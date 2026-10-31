이태원 할로윈 밤, 참사 추모와 축제 분위기가 공존하는 혼잡한 거리

31일 이태원 및 홍대 일원에서 열린 할로윈 행사로 인해 최고 수준의 혼잡도가 기록되었으며, 경찰은 대량 사상 사고를 예방하기 위해 강력 안전 조치를 취했다. 시민들은 참사 추모의 뜻을 전하는 동시에 거리 축제를 즐겼다.

서울 용산구 이태원 일원은 31일 밤, 주말과 할로윈 이 처음 겹친 날임에도 불구하고 지난 10·29 참사 이후에도 불구하고 많은 인파로 북적였다. 연세대와 홍대 인근은 밤 9시 기준 실시간 인구가 각각 2만 6천 명에서 2만 8천 명, 그리고 12만 명에서 12만 5천 명에 달하는 등 최고 수준의 혼잡도 를 기록했다.

이 중 20대가 49.9%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 고구려대 입구역 주변에서도 3만 8천 명에서 4만 명 사이가 몰려들어 '혼잡' 단계를 보였다. 경찰은 범죄 및 테러 예방을 위해 이태원 주요 도로의 차량 통행을 오후 6시부터 제한했으며, 특수부대와 장갑차까지 투입해 안전 조치에 만전을 기했다. 전국 28개 주요 관리 지역 중 서울 14곳을 중심으로 7,800명의 경찰력이 배치된 가운데, 일부 시민들은 햄iltton 호텔 옆에 위치한 '10·29 기억과 안전의 길'을 찾아 참사 당시의 아픔을 기억하고 추모의 뜻을 전했다. 길가에는 국화가 놓여 있었고, 벽면에는 위문 메시지가 적힌 포스트잇이 가득했다.

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이처럼 이 날은 즐거운 명절과 비극적인 기억이 교차하며 복잡한 감정선이 공존하는 특별한 밤이었다.