이진숙·김태규 전 위원장, 보궐선거에서 당선돼 국회 입성

이진숙 국민의힘 대구 달성 후보와 김태규 울산 남갑 후보가 6·3 지방선거와 함께 치러진 보궐선거에서 당선돼 국회로 입성했다. 이들은 방송미디어통신위원회(방통위)의 소관 상임위원회인 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)에 배치될 경우 후반기 국회에서 여야 간 격렬한 충돌이 빚어질 것이라는 관측이 나온다.

6·3 지방선거와 함께 치러진 보궐선거 에서 이진숙 국민의힘 대구 달성 후보와 김태규 울산 남갑 후보가 당선돼 국회로 입성한다. 뉴스1 더불어민주당과 극렬한 갈등을 빚었던 이진숙 · 김태규 전 방송통신위원회 위원장과 부위원장이 동시에 국회 입성에 성공했다.

이들이 방송미디어통신위원회(옛 방통위)의 소관 상임위원회인 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)에 배치될 경우 후반기 국회에서 여야 간 격렬한 충돌이 빚어질 것이라는 관측이 나온다. 이 의원은 6·3 지방선거와 함께 치러진 대구 달성 국회의원 보궐선거에서 59.0%의 득표율을 얻어, 박형룡 민주당 후보를 18.1%포인트 차로 누르고 당선됐다. 달성에선 추경호 대구시장 당선인이 시장 선거 출마를 위해 의원직을 사퇴해 보선이 열렸다.

이 의원은 당선 소감에서 ‘위기에 처한 자유 대한민국의 법치와 민주주의를 다시 살리라는 준엄한 명령이라고 생각한다’며 ‘이재명 정권의 무도한 폭주를 막아내고 자유 대한민국을 지켜내겠다’고 했다. 김 의원은 김상욱 울산시장 당선인의 지역구(울산 남갑)에서 51.2%를 얻어 전태진 민주당 후보를 8.53%포인트 차로 이기고 금배지를 달게 됐다. 김 의원은 이날 김상욱 당선인을 겨냥해 ‘이 자리는 주민과 약속을 저버린 배신의 정치가 만든 자리다. (김 당선인이) 당과 주민을 등지고 당적을 바꾼 2년 가까이 울산 남갑은 방치됐다’며 ‘트램 1호 건설 추진, 노후 주거지 정비 등 주민의 신뢰에 책임지는 정치로 보답하겠다’고 약속했다.

두 사람은 윤석열 정부에서 방통위 위원장과 부위원장을 맡아 민주당과 2년 넘게 사투를 벌였다. 민주당이 2023년 3월 최민희 당시 전 의원을 방통위원으로 추천했으나, 윤 전 대통령이 7개월 이상 임명을 미루면서 시작된 ‘방통위 2인 체제’가 장기화됐다. 민주당은 이 위원장이 2024년 7월 KBS와 MBC의 이사 선임안을 의결하자, 이것이 위법이라며 2024년 8월 이 위원장을 탄핵소추했다.

이듬해 1월 헌법재판소가 재판관 4대4 의견으로 이를 기각해 이 위원장이 복귀하자 민주당은 이번엔 그해 4월 4일 윤 전 대통령 탄핵 이후인 9월 방통위를 폐지하고 방미통위(방송미디어통신위원회)로 개편하는 방미통위 설치법을 처리해 이 위원장을 조기 면직 처리했다. 이 위원장의 임기는 올해 8월까지였다. 구성원 승계와 관련된 부칙에 ‘정무직 공무원은 제외한다’는 꼼수를 추가한 결과다. 이 위원장은 해당 부칙이 자를 찍어내기 위한 표적 법안이자 평등권과 직업선택권을 침해한다며 2025년 10월 헌재에 효력 정지 가처분을 신청하고, 헌법소원심판을 청구했다.

하지만 지난 2월 대구시장 출마 준비하며 이 가처분 신청을 거둬들였다. 이 위원장의 직무정지 기간 직무를 대행했던 김 부위원장도 ‘방송장악 청문회’에서 민주당 소속 최민희 과방위원장 등과 맞붙었다. 2024년 10월 과방위 국정감사 정회 직후 증인·참고인석에 앉아 있던 방송문화진흥회 직원이 쓰러지자 김 직무대행은 ‘아 XX 사람을 죽이네 죽여’라고 욕설을 내뱉었고, 과방위는 김 부위원장을 국회모욕죄로 고발했다. 당내에선 두 사람 중 최소한 1명을 과방위에 배치할 거라는 전망이 유력하다. 국민의힘 관계자는 ‘두 사람은 최민희·김현 등 민주당 강경파들과 물러서지 않고 맞붙을 것’이라고 말했다.

이번 재보궐선거가 열린 14곳의 의석은 민주당에 9석, 국민의힘에 4석이 돌아갔다. 한 자리는 부산 북갑에서 생환한 한동훈 무소속 의원의 것이다





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