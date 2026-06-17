이진숙 의원: ‘벌레가 나온 피자의 한 조각만 바꿔주는 것으로 해결할 수 없는 문제’로 전면 재선거 필요성 강조

이진숙 국민의힘 의원은 6·3 지방선거 과정에서 불거진 투표용지 부족 및 선거관리 논란과 관련해 ‘벌레가 나온 피자의 한 조각만 바꿔주는 것으로 해결할 수 없는 문제’라며 전면 재선거 필요성을 강조했다.

이진숙 국민의힘 의원은 6·3 지방선거 과정에서 불거진 투표용지 부족 및 선거관리 논란 과 관련해 ‘벌레가 나온 피자의 한 조각만 바꿔주는 것으로 해결할 수 없는 문제’라며 전면 재선거 필요성 을 강조했다.

이 의원은 17일 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 장동혁 국민의힘 대표가 제기한 일부 지역 재선거 및 선거소청 방침에 대해 ‘참정권 침탈 사건이자 민주주의 침탈 사건’이라며 지지 입장을 밝혔다. 그는 ‘피자를 주문했는데 8조각 중 한 조각에서 벌레가 나왔다고 하자. 피자집 주인이 ‘그 조각만 교체해 드리겠다’고 하면 받아들일 수 있겠느냐’며 ‘한 조각의 문제가 아니라 둥근 피자 전체에 문제가 있다고 생각하게 된다’고 말했다. 이어 ‘나아가 그날 해당 가게에서 만든 피자 모두에 문제가 있다고 볼 수도 있다’며 ‘특정 지역만 다시 선거를 치르면 된다는 주장에는 동의하기 어렵다’고 했다.

이 의원은 이번 선거 과정에서 발생한 투표용지 부족과 전산 입력 오류 등을 언급하며 ‘21세기 대한민국에서 어떻게 이런 일이 가능했는지 묻고 싶다’며 ‘한 두 곳에서 벌어진 일이 아니라는 점에서 심각하게 봐야 한다’고 주장했다. 또 ‘선관위를 둘러싼 각종 논란이 제기됐을 때 제도 개혁에 나섰어야 했다’며 ‘문형배 당시 헌법재판소장이 감사원의 선관위 직무감찰을 제한하는 결정을 내렸을 때부터 이런 사태가 예견됐다고 생각한다’고 말했다.

이 의원은 지난 14일 나경원 의원 등과 함께 서울 올림픽공원에서 열린 집회에 참석한 것과 관련해서도 ‘시민들과 함께하고 싶어 현장을 찾았다’며 ‘이번 사태는 참정권 침탈 사건으로 규정할 수 있다’고 말했다. 당내에서 제기되는 장동혁 대표 책임론에 대해서는 선을 그었다. 그는 ‘장 대표가 사퇴할 이유는 전혀 없다고 생각한다’며 ‘이재명 정부 출범 1년 차로 여당에 유리한 환경이었는데도 국민의힘은 선방했다’고 평가했다.

이어 ‘민주당 내부에서도 이번 선거 결과를 기대에 미치지 못한 것으로 보는 분위기가 있는데 우리 스스로 패배나 참패라고 규정하는 것은 받아들이기 어렵다’며 ‘국민의힘이 최근 각종 여론조사에서 지지율 격차를 좁히거나 앞서는 결과도 나오고 있다’고 주장했다. 오세훈 서울시장이 장 대표의 재선거 주장을 두고 ‘당권·대표직 유지를 위한 소모적 주장’이라고 비판한 데 대해서는 ‘당 대표가 자리보전을 위해 그런 주장을 한다고 생각하지 않는다’며 ‘민주주의 침탈 의혹을 규명하기 위한 차원에서 제기한 문제라고 본다’고 반박했다





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