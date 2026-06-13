2026년 북중미 월드컵 체코전, 조별리그 첫 승리와 함께 한국 대표팀의 재정비와 이태석의 가문적 연계에 관한 생생한 경기담과 선수사정이 전해졌다.

대한축구협회가 2026년 북중미 월드컵 에서 열린 조별리그 A조 체코 전 경기에서의 승리를 기념하며 빼놓을 수 없는 인물은 바로 이태석 선수다. 24세 아우스트리아 빈에서 자란 수비수는 체코 팀의 평균 키 188cm를 능동적으로 막아내며 한국팀이 실점 이후에도 멈추지 않는 정신적 여운을 보여주었다.

경기 초반 한국이 선제 골을 손에 넣어 승리하던 선지를 놓게 된 모멘트는 이태석이 했던 협업이 크나 결국 팀이 2-1로 역전하며 팀에 비전이 되었다는 것을 뜻했다. 이같은 순간은 선수와 팬 모두에게 충격과 기쁨이 뒤섞인 감동이었고 특히 경기 후 이태석은 '이 맛에 축구지는 걸 네가 알겠니'라고 형들에 대한 감사를 전하며 미소를 띠었다. 이태석은 경기 전 엄청난 압박을 받았겠지만 조별리그 첫 경기가 중요하다는 것마저 인식했다. 경기 도중 후반 14분 체코의 선두 블러트라가 선제골을 넣은 순간, 이에 대한 판단이 순간적으로 흔들렸음에도 불구하고 그는 '버티면 형들이 해줄 것'이라는 믿음으로 상황을 극복했다.

결국 22분 황인범의 동점골, 35분 오현규의 역전골 덕분에 한국은 승리하고 선동성배경에서 팀이 동시에 잇몸이 되는 느낌을 받을 수 있었다. 그는 유망한 '정신적 연결'이라는 에너지로 체코의 수비 체제에 패턴을 띠웠다. 2010년 남아공 월드컵 그리스전 이후 처음으로 조별리그에서 승리한 팀이 되는 순간이었고, 이는 한국 축구 역사를 새로 쓰는 열쇠로 해석된다. 이태석은 이러한 여정에서 역대 두 번째로 가문이 이어진 월드컵 본선 무대를 밟는 영광을 겪었다. 이 태석은 2002 한·일 월드컵 4강을 기록한 이을용의 아들로, 그 가문에게서는 차범근-차두리 부자만이 대륙 무대를 넘어선 전기에 양분이 없는 사례였다.

이태석은 최근 방송에서 아버지이자 전설 선수가 인사했다.

'너무 잘했다' '기특하다'라는 따뜻한 묘사가 아버지의 뭉침이자 슬림함이라고 보았다. 하지만 그는 동시에 선수 자신을 '10점 만점에서도 절반도 못 낸다'는 겸손으로 스스로 부족함을 인식했다. 경기는 '조별리그 첫 경기'라는 대해 남은 설계도와 같은 큰 그림에 대해 응축된 무대다. 그는 이태석이 다른 선수들과 함께 머리를 맞대며 '멜팅'하면서 멕시코에서 오는 새로운 도전에 대비할 것이라고 끝내며 '선수들끼리 힘을 합치면 해답이 보일 때가 있다'는 철학을 전했다. 19일 예정된 멕시코 2차전에서도 그는 '전술 접근'을 통한 석세스와 전술 리더십을 보이며 팀이 좋은 경기를 보여줄 것이라 다짐하였다.

이태석의 메트릭스는 팀 내부에 한층 단결된 기운과 실전의 명상이, 또한 국외 경기체제와 함께 도약할필요한 '쿼터 타임' 전략을 입증한 것이로 보인다





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