이진숙 전 위원장, 대구시장 선거 불출마 선언…'대의를 위한 결정'

국민의힘 이진숙 전 방송통신위원장이 컷오프에 반발하며 무소속 출마를 시사했지만, 결국 대구시장 선거 불출마를 선언했습니다. 그는 대구를 지키고 당의 승리를 위해 결정을 내렸다고 밝혔습니다.

국민의힘 이진숙 전 방송통신위원장이 대구시장 선거 출마를 포기하며, 당의 승리를 위한 결정을 내렸습니다. 이 전 위원장은 25일 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고, 국민의힘 공천관리위원회의 컷오프 결정에 대한 반발과 무소속 출마 가능성을 시사했던 입장 변화를 밝혔습니다.

그는 대구가 좌파 세력에게 넘어가면 대한민국 전체가 위험에 빠질 수 있다는 우려를 표명하며, 대구를 자유민주주의의 최후 보루로 지키겠다는 의지를 강조했습니다. 이 전 위원장은 컷오프 기준에 자신이 해당하지 않음을 지적하며, 부당한 공천 배제 관행이 재발하지 않아야 한다고 주장했습니다. 또한, 장동혁 대표와 만나 대구 선거 상황에 대한 논의를 진행했으며, 민주당 후보의 지지율 상승과 국민의힘에 대한 실망감이 대구를 위협하고 있다는 점에 공감했다고 밝혔습니다. 그는 보궐선거 출마 가능성에 대해서는 명확한 답변을 피하며, 현재는 대구 지킴에만 집중하겠다는 입장을 밝혔습니다.

국민의힘 지도부는 이 전 위원장에게 무소속 출마를 접고 보궐선거 출마로 선회할 것을 설득해왔지만, 이 전 위원장은 당의 승리를 위한 결정을 내렸습니다. 국민의힘은 이 전 위원장의 결정을 높이 평가하며, 그의 헌신과 희생이 대구시장 선거 승리에 기여할 것이라고 기대했습니다. 이진숙 전 위원장의 이번 결정은 대구시장 선거 판도에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, 국민의힘 지지층의 결집과 민주당 후보에 대한 견제 심리가 강화될 것으로 보입니다.

이 전 위원장은 기자회견에서 이재명 민주당 정권의 법왜곡 시도와 사회주의 포퓰리즘 정책을 비판하며, 대구를 무도한 민주당 정권으로부터 지켜내겠다는 강한 의지를 드러냈습니다. 그는 대구가 보수의 붉은 심장이며, 자유민주주의의 최후 보루라고 강조하며, 대구 시민들에게 자유와 민주주의를 지키기 위한 지지를 호소했습니다. 이 전 위원장의 기자회견은 대구 지역 정치권에 큰 파장을 일으켰으며, 앞으로 대구시장 선거의 향방에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 그는 컷오프 과정에서 겪었던 부당함을 강조하며, 국민의힘 내부의 공정한 공천 시스템 구축을 촉구했습니다.

또한, 장동혁 대표와의 만남을 통해 대구 선거의 중요성을 확인하고, 당의 승리를 위한 협력을 약속했다고 밝혔습니다. 이 전 위원장의 결정은 국민의힘 내부의 갈등을 해소하고, 당의 단결을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 그는 대구 시민들에게 희망과 용기를 주며, 자유와 민주주의를 지키기 위한 투쟁에 함께할 것을 당부했습니다. 이진숙 전 위원장의 기자회견은 대구 시민들에게 깊은 감동과 울림을 주었으며, 대구시장 선거에 대한 뜨거운 관심을 불러일으켰습니다.

그는 대구를 사랑하는 마음과 자유민주주의를 지키려는 강한 의지로 대구 시민들의 마음을 사로잡았습니다. 이 전 위원장의 결정은 대구 정치의 새로운 장을 열고, 대구 시민들에게 희망찬 미래를 제시할 것으로 기대됩니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이진숙 대구시장 국민의힘 컷오프 불출마 선거 정치

United States Latest News, United States Headlines