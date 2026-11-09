이창동 감독 영화 '호석과 미옥', 설경구 전도연의 해고 노동자 이야기

이창동 감독이 10년 만에 완성한 영화는 2009년 쌍용자동차 해고 사태를 배경으로 호석과 미옥 부부의 삶을 그린다. 설경구와 전도연의 연기와 영화의 깊은 메시지가 화제다.

이창동 감독의 최신 영화는 2009년 쌍용자동차 정리해고 사태를 모티브로 한 작품으로, 해고노동자 가 된 '호석'과 그를 지켜보는 '미옥'의 이야기를 그린다. 설경구 와 전도연 은 9일 서울 종로구 한 카페에서 만나 영화에 대한 애정을 드러냈다.

10년 걸린 제작, 이창동 감독과 두 배우의 인연

10여 년 전 이창동 감독은 해고노동자 부부를 주인공으로 한 영화를 구상했으며, 이때부터 설경구와 전도연이 주연으로 정해져 있었다. 단편 영화 '23년'(2022)에서는 두 배우가 해고당해 농성 중인 아빠와 우울증이 있는 엄마의 목소리 출연을 하기도 했다.

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설경구는 지난해 3월 이 감독으로부터 전화가 왔을 때 넷플릭스 시리즈 촬영을 앞뒀던 관계로 일정이 겹쳐 고민이 컸다. 그럼에도 이창동 감독의 영화를 다른 배우가 연기하는 상상만으로는 견딜 수 없었다며 촬영 일정을 조정하고 영화에 참여했다.

전도연은 영화 제목에서 '사랑 이야기로 어떻게 풀어낼지' 궁금증을 가졌다. 대본을 읽자마자 걸림 없이 읽혔으며, 왜 이 이야기를 하느라 10년의 시간이 걸렸는지 이해하게 되었다고 밝혔다.

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호석과 미옥의 캐릭터 해석, 설경구 전도연의 연기법

설경구는 호석을 '외로운 사람'으로 해석했다. 대기업에 취직했을 때 기쁜 소식을 전할 가족이 없다는 대사에서 보듯, 배신감을 느낀 후호석은 자아와 영혼까지 상실한 존재라고 봤다. 말로 표현되지 않는 감정을 연기했으며, 공개 후 화난 얼굴로 보는 관객이 많았다고 전했다.

전도연은 미옥을 밝고 희망적이며 강인한 인물로 연기했다. 미옥은 부부를 카메라에 담고 싶어 하는 다큐멘터리 감독 '예지'(조여정) 앞에서 이야기를 전달하는 역할을 한다.

영화 완성 후 전도연은 미옥이 호석의 불안과 상처를 웃음으로 표현하는 인물이라고 생각하게 되었다고 말했다. 호석과 미옥은 설경구가 '취화'(2000)와 '시'로, 전도연이 '밀양'으로 이 감독과 함께했던 적 있다.

평상과 달, 영화의 마무리와 부부의 이야기

영화는 언제 무엇이 터질지 알 수 없는 불안감 속에서 진행되며, 격랑을 겪은 부부는 집 마당의 평상에 마주 앉아 술잔을 기울인다. 호석이 회사 동료들과 나누고자 만들었으나 해고와 균열로 원했던 대로 쓰인 적이 없던 평상이다.

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호석과 미옥이 그곳에 앉아 대화를 나누고 달을 올려다보는 장면으로 영화가 마무리된다. 이 마지막 장면은 두 사람이 계속 살아갈 것을 상상하게 한다.

설경구는 마지막 장면이 옛날과 많이 변했다는 점에서 슬프고 씁쓸했지만, 둘이 하루하루 한곳을 바라보며 살아갈 것 같다고 했다. 전도연은 비극적 결말이라고 보는 사람도 있지만 희망적으로 생각하고 싶다고 전했다.

끝나지 않을 이야기를 바라는 배우들의 소망

두 배우는 영화가 끝나지 않기를 바랄 정도로 좋았다고 말했다. 전도연은 호석과 미옥의 대화가 진짜 부부 같았으며, 그냥 이렇게 의지하면서 살면 되지 않을까 생각하게 된 장면이라고 전했다.