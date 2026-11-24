지난해 수능 과외를 했다고 주장한 김창길 씨가 25일 서울경찰청 금융범죄수사대에 참고인으로 출석한다. 경찰은 위계에 의한 공무집행방해 등 혐의로 수사를 이어가고 있다.

법률시험(LEET) 만점자로 알려진 고(故) 이진우 씨의 지난해 수능 과외를 했다고 주장한 김창길 씨가 25일 참고인 자격으로 경찰에 출석한다. 경향신문이 24일 보도했다.

김창길 씨는 25일 오후 2시 서울경찰청 특수수사과 금융범죄수사대에 출석해 조사를 받을 예정이다. 이진우 씨가 수능 부정행위를 했다는 의혹과 관련해 경찰에 출석하는 것은 이번이 두 번째다. 앞서 김 씨는 하루 전인 24일 이진우 씨의 유족과 만난 것으로 전해졌다.

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김창길 씨의 과외 주장과 생명과학Ⅱ 의혹

김창길 씨는 지난해 수능을 3일 앞두고 이진우 씨에게 '생명과학Ⅱ' 등 과목을 가르쳤다고 고려대 온라인 커뮤니티에 글을 올려 주장했다.

김 씨는 당시 이진우 씨가 생명과학Ⅱ의 기본 개념조차 알지 못했다고 주장했다. 또한 이진우 씨가 시험지 속 그림을 말로 어떻게 설명하면 되는지 반복해서 물었다고 밝혔다.

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일부에서는 당시 이미지 인식 능력이 지금보다 약했던 생성형 AI에 지문을 설명하기 쉽게 만들려 했던 것이 아니냐는 의혹을 제기하고 있다. 다만 이는 의혹을 제기한 측의 해석이며 경찰이 확인한 사실은 아니다.

2026학년도 수능에서 이진우 씨는 생명과학Ⅱ에서 한 문제를 틀렸다. 다른 과목에서는 만점을 받았고, 이후 서울대학교 치의학과에 합격한 것으로 알려졌다.

경찰 수사 혐의와 고발 배경

서울경찰청 금융범죄수사대는 이진우 씨 사건을 위계에 의한 공무집행방해, 업무방해, 사기 혐의로 수사하고 있다.

경찰 수사는 일부 법조계 인사들의 고발을 계기로 시작됐다. 이 고발은 김창길 씨의 주장을 일부 근거로 삼은 것으로 알려졌다.

이진우 씨가 사망한 뒤 공소권 없음으로 사건을 종결해야 한다는 의견도 있었다. 그러나 경찰은 사안의 중대성을 고려해 수사를 계속하고 있다.

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홍석기 경찰청 국가수사본부장은 전날 정례 브리핑에서 공소권 없음 문제와는 별개로 관련 공범 관계가 있다면 강제수사에 나설 수도 있다고 밝혔다.

유족 임의제출 확인과 향후 강제수사 가능성

경찰은 이진우 씨 유족이 휴대전화 등 사건 관련 물품을 임의로 제출할 의사가 있다고 전날 확인했다.

경찰은 이 물품들을 토대로 과외 주장과 시험 준비 과정의 사실관계를 확인할 방침이다. 이번 참고인 조사는 그 첫 단계에 해당한다.

공범 관계가 확인되면 경찰은 압수수색 등 강제수사를 진행할 수 있다는 입장이다. 현재로서는 공범 여부가 확인되지 않은 상태다.

수사 결과에 따라 수능 부정행위 의혹의 실체와 책임 범위가 가려질 전망이다. 경찰은 25일 김창길 씨 조사 내용을 바탕으로 다음 수사 단계를 정할 것으로 보인다.