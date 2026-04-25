이진숙 전 위원장, 대구시장 불출마 선언…'보수 심장 지키겠다' 고뇌 토로

국민의힘 공천 배제에 반발했던 이진숙 전 방송통신위원장이 결국 불출마를 선언했습니다. 대구를 자유민주주의의 최후 보루로 지키겠다는 의지를 밝히며, 국민의힘 후보의 승리를 위한 지원을 약속했습니다.

국민의힘 공천관리위원회의 대구시장 후보 공천 배제 결정에 강력하게 반발하며 무소속 출마 가능성을 열어두었던 이진숙 전 방송통신위원장이 결국 불출마 를 공식 선언했다. 이 전 위원장은 25일 국민의힘 대구시당에서 열린 기자회견에서 깊은 고뇌의 흔적을 드러내며, 대구시장 예비후보 자리에서 물러나겠다는 의사를 밝혔다.

그녀는 국민의힘 후보가 최종적으로 선출될 경우, 그 후보가 민주당 후보를 상대로 승리할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다는 의지를 강조했다. 이 전 위원장은 시민들의 직접적인 판단과 선택을 통해 승리할 수 있다는 자신감을 피력하며, 시민 후보로서의 가능성을 모색했던 심경을 솔직하게 털어놓았다. 특히, 시민들의 힘을 보여주고 싶었다는 진심 어린 발언은 많은 이들의 공감을 얻었다. 그러나 그녀의 결심은 쉽지 않았다.

이 전 위원장은 보수 진영의 핵심 거점인 대구가 좌경화될 경우 대한민국 전체가 겪게 될 심각한 상황에 대한 깊은 우려를 표명하며, 이러한 걱정이 자신의 발목을 잡았다고 밝혔다. 그녀는 울먹이는 목소리로 민주당 후보가 대구를 이재명 대표의 사회주의적 포퓰리즘 정책 기조에 편입시키려 할 것이라는 주장을 펼치며, 대구를 무도한 민주당 정권으로부터 지켜내겠다는 강한 의지를 드러냈다. 국민의힘 대구시장 후보가 확정된 이후 재보궐선거에 출마할 가능성에 대한 질문에는 명확한 답변을 피하면서도, 대구를 자유민주주의의 최후 보루로 지키겠다는 확고한 신념만을 강조했다.

다만, 최근 장동혁 대표와 다시 만나 민주당 후보의 상승세와 시민들의 실망감, 그리고 국민의힘에 대한 좌절감을 극복하고 대구를 지키는 방안에 대한 심도 있는 논의를 진행했음을 밝히면서, 재보궐선거 출마와 관련된 논의가 있었음을 간접적으로 시사했다. 이 전 위원장의 불출마 선언에 대해 국민의힘 대구시장 후보인 추경호 후보는 깊은 경의를 표하며 환영의 뜻을 밝혔다. 추 후보는 입장문을 통해 이 전 위원장의 결단으로 대구가 하나가 되었으며, 개인의 길보다는 대구와 대한민국의 미래를 위해 함께하는 길을 선택한 그녀의 숭고한 정신에 존경을 표했다.

그는 대구가 좌파에게 넘어가면 대한민국이 겪게 될 비극적인 상황에 대한 이 전 위원장의 진심 어린 걱정에 공감하며, 그녀가 민주당 정권의 오만한 권력에 맞서 싸워온 상징적인 인물임을 강조했다. 추 후보는 이번 선거가 정체된 대구 경제를 살리고 흔들리는 민주주의를 바로 세우는 중요한 선거임을 역설하며, 대구의 압도적인 승리를 통해 보수의 당당한 재건을 이루어낼 것을 다짐했다. 국민의힘 박성훈 수석대변인 또한 이 전 위원장의 고심 끝에 내린 결정을 높이 평가하며, 그녀의 헌신과 희생이 대구시장 선거 승리에 중요한 밑거름이 될 것이라고 확신했다.

그는 당 차원에서 이 전 위원장의 출마를 만류하기 위해 많은 노력을 기울였으며, 그녀의 결단이 대구의 승리에 기여할 것이라고 강조했다





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