이태원·홍대 핼러윈, 최대 13만명 인파 몰려…참사 4주기 애도 속 안전 관리

10·29 이태원 참사 4주기 핼러윈인 31일 밤 이태원에 최대 13만명, 홍대에 3만여명이 몰렸다. 차량 통제와 펜스 설치로 안전 관리가 이뤄졌고 큰 사고는 없었다.

4년 전 10·29 이태원 참사 이후 처음으로 주말과 핼러윈 이 겹친 10월 31일 밤 서울 이태원과 홍대에 각각 최대 13만명과 3만여명의 인파가 몰렸다. 자정을 기점으로 인파는 점차 줄었으나 거리는 여전히 시끌벅적한 분위기였다.

이태원 핼러윈 인파 13만명 몰려

이태원과 홍대 클럽·포차 앞에는 입장을 기다리는 줄이 길게 늘어섰고, 핼러윈 복장을 한 시민들은 밤을 새우려는 듯 거리 곳곳을 누볐다.

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홍대와 이태원 일부 거리에는 펜스가 설치돼 시민들이 한 방향으로 천천히 통행했다. 전날 오후 11시 47분부터 마지막 전철인 오후 11시 59분까지 이태원역을 지나는 지하철 6호선은 인파 혼잡으로 무정차 통과한 뒤 운행을 종료했다.

이태원119안전센터에서 녹사평 광장까지 차도는 오후 6시부터 차량 통행이 전면 통제돼 보행 공간으로 개방됐다. 실제로 핼러윈 밤 좁은 골목에 사람들이 몰리자 인파가 개방된 차도로 이동해 분산되는 효과가 컸다.

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이태원 참사 4주기 애도 행사 열려

한편 전날 오후 9시부터 이태원을 기억하는 호박랜턴 등 단체는 녹사평 광장에서 이태원 참사를 애도하는 10·29 이태원 참사 4주기 핼러윈 액션: 불빛과 소음이 되어 함께 일렁일 때를 열었다.

행사는 참사 희생자를 기억하며 불빛과 소음으로 함께 애도하는 자리로 마련됐다. 핼러윈을 즐기려는 인파와 애도 행사가 같은 공간에서 진행되며 이태원 거리는 차분한 추모 분위기와 축제 분위기가 공존했다.

대학생 최모(22)씨와 정모(22)씨는 호박과 애니메이션 캐릭터 가필드 복장을 하고 이태원을 찾았다. 정씨가 밤 10시까지 놀고 들어갈 것이라고 말하자 최씨는 저는 이 친구가 가면 혼자 돌아다닐 자신이 없다며 장난스레 웃었다.

케첩과 머스타드 복장을 한 30대 이모씨와 조모씨는 이태원을 들른 뒤 홍대를 찾았다. 친구들과 함께 홍대를 찾은 정모(26)씨는 레드로드 쪽에 사람이 너무 많아서 샛길로 빠졌다며 안전요원이 배치돼서 다행이라고 말했다.

경찰·소방 안전 관리에 큰 사고 없어

용산경찰서는 별다른 사건·사고가 없었다고 밝혔고, 홍대 현장 119종합상황실과 용산소방서 상황실 또한 손목이 아프다, 발목을 삐었다 정도 이외 특이사항은 없었다고 연합뉴스에 전했다.

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소셜미디어(SNS)에는 이 남성에게서 건네받은 사탕을 먹은 뒤 이상 증세를 느꼈다는 전언이 유포돼 실제 신고가 접수됐으나 실제 마약류 등이 검출되지 않아 해프닝으로 마무리됐다.

이번 핼러윈은 10·29 이태원 참사 4주기를 맞아 안전 관리가 한층 강화된 가운데 진행됐다. 차량 통제와 펜스 설치, 안전요원 배치 등으로 인파가 분산되면서 큰 사고 없이 밤이 지나갔다.

이태원 참사는 2022년 10월 29일 핼러윈 인파가 좁은 골목에 몰리면서 발생한 대규모 인명 피해 사고로, 이후 핼러윈 기간 인파 안전 관리가 주요 과제로 떠올랐다. 올해는 4년 만에 주말과 핼러윈이 겹치며 다시 많은 인파가 예상돼 당국이 사전 대비에 나섰다.

서울 용산구 이태원 거리는 핼러윈 데이인 31일 저녁 인파로 혼잡한 모습이었다. 시민들은 안전요원의 안내에 따라 이동했고, 일부는 애도 행사에 참여하며 참사의 의미를 되새겼다.