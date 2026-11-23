법학적성시험(LEET) 만점자 이진우의 자서전 '브레인 악셀' 중고가격이 정가 대비 최고 50배까지 치솟고 있다. 서점들은 판매 중지에 들어가며 소비 심리와 사회적인 비판이 맞서고 있다.

법학적성시험( LEET) 만점자 고(故) 이진우 씨의 사인 본서 ' 브레인 악셀'이 중고 거래 시장에서 정가의 50배에 달하는 고가에 매물 되고 있다. 이진우 씨가 2026년 11월 19일 숨진 채 발견된 이후, 그를 향한 대중의 관심과 논란이 식지 않으면서 관련 서적의 가치가 급등하고 있다. 현재 이 책의 정식 출고가는 2만 2천원이다. 하지만 중고 플랫폼에서는 5천원부터 100만원에 이르기까지 다양한 가격대로 거래가 이루어지고 있는 실정이다. 특히 저자의 친필 사인이 들어간 초판 1쇄의 경우 20만 원에서 100만 원까지 부르는 가격이 형성되고 있다.

서적 중고가 폭등과 서점 판매 중단

이진우 씨의 친필 사인이 담긴 사본들이 판매되고 있으며, 일부 판매자는 2026년 11월 8일에 저자를 직접 만나 사인을 받았다고 명시했다. 사진에는 '○○님 임용고시 화이팅'이라는 문구와 날짜, 이진우 씨의 서명이 확인된다. 초판 1쇄를 소장용 목적으로 20만 원에 내놓은 판매자는 "뉴스 보도상 11쇄까지 나왔다"며 희소성을 강조했다. 또한 자기계발에 관심 있는 사람들에게 유용하다며 100만 원에 매물을 등록한 사례도 존재한다. 현재 '예약 중' 또는 '거래 완료'로 표시된 고가 매물은 확인되지 않았으나, 새 책 구하기는 어려운 상황이다. 예스24는 2026년 11월 20일 판매를 중지했으며, 교보문고, 알라딘, 영풍문고도 품절로 안내하고 있다. 교보문고 측은 재고는 남아있으나 판매를 자제하기로 결정해 품절로 표기했다고 밝혔다.

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SNS 식당 논란과 전문가 분석

이진우 씨가 숨지기 전 마지막으로 식사한 곳으로 SNS에서 공유된 식당의 방문자 증가 현상도 사회적 논란으로 부상했다. 해당 식당을 소개한 스레드 게시물은 조회수 14만 회를 넘어섰으며, 댓글에는 이진우 씨를 희화화하는 반응과 비판적 시각이 충돌하고 있다. 일부는 "이런 걸 또 띄워준다고? 이래서 한국이 정상이 아니지"라며 분위기를 우려하는 반면, 다른 댓글들은 인스타그램 포스팅용 방문이라는 지적을 제기했다. 이은희 인하대 소비자학과 명예교수는 저자의 사망으로 인한 책의 희소성 증가와 사회적 이슈성이 가격 상승에 영향을 미쳤다고 분석했다. 그는 부정행위 의혹이 해소되지 않은 채 저자가 사망하자, 소비자들이 진실을 추측하고 확인하려는 심리가 작용했다고 보았다. 이는 책이 소비자마다 서로 다른 의미로 받아들여지며 구매 요인으로 작용했음을 시사한다.

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팬덤 현상에 대한 우려와 사회적 성찰

유홍식 중앙대 미디어커뮤니케이션학부 교수는 사건이 자극적일수록 추종자가 늘고 일종의 팬덤 현상이 발생한다고 지적했다. 그는 과거에는 언론의 비판에 사회가 자정 능력을 발휘했으나, 현재는 주목받는 사람을 무작정 추종하는 모습이 도덕과 선이 무너진 상황을 반영한다고 비판했다. 유 교수는 모든 방문자가 팬덤은 아닐 것이라며, 우리 사회가 건강성을 회복해야 한다는 단초를 현재가 보여주고 있다고 설명했다. 이진우 씨의 사망 이후 서적 가격 폭등과 관련 장소의 과잉 방문은 단순한 호기심을 넘어 사회 구조적 문제와 연결되어 있다. 중고 거래 시장의 과열과 서점의 판매 중단은 이러한 사회 심리가 경제 활동에 어떻게 영향을 미치는지를 단적으로 보여준다. 앞으로도 이와 관련된 논란과 시장 움직임은 지속적인 감시가 필요할 것으로 예상된다.