이충우, 여주시 최초 재선 시장 당선…"시민과 약속 지키는 시장 되겠다"

국민의힘 이충우 후보가 여주시 최초의 재선 시장에 당선되며 민선 9기 시정 4년을 이끌게 되었다. 개표 결과 55.90%의 지지율로 더불어민주당 박시선 후보를 6510표 차로 제치고 당선이 확정된 이 당선인은 시민들의 성원에 감사하며 중단 없는 발전과 통합의 시정을 약속했다.

국민의힘 이충우 후보가 여주시 최초의 재선 시장 에 오르며 새로운 여주시 정 4년의 문을 열게 됐다. 중앙선거관리위원회 개표 결과에 따르면, 4일 오전 0시 53분 기준(개표율 92.33%) 이충우 후보는 3만825표(55.90%)를 얻어 더불어민주당 박시선 후보의 2만4315표(44.09%)를 압도하며 6510표 차로 당선을 확정지었다.

이로써 이 당선인은 민선 8기에 이어 민선 9기 여주시정을 이끌게 되었으며, 여주시 출범 이후 최초의 재선 시장이라는 역사적 기록을 세우게 됐다. 이 당선인은 당선이 확정된 직후 발표한 당선 소감을 통해 "시민 여러분께서 보내주신 뜨거운 성원과 과분한 사랑 덕분에 다시 한번 여주를 위해 봉사할 소중한 기회를 얻었다"며 "머리 숙여 깊이 감사드린다"고 밝혔다. 이어 "이번 승리는 이충우 개인의 승리가 아니라 위대한 여주시민과 당원 한 분 한 분의 땀방울이 만들어낸 공동의 승리이자 여주의 중단 없는 발전을 열망하는 민심의 승리"라고 강조했다.

그는 선거 기간 동안 시민들로부터 들은 격려와 비판을 모두 시정 운영의 밑거름으로 삼겠다는 의지를 피력했다. 특히 "시작한 사람이 끝을 보겠다"며 "지난 임기 동안 여주의 새로운 변화를 위해 주춧돌을 놓고 기틀을 다졌다면 이제는 그 약속들을 확실하게 완성해 내겠다"고 밝혔다. 또한 "중단 없는 여주 발전이야말로 시민들의 성원에 보답하는 유일한 길"이라며 민선 8기에서 추진해 온 주요 정책과 현안 사업을 흔들림 없이 이어가겠다는 점을 분명히 했다. 아울러 선거 과정에서의 갈등을 넘어 화합과 통합의 시정을 펼치겠다는 뜻도 내비쳤다.

이 당선인은 "저를 지지해 주신 분들은 물론 다른 후보를 지지한 시민들의 뜻까지 온전히 받들겠다"며 "이제는 여주의 밝은 미래를 위해 모두의 마음을 하나로 모아야 할 때"라고 역설했다. 마지막으로 "항상 가장 낮은 자세로 시민의 목소리에 귀 기울이고 약속을 지키는 정직하고 신뢰받는 시장이 되겠다"며 "늘 처음과 같은 마음으로 여주의 번영과 시민 행복을 위해 모든 역량을 쏟아붓겠다"고 다짐했다. 이번 선거는 여주시的政治 지형에 새로운 이정표를 세웠다는 평가다. 이충우 당선인의 재선은 시정의 연속성과 안정성을 강조한 유권자들의 선택으로 풀이된다.

그는 첫 임기인 민선 8기 동안 도시 개발, 지역 경제 활성화, 문화 예술 진흥 등 다양한 분야에서 성과를 내며 여주시의 기반을 다졌다. 이에 재선을 통해 이러한 기조를 더욱 공고히 하고 미래 성장 동력을 창출하겠다는 구상을 밝혔다. 다만, 선거 과정에서 후보 간 정책 대결과 지역 현안을 둘러싼 논쟁이 격화되며 시민들의 여론이 분열되기도 했다. 이에 따라 통합과 화합을 강조한 당선인의 향후 행보에 시민들의 기대와 우려가 동시에 제기되고 있다.

무엇보다 이충우 당선인은 이제 4년 간의 임기 동안 여주시의 경제, 교육, 복지, 환경 등 종합적인 발전을 이끌어야 하는 막중한 책임을 안게 됐다. 시민들이 요구하는 변화와 개혁을 실현하면서도 지난 임기의 성과를 이어가는 균형 잡힌 시정 운영이 핵심 과제로 부상했다. 아울러 중앙 정부와의 협력, 지역 기업과의 동반 성장, 주민 참여 확대 등 다양한 이해관계를 조율해야 하는 과제도 산재해 있다. 이 당선인의 향후 행보가 여주시의 미래를 결정할 중요한 변수가 될 전망이다





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