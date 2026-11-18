수능 국어 영역 시작까지 이진우씨가 나타나지 않아 공개 검증이 무산됐다. 고발장 접수로 수능 이력에 대한 강제수사 가능성이 커지고 있다.

대학수학능력시험 문제로 실력을 증명하겠다던 이진우 씨의 공개 검증이 수능 국어 영역 시작 시각까지 그가 나타나지 않으면서 무산됐다. 이씨는 리트( LEET)뿐 아니라 과거 수능에서도 생성형 인공지능(AI) 등을 활용한 부정행위로 성적을 올렸다는 의혹을 받고 있으며, 이에 대한 수사가 급물살을 탈 전망이다.

법무법인 민의 방민우 변호사와 법률사무소 이유의 박은선 변호사는 전날 올해 만점을 받은 LEET뿐 아니라 이씨가 지난해 치른 2026학년도 수능 이력도 함께 수사해야 한다며 업무방해 등 혐의로 고발장을 냈다.

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이진우 공개 검증 무산과 수능 이력 의혹

이진우씨가 수능 국어 영역 시작 시각까지 나타나지 않아 공개 검증은 무산된 것으로 확정됐다. 이씨가 확언했던 검증이 이뤄지지 않으면서 그를 둘러싼 AI 부정행위 의혹은 한층 거세지는 상황이다.

이씨는 2013년 수능에서 전 영역 6등급에서 8등급 사이의 낮은 성적을 받았다고 밝혔다. 2018년 수능에서도 국어 영역 7등급을 받았다고 설명했다.

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이후 이씨는 2024학년도 수능을 통해 고려대 정치외교학과에 합격했다. 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치의학과에 해당하는 치대로 진학 경로를 옮겼다고 알려졌다.

의혹이 LEET 같은 다른 국가 시험을 넘어 수능 부정행위 의혹으로 번지면서, 구체적인 사실관계를 확인하기 위한 강제수사가 불가피할 것으로 전망된다.

고발 취지와 입시학원 측 입장

고발인 측 방민우 변호사와 박은선 변호사는 이씨의 시험 이력 전반을 수사해야 한다는 입장이다. 두 변호사는 이씨의 성적 상승 과정 전체가 의혹의 대상이라고 주장하고 있다.

입시학원 측은 검증 종료를 알리면서 이진우씨의 자택에 사람을 보내 안위를 확인해 달라고 요청했다. 학원 측은 경찰에도 협조를 구한 상태라고 밝혔다.

학원 측은 이씨가 어제 MBC와 인터뷰를 한 뒤 짐을 싸서 집을 나갔다는 이야기를 전해 들었다고 말했다. 다만 이 내용은 학원 측이 전해 들은 정보이며, 사실관계는 수사를 통해 확인될 사안이다.

이씨는 자신의 성적 상승 비결을 담은 책 '브레인 악셀'을 출판해 시중에서 판매하고 있다. 책에는 뇌과학과 인체 생리학 연구 결과를 근거로 가공식품과 당류를 배제하고 심장이 가빠질 정도의 짧은 고강도 운동을 하는 생활 습관 교정이 집중력을 끌어낼 수 있다는 주장이 담겼다. 이씨는 이를 자신의 입시 성공이 입증한다고 주장했다.

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이씨를 대리하는 박 변호사는 소장에서 피고들이 책의 핵심 가치이자 거래의 중요한 부분인 저자의 시험 성적 진정성에 관해 독자를 기망하거나 중대한 하자를 숨긴 채 도서를 출판하고 판매했다고 지적했다. 박 변호사는 이를 신의성실의 원칙에 현저히 반하는 위법 행위라고 규정했다.

강제수사 가능성과 향후 수사 절차

경찰은 이진우씨와 연락이 끊긴 상태가 이어질 경우 증거 인멸 및 도주의 우려가 있다고 판단할 수 있다. 이에 따라 이씨의 소재 확인과 증거 확보를 위한 강제수사가 본격화될 가능성이 있다.

수사는 올해 만점을 받은 LEET 응시 이력과 지난해 치른 2026학년도 수능 이력을 함께 살피는 방향으로 진행될 것으로 보인다. 고발장에 적시된 업무방해 등 혐의가 어떻게 판단될지가 향후 수사의 핵심 쟁점이 될 전망이다.

이씨의 책을 구매한 독자들도 도서의 핵심 가치로 제시된 시험 성적의 진정성 문제에 직접 영향을 받을 수 있다. 소장에 담긴 주장이 법원에서 어떻게 다뤄질지에 따라 도서 판매와 출판사의 책임 문제도 함께 주목받게 된다.

현재 확인된 사실은 이진우씨가 공개 검증에 나타나지 않았다는 점, 고발장이 접수됐다는 점, 입시학원 측이 경찰에 협조를 구했다는 점이다. 이씨의 성적 이력과 AI 활용 여부에 대한 구체적 사실은 수사기관의 확인이 필요하다.