이준석, 이재명 대통령 이스라엘 관련 게시글 비판…외교적 파장 우려

개혁신당 이준석 대표가 이재명 대통령의 이스라엘 관련 소셜미디어 게시글을 비판하며 외교적 파장을 우려했다. 이스라엘 외교부의 반박과 대통령의 재반박이 이어지는 상황을 지적하며 국내용 소통 방식이 국격에 영향을 준다고 강조했다. 이 대표는 외교적 실책 가능성과 온라인 소통 방식 개선의 필요성을 제기하며 신속한 수습을 촉구했다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 민주노총 초청간담회에서 발언한 가운데, 이준석 개혁신당 대표가 이재명 대통령의 소셜미디어 게시글을 강하게 비판하며 논란이 확산되고 있다. 이 대표는 이스라엘 군의 팔레스타인 아동 학대 주장을 담은 영상을 공유한 이 대통령에 대해, 이스라엘 외교부의 반박과 대통령의 재반박이 이어지는 상황을 지적하며, “국내용 버릇 하나가 국격에 영향을 준다”고 비판했다. 그는 페이스북을 통해 “시점과 내용이 다른 영상을 가지고 이스라엘 을 급비난한 이 대통령에 대해 이스라엘 외교부가 직접 반박했다”고 밝히며, 외교적 실책 가능성을 제기했다. 이 대표는 특히 “애초에 대통령께서 이것을 목적하셨다면 모를까, 외교적으로 대한민국이 크게 얻을 것이 없는 상황이 되어버렸다”고 우려를 표명했다. 이 외에도 이 대표는 대통령의 소통 방식과 외교적 대응에 대한 문제점을 지적하며, 이번 사태를 외교적으로 신속히 수습하고 온라인 소통 방식을 개선해야 한다고 강조했다.

이스라엘 외교부는 이 대통령의 X(엑스) 게시글에 대해 “홀로코스트 추모일 전야에 유대인 학살을 경시하는 발언”이라며 “받아들일 수 없고 강력히 규탄한다”고 공식 입장을 밝혔다. 이 대통령은 이에 대해 “끊임없는 반인권적·반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망”이라며 이스라엘 정부를 재차 비판했다. 이 대표는 대통령의 발언이 명예훼손 고소를 피하기 위한 전제 조건의 화법을 사용한 점을 지적하며, “대한민국 대통령은 어떤 경우에도 그런 화법을 쓰면 안 되는 엄중한 자리”라고 강조했다. 그는 대통령의 메시지 전략을 함께 고민하고 오류를 체크하는 전문가 고용의 중요성을 언급하며, “오류 하나, 자신감 없는 고소 안 당하기용 국내용 버릇 하나가 국격에 영향을 주기 때문”이라고 덧붙였다. 또한, 이 대표는 “이번 사태가 어떻게 진척된 것인지 잘 점검해 외교적으로 늦지 않게 바로 잡고 대통령의 온라인 소통방식을 고칠 필요가 있다”고 거듭 강조하며, 이번 사태에 대한 엄중한 인식과 함께 신속한 대응의 필요성을 역설했다





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