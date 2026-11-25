이형일 재정경제부 장관이 아성플라스틱밸브를 방문하여 노사 협력 기반의 임금체계 개편 사례를 평가하고, 제조업의 자율적 개편 확산을 강조하는 입장을 밝혔다. 관련 정책 지원 방안도 함께 소개되었다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 2026년 11월 25일 서울 구로구 아성플라스틱밸브 서울본사를 방문하여 임금체계 개편 우수 사례를 현지视察하였다. 이 부총리는 해당 기업에서 이루어진 노사 간 합리적인 임금 구조 조정 성과를 평가하며, 향후 제조업 전반으로 이러한 자율적인 개편 모델이 확산되어야 한다고 강조했다.

이형일 장관의 임금체계가 필요성 강조

이형일 부총리는 노사 대표들과의 간담회에서 인사말을 통해, 기업 여건에 부합하는 합리적이고 자율적인 임금체계를 도입하는 것이 핵심 과제라고 지적했다. 그는 기존의 연공서열 중심 구조를 벗어나, '일의 가치'와 '개인 능력'에 기반한 정당보상이 이루어지는 시스템을 중요하게 여겼다.

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이 같은 임금체계는 단순한 비용 절감이 아닌, 노동자의 동기부여를 높이고 기업의 궁극적인 경쟁력을 강화하는 토대가 된다고 이 부총리는 설명했다. 특히 제조업 분야처럼 임금체계 개편에 있어 도전 요인이 많은 산업군에서 구체적인 성과를 낸 점을 높이 샀다.

아성플라스틱밸브의 성공적인 개편 과정

아성플라스틱밸브는 과거 장기근속자 증가와 연공적 임금구조로 인한 인건비 부담, 그리고 우수인재 이탈이라는 심각한 도전에 직면한 바 있다. 이러한 위기 상황에서 기업은 네 차례에 걸친 '일터혁신 상생 컨설팅'을 통해 돌파구를 마련하였다.

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특히 임금을 삭감하지 않으면서도 임금피크제를 단계적으로 도입하고, 생산직 직무직능급을 도입하는 등 혁신적인 방안을 시행하였다. 이는 노사 간의 긴장 완화를 이루면서도 기업의 지속 가능성을 확보한 사례로 평가받는다.

정부의 정책 지원 및 향후 계획

재정경제부는 양극화 대응 태스크포스(TF)를 운영하며, 노사의 자율적이고 창의적인 임금체계 개편을 적극 지원하고 있다. 이번 아성플라스틱밸브의 사례는 이러한 정부 정책이 현장에 잘 정착될 수 있음을 보여주는 중요한 지표가 되고 있다.

정부는 향후 임금 정보 제공 확대, 컨설팅 지원 강화, 임금체계 개편 유인 확충 등 다양한 정책 대안을 지속적으로 논의할 예정이다. 이를 통해 개별 기업의 자발적인 변화를 돕고, 궁극적으로 노동 시장의 질적 성장을 꾀한다는 계획이다.

노사 대표 간담회에서 논의된 구체적 과제

이날 현장에서는 임금체계 개편 과정에서 겪은 어려움과 향후 개선해야 할 과제들에 대해 논의가 이루어졌다. 이형일 부총리는 현장의 목소리를 경청하며, 정부 차원에서 이러한 고민들을 해결하기 위한 제도적 뒷받침이 필요하다는 점을 다시 한번 확인하였다.

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아성플라스틱밸브는 현재까지의 성과를 바탕으로 추가적인 노사 협력 강화를 약속하였다. 이형일 부총리의 방문은 서울 구로구에 위치한 본사에서 진행되었으며, 사진 촬영 및 보도 자료 제공은 연합뉴스가 담당하였다. 이러한 정부의 적극적인 관심은 다른 제조업 기업들에게도 긍정적인 신호로 작용할 것으로 예상된다.