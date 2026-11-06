이창동 감독, '쌍용차 해고' 소재 영화 넷플릭스 공개

이창동 감독이 연출한 영화가 2024년 7월 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 쌍용자동차 해고 사태를 모티브로 한 이 작품은 계급과 인간 관계를 조명하며 한국 사회의 복잡한 현실을 그린다.

이창동 감독이 연출한 영화가 2024년 7월 6일 넷플릭스 를 통해 전 세계에 공개됐다. 이 영화는 2009년 쌍용자동차 대규모 정리해고 사태를 모티브로 삼아, 해고노동자 부부와 다큐멘터리 감독 가족의 여름 휴가를 통해 서로 다른 삶의 궤적이 충돌하는 과정을 그린다. 제83회 베니스국제영화제에서 은사자상인 심사위원대상을 수상한 이 작품은 지난 9월 말 국내 극장에서 2주간 제한적으로 상영된 바 있다.

이창동 감독의 넷플릭스 플랫폼 선택 이유

이창동 감독은 2024년 7월 6일 오후 서울 종로구 한 카페에서 열린 인터뷰에서 이번 넷플릭스 공개에 대한 소감을 밝혔다. 그는 "오늘 넷플릭스에 공개되는데, 일반 관객 상대로 처음 공개하는 거죠"라며 "극장 개봉 때는 영화 애호가나 관심 있는 사람들이 봤을 테니까요"라고 설명했다. 그러면서 "어떻게 받아들여질지 궁금하고 설렙니다"라는 기대감을 드러냈다. 이는 빠른 호흡의 콘텐츠가 주를 이루는 OTT 플랫폼에서 느리게 끓어오르는 2시간 44분 분량의 영화가 어떻게 수용될지 주목받는 이유다.

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쌍용차 해고 사태와 노동의 트라우마 재현

영화의 핵심 배경은 2009년 쌍용자동차 대규모 정리해고 사태다. 이창동 감독은 "이전까지는 노동이 신성하다는 합의가 있었다면, 집단 해고 사태는 한국에서 더 이상 노동자의 권리 같은 건 없다고 공식화된 첫 번째 계기였다고 본다"고 분석했다. 그는 "노동자들이 가장 힘들어했던 건 아무도 자신들의 권리를 인정해주지 않는다는 거"라며 "노동자끼리 싸우게 되고, 스스로 목숨을 끊는 일이 계속됐죠"라고 당시의 비극적 상황을 회상했다. 이러한 집단적 트라우마는 노동의 문제로서 이야기해볼 만한 사건으로 이 감독의 시선을 사로잡았다.

시나리오 제작의 지연과 메타내러티브 도입

이창동 감독은 약 10년 전쯤 해당 사건을 취재해 시나리오를 쓰고 프리프로덕션 단계까지 진행했으나, 직접 영화를 만들지는 못했다. 그는 "내가 이 사람이 아닌데, 이들을 대변하는 것이 과연 얼마나 정직한가 싶었다"며 "살아 있는 사람들의 고통을 볼수록 그런 생각이 들어서 결국 영화를 접었었다"고 당시의 주저함을 털어놓았다. 수년이 흘러 공동집필자 오정미 작가가 "해고노동자의 삶을 카메라에 담으려고 하는 감독의 이야기를 더해보면 어떻겠냐"고 제안하면서 상황이 바뀌었다. 이 감독은 "타인의 이야기를 얼마나 제대로 전달할 수 있겠냐는 고민을 드러낸다면, 보다 정직한 이야기가 될 수 있겠다"는 결론에 도달했다.

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예지 캐릭터와 자본의 딜레마 드러내기

영화 속 다큐멘터리 감독 예지는 유독 순진하게 그려지며, 감독의 자기반성이 강하게 투사된 인물로 설정됐다. 예지는 해고노동자 다큐멘터리를 만들고 싶지만 노동 의제에 대한 이해도가 높지 않으며, 사회적 사건의 당사자에게 호기심 어린 눈빛으로 다가가는 모습을 보인다. 이창동 감독은 "누군가를 비판적으로 그리려고 한 것이 아니라, 이런 창작의 속성을 보여주려고 한 것"이라고 강조했다. 또한 "자본의 힘을 빌리지 않고는 영화를 만들 수 없다"는 자신의 딜레마가 예지의 행위를 통해 투영되기도 한다고 설명했다. 이는 해고노동자가 겪는 고통을 카메라에 담으려는 제작 과정을 보여주되, 영화 자체의 일차적 목표는 해고노동자 가족의 삶을 전하는 데 있다고 한 말이다.

선악 구도 탈피한 인간군상의 미묘한 관계

영화는 해고노동자 호석과 미옥, 그리고 이들의 삶을 촬영하려는 다큐멘터리 감독 예지와 그녀의 남편 상우 네 사람의 동행을 그린다. 경제적 계급과 살아온 삶의 궤적이 다른 네 사람은 미묘한 감정 소모 속에 서서히 삐걱거리는 관계를 겪는다. 이창동 감독은 "극 영화를 만들 듯 짜지 않았다"며 "이야기를 크게 극화하지 않는 선에서의 결말을 고민했다"고 밝혔다. 그는 "선은 악으로 명확히 나뉘는 이야기는 아닙니다"라며 "대립이 강하면 몰입이 쉽겠지만, 우리의 삶은 그렇게 단순하지 않잖아요"라고 설명했다. 다양하게 느끼고 생각할 수밖에 없는 복잡한 인간군상의 변화를 세심히 살피며 나아간다.