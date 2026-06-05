이준석, 투표용지 부족 사태에 '선택적 분노' 비판…국정조사·특검 요구

이준석 개혁신당 대표는 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 이재명 대통령이 '적절한 대책'을 촉구한 데 대해 공익광고 같은 모호한 표현이라며 강하게 비판했다. 그는 더불어민주당에 국정조사 수용을 촉구하며, 거부 시 특검으로 격상해야 한다고 주장했다.

이준석 개혁신당 대표는 최근 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 이재명 대통령과 더불어민주당을 강하게 비판하며 국정조사 는 물론이고 특검까지 요구했다. 이 대표는 자신의 페이스북을 통해 이 사태가 단순한 시스템 결함이 아니라 선거 관리 기관의 기본적인 임무 수행 실패라며, 여당이 이를 즉각 국정조사 에 응해야 한다고 주장했다.

그는 과거 이재명 대통령이 각종 논란에 대해 '선택적 분노'를 보였던 점을 지적하며, 이번 사태에 대한 대응이 공익광고 같은 모호한 표현으로 일관된 것은 어불성설이라고 맞섰다. 특히 행정부의 권한으로 중앙선거관리위원회를 통제할 수 있는지 묻으며, 최소한 국정조사는 필수라고 강조했다. 더불어민주당을 향해서는 고의성 여부에 따라 책임 소재를 명확히 하고, 시스템 결함이면 조직 존속 문제까지 다뤄야 한다며, 국정조사를 받지 않을 경우 특검으로 격상시켜 요구해야 한다고 촉구했다.

이 대표는 자신이 지금까지 부정선거론을 반박해 왔지만, 이번 투표용지 부족은 누구도 납득하기 어려운 기본적인 실패라며, 이재명 정부 하의 수사기관에 대한 불신이 여당에 의해 조성되고 있다고 지적했다. 또한 국정조사를 질질 끌며 거부할 경우 특검 요구가 폭발할 수 있다고 경고하며, 야당도 재선거 가능성을 염두에 두고 선명한 주장을 해야 한다고 역설했다. 이번 논의는 단순한 투표용지 부족을 넘어 선거 관리 신뢰도와 정치적 책임 수용 문제로 확대되고 있다.

이 대표는 경기 화성시 전성균 시장 후보 선거사무실에서 열린 현장 중앙선대위원회의 및 경기도 선대위 출정식에서도 모두발언을 통해 이 문제를 언급하며 강한 어조로 비판을 이어갔다





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