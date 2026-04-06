이진숙, 국회의원 출마 거절…대구시장 선거 '4파전' 가능성 고조

이진숙 전 방송통신위원장이 국민의힘 장동혁 대표의 국회의원 보궐선거 출마 제안을 거절하고, 주호영 의원의 무소속 출마 가능성이 커지면서 대구시장 선거가 4파전으로 치러질 가능성이 높아졌습니다. 이 전 위원장은 대구시장 출마 의지를 재확인하며 지역 민심에 호소하고 있으며, 국민의힘은 내부 분열과 공천 난맥상을 해결해야 하는 과제를 안고 있습니다.

이진숙 전 방송통신위원장이 6일 오후 대구 중구 선거사무소에서 기자들과 만나, 장동혁 국민의힘 대표의 국회의원 보궐선거 출마 제안을 거절하며 '기차는 떠났다'고 선을 그었습니다. 이는 주호영 의원의 컷오프 효력정지 가처분 신청 기각에 대한 항고와 맞물려, 국민의힘 공천 난맥상이 심화되면서 대구시장 선거가 더불어민주당 김부겸 전 국무총리와 국민의힘, 무소속 후보 간 다자구도로 치러질 가능성이 커지고 있음을 시사합니다. 이 전 위원장은 이날 페이스북을 통해 대구시장 출마 의지를 재차 강조하며, 대구 달성공원 새벽시장에서 선거운동을 하는 사진과 영상을 게시했습니다. 흰 재킷을 입고 ‘ 대구시장 예비후보 이진숙 ’이라고 적힌 어깨띠를 두른 모습과 함께 “대구 바꾸라는 민심이 천심”, “강한 대구, 강한 대한민국” 등의 문구를 통해 대구 시장으로서의 포부를 드러냈습니다.

차명진 전 의원의 글을 공유하며 ‘기차는 떠나고…’라는 말을 덧붙인 것은, 장동혁 대표의 제안에 대한 거절 의사를 간접적으로 표현한 것으로 풀이됩니다. 차 전 의원은 해당 글에서 장 대표의 이진숙 낙선운동을 언급하며, 이미 늦었다는 점을 지적했습니다. 장동혁 대표는 전날 매일신문 유튜브에 출연해 이 전 위원장의 보궐선거 출마를 권유했지만, 이 전 위원장은 이를 일축하며 거절 의사를 분명히 했습니다. 이 전 위원장은 “대구-서울 300km. 이렇게 거리가 먼가”라는 게시글을 통해 장 대표의 구상이 대구 민심과 동떨어져 있다는 점을 지적했습니다. 장 대표는 이에 대해 이 전 위원장과의 소통에 열려있다는 입장을 밝히며, 이 전 위원장을 설득하겠다는 의지를 보였습니다. 인천 ‘천원주택’ 현장을 방문한 뒤 기자들과 만난 자리에서, 장 대표는 이 전 위원장이 찾아와도 좋고 시간을 내주면 찾아가서라도 설득하겠다는 뜻을 전했습니다. 그러나 이 전 위원장은 대구 중구 선거사무소에서 기자들과 만나 장 대표의 발언에 대해 “특별히 드릴 말씀은 없다”고 일축하며, 이정현 공관위 사퇴 당시 장 대표에게 전화를 걸었지만, 받지 못했고 콜백도 없었다는 사실을 밝혔습니다. 이는 당내 소통 부재에 대한 불만을 간접적으로 드러낸 것으로 보입니다. 이 전 위원장은 페이스북에 글을 올려 “당 중앙에서 결정한 것에 조금의 이의도 제기하지 못하는 곳은 조선민주주의인민공화국”이라며, 대구시민의 뜻에 따라 시민의 판단을 받고 시민들의 선택을 받겠다는 입장을 강조했습니다. 이는 당의 결정에 따르기보다는 시민들의 지지를 통해 대구시장으로서의 입지를 다지겠다는 의지를 보여줍니다.\주호영 의원 역시 무소속 출마를 검토하며, 대구시장 선거 판세는 더욱 복잡해질 전망입니다. 주 의원은 서울남부지법의 컷오프 효력정지 가처분 신청 기각 결정에 대한 항고장을 제출했으며, 오는 8일 기자회견을 통해 대구시장 선거와 관련된 입장을 밝힐 예정입니다. 두 사람이 무소속 출마를 강행할 경우, 대구시장 선거는 더불어민주당 김부겸 전 국무총리와 국민의힘 최종 후보, 그리고 두 무소속 후보 간의 4파전으로 치러질 가능성이 매우 높습니다. 이는 국민의힘 후보의 당선 가능성을 낮추고, 야권에게 유리한 국면을 조성할 수 있습니다. 대구시장 경선 후보인 유영하 의원은 채널A 유튜브를 통해 “표가 분산되면 선거는 어렵다”고 언급하며, 후보 단일화의 필요성을 강조했습니다. 유 의원은 국민의힘 내 분열이 심화될 경우, 선거에서 승리하기 어려울 수 있다는 점을 지적했습니다. 대구시장 선거는 현재 국민의힘의 공천 문제, 무소속 후보 출마 가능성, 여론의 흐름 등 여러 변수들로 인해 예측하기 어려운 상황으로 전개되고 있습니다. 국민의힘은 내부 갈등을 봉합하고, 당의 통합을 이끌어낼 수 있는 방안을 모색해야 할 것입니다. 또한, 김부겸 전 총리와 무소속 후보들의 행보에 따라 선거 결과가 크게 달라질 수 있으므로, 각 후보는 유권자들의 지지를 얻기 위한 전략을 마련해야 할 것입니다. 이번 선거는 대구 지역의 미래를 결정짓는 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다.\이러한 상황 속에서 이진숙 전 위원장의 선택은 상당한 파장을 불러일으키고 있습니다. 그녀는 장동혁 대표의 제안을 거절하고, 대구 시민들의 판단을 따르겠다는 입장을 밝힘으로써, 당의 결정보다는 지역 유권자들의 의견을 중요하게 생각하는 모습을 보여주었습니다. 이는 정치권에서 흔히 볼 수 없는 행보이며, 대구 시민들의 지지를 얻는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 전 위원장은 자신의 페이스북을 통해 꾸준히 대구 시장 출마에 대한 의지를 드러내고 있으며, 지역 민심을 얻기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 그녀의 행보가 대구시장 선거에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 국민의힘은 이 상황을 어떻게 극복해 나갈지, 많은 사람들의 관심이 집중되고 있습니다. 주호영 의원의 무소속 출마 여부 또한 선거 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 주 의원의 결정은 국민의힘 내의 분열을 더욱 심화시킬 수도 있으며, 김부겸 전 총리에게 유리한 환경을 조성할 수도 있습니다. 유영하 의원의 발언처럼, 표가 분산되는 상황을 막고, 국민의힘 후보가 선거에서 승리하기 위해서는 당내 통합이 절실합니다. 이번 대구시장 선거는 단순히 한 지역의 수장을 뽑는 것을 넘어, 국민의힘의 리더십과 전략, 그리고 대구 시민들의 정치적 의식을 보여주는 중요한 시험대가 될 것입니다. 선거 결과에 따라 대구 지역의 발전 방향과 국민의힘의 향후 행보가 결정될 것입니다





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