이준석 개혁신당 대표, 이재명 대통령에 일베 폐쇄 발언 비판

이준석 개혁신당 대표 겸 총괄선거대책위원장이 지난 21일 서울 동작구 사당역 인근에서 열린 김정철 서울시장 후보 출정식에서 지원 유세한 후, 24일 이재명 대통령의 일간베스트저장소(일베) 폐쇄 검토 발언을 두고 강하게 비판했다. 이 대표는 ‘일베’는 ‘권력자의 그릇을 다스리게’ 하지 않기 때문에 중단해야 한다고 주장했다.

이준석 개혁신당 대표 겸 총괄선거대책위원장이 지난 21일 서울 동작구 사당역 인근에서 열린 김정철 서울시장 후보 출정식에서 지원 유세를 하고 있다. 연합뉴스 이준석 개혁신당 대표는 24일 이재명 대통령의 일간베스트저장소(일베) 폐쇄 검토 발언을 두고 강하게 비판했다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 ‘국민이 대통령에게 원하는 것은 일베 사이트 폐쇄 따위가 아니’라며 ‘권력자의 그릇은 사사로운 분노를 다스리지 못할 때 가장 적나라하게 드러난다’고 밝혔다. 이어 ‘지방선거를 코앞에 둔 이재명 대통령의 시선은 스타벅스 매장, 네타냐후 체포영장, 그리고 일베 사이트 폐쇄에 박혀 있다’며 ‘매일같이 스타벅스 행사 이름을 들여다보고, 익선동 카페에서 ‘거기 커피는 아니지요? ’라며 한마디씩 던진다. 네타냐후를 체포하겠다는 즉흥 발언은 곁에 앉은 국가안보실장이 사실관계를 정정해야 했고, 한국인 구호활동가의 여권을 무효화한 곳은 정작 본인 정부의 외교부였다’고 주장했다.

이 대표는 ‘급기야 오늘은 일베 폐쇄까지 꺼내 들었다’며 ‘성남시장 시절 ‘걸리면 끝장’이라며 휘두르던 사적 응징의 어법이, 이제 국가 최고 권력의 손에 다시 들려 있다’고 비판했다. 이 대표는 ‘대통령께서 성군이 되시면, 일베는 설 자리를 잃는다’며 ‘정치가 제 역할을 하고 국민의 삶이 풀리는 사회에서 일베식 냉소는 박멸된다’고 주장했다.

이어 ‘‘일베 출신’임을 고백한 본인의 콤플렉스 속에 그 미미한 표적을 공적인 권력으로 계속 겨눌수록, 그 표적은 순교자의 후광을 얻는다’며 ‘죄지은 사람은 누구든 법정에 서는 정의, 청년이 대출 한 번 받아 작은 집 한 채 마련할 수 있는 사다리, 집 앞 카페에서 커피 한 잔 사 마셔도 정치색으로 재단 당하지 않는 평범한 일상. 그런데 이 세 가지를 풀어낼 수 있는 사람도, 끝내 가로막고 있는 사람도 결국 같은 한 사람’이라고 말했다. 그러면서 ‘지금 대통령이 매일 바라보며 성찰하고 꾸짖어야 할 상대는, 스타벅스도 네타냐후도 일베도 아니다’며 ‘거울 속의 이재명 대통령, 일베 출신 최고의 아웃풋. 본인’이라고 덧붙였다.

앞서 이 대통령은 이날 엑스(X) 통해 노무현 전 대통령 17주기 추도식 당시 일베 이용자로 추정되는 방문객이 조롱성 행동을 했다는 내용의 기사를 공유하며 ‘엄격한 조건 하에 조롱·혐오표현에 대한 처벌과 징벌배상, 일간베스트저장소처럼 조롱·혐오를 방치 조장하는 사이트 폐쇄, 징벌배상, 과징금 등 필요조치를 허용하는 (것에) 대한 공론화와 실제 검토가 필요해 보인다’고 밝혔다





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본인 제 역할을 풀리는 사회에서 일베식 냉소 순교자의 후광을 얻는다 한 사람 백색의 사적 응징의 어법

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