이집트 열차 추돌 참사, 사망 38명 부상 다수-원인 조사 착수

이집트 기자주 알아야트에서 열차 추돌 사고로 최소 38명이 숨지고 수많은 인명이 부상했다. 이집트 정부가 사고 원인을 긴급 조사 중이며, 역사적인 참사가 반복되는 철도 인프라 개선 문제가 다시 spotlight을 받고 있다.

이집트 정부는 8일(현지시각) 수도 카이로 남쪽 기자주 알아야트 지역에서 발생한 열차 추돌 사고 로 인해 최소 38명이 숨지고 160여 명이 부상을 입었다고 밝혔다. 이집트 보건부는 이날 보도 자료를 통해 이러한 인명 피해 규모를 확정하여 발표했다.

사건 당일 남서부 파이윰주로 향하던 여객열차가 정차 상태였던 남부 아스완주 행 열차를 후방에서 들이받았다고 이집트 교통부는 밝혔다. 이로 인해 객차 여러 량이 탈선하는 중대한 철도 사고가 발생했다.

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사고 현장의 참혹한 상태와 구조 활동

사고 현장은 치명적인 충격으로 인해 처참한 모습이었다. 한 객차는 철도 제방 옆으로 전복되어 있었고, 다른 객차는 옆면이 뜯겨 나가 구겨진 철골 구조물과 부서진 좌석이 드러나 있었다.

목격자들은 전복된 열차에 갇힌 승객들을 구하기 위해 주민, 구조대원, 철도 노동자들이 혼란스럽게 뒤엉켜 있었다고 전했다. 특히 인근 마을 주민들도 사상자 명단에 포함될 정도로 피해가 광범위했다.

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이집트 철도청은 사고 현장에 긴급 구조대와 크인을 즉시 투입하여 잔해 수습 작업을 진행 중이라고 밝혔다. 열차 운행을 조속히 정상화하기 위한 복구 작업이 한창이다.

압델 파타 엘시시 대통령의 신속한 대응 지시

압델 파타 엘시시 이집트 대통령은 이날 소셜미디어에 올린 글을 통해 신속한 사고 원인 조사를 지시했다. 대통령은 사고 책임자를 명확히 규명하고 재발 방지를 위한 엄중한 조치를 취할 것을 촉구했다.

정부 당국자들은 이번 사고가 단순한 운전자 실수인지, 아니면 철도 인프라의 노후화 문제가 근본 원인인지에 대한 철저한 분석을 요구하고 있다. 안전 규정 준수 여부와 신호 체계의 오류 가능성도 조사 대상에 포함되었다.

반복되는 이집트 철도 안전 우려와 역사

사고가 발생한 기자주 알아야트 일대는 과거에도 열차 사고 참사가 반복된 위험 지역이다. 2002년에는 명절 귀성객이 탄 열차에서 화재가 발생해 370명 이상이 숨진 비극이 있었다.

2016년 9월에는 열차 탈선 사고로 5명이 숨지고 27명이 다쳤다. 불과 두 달 전인 지난 9월 10일에도 화물열차 두 대가 충돌해 기관사와 보조 기관사가 부상을 입는 사고가 발생했다.

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이밖에도 이집트에서는 올해 5월 아스완에서 객차 분리 사고가 발생했고, 카프르엘자야트 인근에서도 열차 탈선 사고가 이어졌다. 철도 안전에 대한 우려가 지속적으로 제기되어 왔다.

정부의 막대한 투자에도 이어지는 안전 불감증

이집트 정부는 지난 10년간 신규 고속도로와 고속철도 노선 등 교통 인프라 구축에 수십억달러를 투입했다. 그러나 노후 철도망의 안전사고는 끊이지 않고 있어 국민의 불만이 고조되고 있다.

전문가들은 새로운 인프라 구축보다 기존 노선의 보수 및 유지보수 강화가 시급하다고 지적한다. 막대한 예산이 집행되었음에도 현장의 안전 관리 체계가 미흡하다는 비판이 나온다.

현재까지 명확한 사망자 수는 38명으로 집계되었으나, 부상자의 상태가 중한 만큼这个数字은 늘어날 가능성이 있다. 국제 사회와 현지 시민들은 철저한 원인 규명과 재발 방지를 강력히 요구하고 있는 상태다.