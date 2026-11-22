이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 11월 22일 긴급 시장상황점검회의를 주재, 상장기업 자기주식 매수 한도 완화 등 시장 안정화 방안을 발표했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 2026년 11월 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 긴급 시장상황점검회의 를 주재하며 국내 금융 시장의 안정화를 위한 본격적인 대응책을 발표했다. 이 부총리는 최근 미국 증시의 가파른 하락과 인공지능 관련 투자 심리 위기가 국내 시장 변동성에 미친 영향을 종합적으로 점검하고, 향후 대응 방향을 논의했다고 재경부가 밝혔다.

글로벌 불확실성 속에서 시장 변동성 확대

최근 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자의 불륜 스캔들과 사퇴로 인공지능 관련 투자 심리가 얼어붙으면서 한국을 포함해 주요국 증시는 급락했다. 참석자들은 이러한 현상이 글로벌 AI 및 반도체 산업, 미국 금리 인상 등을 둘러싼 대내외 불확실성으로 인해 국내외 증시 변동성이 크게 확대된 결과라고 평가했다.

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특히 AI 산업의 수익성과 자금조달의 불확실성, 미국의 데이터센터 규제 강화, 반도체 수출 통제 강화 등 정책 리스크가 부각되며 글로벌 AI 산업 생태계 전반을 둘러싼 우려가 커지고 있는 것으로 진단했다. 이에 따라 관계기관은 이미 마련돼 있는 컨틴전시 플랜에 따라 즉각적인 시장 안정 조치에 나섰다.

상장기업 자기주식 매수 한도 3개월간 완화

시장 안정화를 위한 핵심 조치 중 하나는 시세 조조조 등을 막기 위한 장치인 상장기업의 일일 자기주식 매수주문 수량 한도 제한을 완화하는 것이다. 재경부는 이 조치를 오는 24일부터 3개월간 적용할 계획이며, 주식시장 변동성을 완화한다는 취지다.

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참석자들은 신용 융자 및 미수거래 동향, 반대매매 동향 등을 면밀히 모니터링하며 연쇄적인 매도 압력에 따른 시장 불안이 확산되지 않도록 할 예정이다. 아울러 투자자 보호조치로 반대매매 사전 안내를 강화하는 등 다양한 안전장치를 마련하여 시장의 혼란을 차단하기로 했다.

자본시장 개혁 TF 발족 및 법안 처리 요청

참석자들은 근본적으로 대외 충격에도 국내 증시가 안정적으로 대응할 수 있도록 시장 체질 개선을 일관되게 추진해나갈 필요가 있다는 데 뜻을 같이했다. 이를 위해 자본시장 개혁 전담 기구인 '자본시장 개혁추진 태스크포스'를 조속히 발족하고, 장기 투자를 유도하기 위한 정책을 모색한다.

태스크포스는 수급 불균형을 완화하기 위한 세제 및 자본시장 제도 개선방안을 논의한다. 아울러 상속증여세법상 상장주식 평가 방법 개선, 생산적 금융 개인종합자산관리계좌 신설, 우리아이자립펀드 도입, 퇴직연금 기능 강화 등과 같은 정책이 조속히 시행될 수 있도록 국회의 적극적인 협조를 요청했다.