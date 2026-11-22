이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 미국 증시 급락으로 인한 국내 금융시장 변동성 확대를 우려하며 증권시장안정펀드 즉각 가동 준비에 착수했다고 밝혔습니다. 증권사 등 금융기관과의 긴급 회의를 통해 시장 안정책을 논의했으며, 불법 공매도 특별 감시와 자본시장 개혁 TF 설립 등 중장기 안정화 방안도 함께 추진하기로 했습니다. 본 기사는 글로벌 시장 충격에 대한 정부 대응 전략과 국내 증시 방어 메커니즘의 핵심 내용을 상세히 전달합니다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 최근 미국 증시 의 급격한 하락세로 인해 국내 증권시장에서 '블랙 먼데이'와 같은 극단적 공황이 발생할 수 있다는 우려가 커짐에 따라, 긴급한 시장 안정 조치에 착수하기로 했습니다.

이에 따라 정부는 증권시장안정펀드를 시장 상황에 따라 즉시 가동할 수 있도록 사전 준비 작업을 신속히 진행하기로 결정했습니다. 이 부총리는 2026년 11월 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 관계기관 합동으로 '긴급 시장상황점검회의'를 주재하며 이 같은 대책을 공식 발표했습니다.

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회의 참석자들은 글로벌 인공지능(AI) 및 반도체 산업의 불확실성, 미국의 금리 인상 기조, 데이터센터 규제 강화, 그리고 반도체 수출 통제 강화 등 다각적인 정책 리스크가 부각되면서 글로벌 AI 산업 생태계 전반에 대한 우려가 깊어지고 있다고 진단했습니다.

특히 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들과 그에 따른 사퇴 사태로 인해 AI 관련 투자 심리가 얼어붙었으며, 이는 한국을 포함해 주요국 증시가 가파르게 하락하는 직접적인 원인으로 작용했다고 평가했습니다.

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대외 충격에 대응한 시장 방어 메커니즘

정부 당국자들은 이미 마련돼 있는 컨틴전시 플랜(비상 계획)에 따라 시장 안정 조치를 즉각 취하기로 했으며, 구체적인 시장 방어 수단으로 상장기업의 일일 자기주식 매수 주문 수령 한도 제한을 완화하기로 했습니다.

또한 금감원과 한국거래소는 불법 공매도를 강력히 단속하기 위해 3개월간 특별 집중 감시 기간을 운영하기로 했습니다. 위법 행위가 발견될 경우 엄정 대응에 나서는 동시에, 신용 융자 및 미수거래 동향, 반대매매 동향 등을 면밀히 모니터링하여 연쇄적인 매도 압력으로 인한 시장 불안이 확산되지 않도록 할 예정입니다.

투자자 보호 조치의 일환으로 반대매매 사전 안내를 강화하는 방안도 병행 추진되며, 금융회사와 유관기관이 공동으로 마련한 증권시장안정펀드는 주가 급락과 투자심리 위축 시 시장 안정을 위해 투입될 핵심 재원으로 작동하게 됩니다.

국내 증시 급락 현황과 5천 피크 붕괴 재연

이러한 긴박한 대응이 필요한 배경에는 최근 국내 증시의 참혹한 하락세가 자리하고 있습니다. 지난 2026년 11월 20일, 코스피와 코스닥 지수는 5%가 넘는 급락세로 장을 마감했으며, 이날 코스피 지수는 전장 대비 267.93포인트 하락한 4,869.96에 거래를 마쳤습니다.

이로 인해 코스피 지수는 종가 기준으로 단 3거래일 만에 다시 '5천 피크(5,000선)' 아래로 내려앉았으며, 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 등 금융 현장에서는 투자자들의 심리 안정을 위한 긴장감이 고조되고 있는 상황입니다.

자본시장 개혁 TF 설립으로 장기 투자 유도

단기적인 시장 안정 조치뿐만 아니라, 근본적으로 대외 충격에 대해 국내 증시가 안정적으로 대응할 수 있도록 시장 체질을 개선하는 작업도 병행하여 추진됩니다.

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이를 위해 자본시장 개혁 전담 기구인 '자본시장 개혁추진 태스크포스(TF)'를 조속히 발족하여, 장기 투자를 유도하고 수급 불균형을 완화하기 위한 세제 및 자본시장 제도 개선 방안을 논의하기로 했습니다.

국회 협력을 통한 법안 처리 및 정책 시행

아울러 정부는 상속·증여세법상 상장주식 평가 방법 개선, 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA) 신설, 우리아이자립펀드 도입, 퇴직연금 기능 강화 등 중장기적인 정책이 조속히 시행될 수 있도록 관련 법안과 예산안 처리를 위해 국회의 적극적인 협조를 요청했습니다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 이번 긴급 시장상황점검회의를 통해 글로벌 시장의 변동성이 국내로 전이되는 것을 최소화하고, 금융 시장의 건전성을 지키기 위해 모든 행정적 자원을 동원할 준비가 되어 있음을 강조했습니다.

정부는 향후 증권시장안정펀드의 가동 시점과 정도를 시장 상황에 따라 유연하게 조절하며, 불법 공매도 단속과 자사주 매수 제한 완화 효과를 면밀히 관찰할 예정입니다.

이러한 다각적인 조치들이 단기적으로 투자 심리를 안정시키고, 장기적으로는 자본시장의 구조적 취약점을 해소하여 글로벌 금융 시장의 격변 속에서도 한국 경제의 안정성을 유지하는 데 기여할 것으로 전망됩니다.