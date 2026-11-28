DL그룹 이해욱 회장이 플랜트 부문 적자 및 안전사고 문제를 지적하며 새벽 2시까지 직원 400여 명을 야근 소집해 비판을 받고 있다. DL이앤씨 실적 악화 배경과 경영진의 대응 방안을 살펴본다.

DL그룹 이해욱 회장(58)이 계열사 실적 부진과 안전사고 문제를 지적하며 수백 명의 직원을 한밤중에 긴급 소집한 사례가 알려져 업계와 근로 giới에 논란을 빚고 있다. 27일 밤부터 진행된 이번 소집 건은 특정 프로젝트의 설계상 문제점 발견으로 인한 긴급 대응 조치로 설명되고 있으나, 새벽 2시가 넘어서야 퇴근하는 직원들의 모습은 과도한 업무 강요라는 지적을 낳고 있다.

이해욱 회장, 새벽 2시까지 400명 야근 소집

업계 소식에 따르면 이해욱 DL그룹 회장은 27일 오후부터 그룹 계열사인 DL이앤씨 플랜트 부문의 설계실 회의를 주재했다. 이 회장은 경영진 및 팀장급 보직자들이 참석한 자리에서 올해 플랜트 부문에서 발생한 사망사고와 몇몇 프로젝트의 적자 문제를 날카롭게 지적했다. 이러한 지적 이후 이 회장은 오후 10시쯤 플랜트 설계실 전 직원들에게 회사로 즉시 출근할 것을 호출했다.

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플랜트 설계실에는 약 400명 수준의 직원이 소속되어 있어, 이 같은 호출은 상당한 규모의 인력이 즉각 동원됨을 의미한다. 일부 직원은 이미 회사에 남아 야근 중이었지만, 귀가했던 상당수의 직원들도 이 회장의 긴급 호출을 받고 회사로 다시 출근해야 했다. 이튿날인 28일 새벽 2시가 넘어 일부 직원들이 귀가하는 모습이 방송사 카메라에 포착되기도 했다.

이 과정에서 일부 팀장들이 보직 해임되었다는 보도도 나왔으나, DL그룹 측은 이 같은 인사 조정에 대해 확인이 어렵다는 입장이다. 이해욱 회장은 앞서 열린 국회 고용노동부 국정감사에서 증인으로 채택되었으나 해외 출장을 이유로 불참했으며, 최근 환경노동위원회 청문회에서도议员의 질의에 답한 바 있다.

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DL이앤씨 실적 악화, 샤힌 프로젝트가 원인

DL이앤씨 플랜트 부문의 실적 악화는 이번 야근 소집 사태의 배경이 되었다. 앞서 DL이앤씨는 3분기 실적 발표에서 샤힌 프로젝트 공사 기간 연장과 돌관공사에 따른 추가 비용이 총 예정 원가에 반영되어 분기 영업이익 감소에 영향을 미쳤다고 밝혔다. 이는 플랜트 부문의 심각한 실적 부진이 경영진의 직접적인 대응을 요구하는 상황임을 시사한다.

회사 측은 이번 27일 밤 회의를 통해 일부 프로젝트의 설계상 문제점이 확인되었음을 인정했다. 이에 따라 설계 수정이나 시공 중단 등 긴급 대응이 필요할 가능성이 있어, 이러한 정보를 직원들에게 즉시 공유하고 해결 방안을 모색하자는 취지로 긴급 소집이 이루어졌다고 해명했다. 이는 단순한 업무 지시가 아닌, 구체적인 프로젝트 리스크 관리 차원의 조치였다는 설명이다.

과거 경영 논란 재조명, DL그룹의 입장

이번 사건은 이해욱 회장의 과거 경영 행보와 맞물려 관심을 끈다. 이해욱 회장은 2016년 대림산업 부회장 재직 당시 운전기사들을 상대로 폭언을 하고 어깨를 치는 등 물의를 빚은 바 있다. 당시 운전기사들에게 자신과 눈이 마주치지 않도록 룸미러를 돌리고 사이드미러를 접은 채 운전하도록 지시한 사실이 알려져 근로기준법 위반 및 강요미수 혐의로 벌금 1500만원을 선고받기도 했다.

이러한 과거 논란에도 불구하고 DL그룹은 이번 야근 소집 건에 대해 엄격하고 책임감 있는 입장을 보이고 있다. DL그룹은 "상장회사의 구성원으로서 모든 임직원이 주주가치 제고를 위해 회사가 직면한 문제의 근본 원인을 찾고 최적의 해결 방안을 마련하기 위해 치열하게 노력하고 있다"고 공식 입장을 밝혔다. 이번 사건이 단순한 과로사 위험 소지가 있는 노동 착취인지, 아니면 기업의 생존을 위한 불가피한 위기 관리 조치인지에 대한 사회적 논의는 계속될 전망이다.