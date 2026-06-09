이한열 열사 39주기 추모식…우상호 당선인 "두려움 이겨낸 그날 되새겨"

1987년 6월 민주화 항쟁 당시 최루탄에 맞아 숨진 고 이한열 열사의 39주기 추모식이 9일 연세대에서 열렸다. 우상호 강원도지사 당선인 등이 참석해 고인의 희생을 기렸다.

1987년 군사정권에 항거하는 시위 도중 경찰이 쏜 최루탄에 맞아 숨진 고 이한열 열사의 39주기 추모식 이 9일 모교인 연세대 신촌캠퍼스 이한열 동산에서 열렸다. 이날 추모식 에는 우상호 강원도지사 당선인, 윤동섭 연세대 총장, 유가족, 민주동문회 관계자 등 500여 명이 참석해 고인의 뜻을 기렸다.

추모식은 헌화와 분향, 추모사, 유족 인사 순으로 진행됐으며, 참석자들은 고인의 희생이 한국 민주주의에 남긴 의미를 되새겼다. 우상호 당선인은 추모사에서 당시 상황을 회상하며 박종철 열사가 숨졌을 때는 두려움을 가졌지만 이 열사의 피격으로 더는 물러설 곳이 없다는 걸 깨닫게 됐다고 말했다. 그는 오늘은 이 사람으로 인해 두려움을 이겨낸 그때의 우리가 어떤 사람이었고 그것이 민주주의 회복에 어떤 역할을 했는지를 되새기는 자리라고 강조했다. 우 당선인은 당시 연세대 총학생회장이었고 이 열사 장례 때 민주국민장 집행위원장을 맡았었다.

윤동섭 연세대 총장은 그의 삶과 희생은 한 개인의 아픔에 머무르지 않고 민주주의 생명의 씨앗이 되었다면서 이한열의 뜻이 캠퍼스 안에 머무르지 않고 학생들의 삶과 우리 사회의 미래 속에 이어질 수 있게 최선을 다하겠다고 밝혔다. 유가족 대표로 참석한 이 열사의 누나 이숙례씨는 무심코 작은 돌멩이라도 한 맺힌 가족에게는 바위의 무게만큼 다가오니 생채기 내지 말아달라 부탁이라도 하고 싶다며 눈시울을 붉혔다. 이는 근래 일각에서 민주화운동 유공자들에 대한 명예훼손 논란이 있었던 것을 언급한 것으로 해석된다.

노성철 민주동문회 회장은 이한열이 아직도 국가로부터 민주유공자로 인정받고 있지 않다는 사실을 말씀드리면 많이들 놀라신다면서 조속한 시일 내 국회 본회의를 통과해 이한열이 민주유공자로 인정받기를 바란다고 강조했다. 민주유공자법은 4·19와 5·18 외에 다른 민주화 운동 과정에서 희생되는 등 피해를 본 이들도 유공자로 지정해 본인과 가족에게 혜택을 주는 내용이다. 권오을 국가보훈부 장관은 지난달 29일 기자간담회에서 민주유공자법에 대해 이분들이 대한민국 민주화 6·10 항쟁의 기폭제가 됐다며 하반기 국회가 구성되면 가장 우선순위로 처리하려고 한다고 강조했다.

이날 추모식은 고인의 숭고한 희생을 기리고 민주주의의 가치를 재확인하는 자리였으며 참석자들은 이한열 열사의 뜻을 이어받아 더 나은 사회를 만들어가자고 다짐했다





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