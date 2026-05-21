이주희 원내대변인: 박 후보의 친인척 채용 의혹, 대규모 개발사업 특혜 의심

이주희 더불어민주당 원내대변인은 박 후보의 친인척 채용 의혹과 대규모 개발사업 특혜 의혹을 제기했다. 이 원내대변인은 박 후보가 친인척을 채용시킨 사례와 관련한 녹취록이 공개된 데 대해 "박 후보의 배우자가 스스럼 없이 밝힌 내용이 놀랍다"며 "특혜를 주고받은 대가성은 없었는지 의심스럽다"고 말했다.

이주희 더불어민주당 원내대변인은 이날 국회 브리핑에서 "어제 국민의힘 박 후보의 배우자, 차모씨의 음성 녹취록이 공개됐다"며 "박 후보의 배우자가 스스럼 없이 밝힌 내용이 놀랍다"고 밝혔다. 전날 민중의소리는 관련 녹취록을 단독 입수해 보도했다.

이 원내대변인은 박 후보가 과거 창원시장 시절에 친인척을 도시개발 사업의 시행업체와 공공기관에 채용을 시켜 주었다는 내용이라며 "공개된 녹취록에 따르면 당시 박 후보가 힘을 써 일자리를 준 친인척은 3명"이라고 지적했다. 이 원내대변인은 "먼저 총사업비만 8천억 원에 달하는 대규모 도시개발 사업 '더시티세븐'의 시행사인 '도시와사람'에 자신의 처조카를 취업시켰다"며 "비슷한 시기 또 다른 친족 역시 같은 회사에 입사했다"고 설명했다. 그러면서 "대규모 개발사업 과정에서 특혜를 주고받은 대가성은 없었는지 의심스럽다"고 꼬집었다.

그는 "이후 처조카는 시장 본인이 직접 이사장으로 있는 창원문화재단으로 자리를 옮겨 현재까지 근무하게 했다"며 "또한 선거를 도와줬다는 이유로 처남에게 현금 3천만 원을 건네고, 앞서 말한 '도시와사람'이 개발한 더시티세븐몰 지하 2층 대형마트 내에 아이스크림 전문점을 입점하게 해 주었다고도 한다"고 부연했다. 이 원내대변인은 "세 번의 창원시장, 두 번의 국회의원과 경남도지사까지 박 후보가 오랜 세월 쌓아 올린 화려한 경력이 도민의 삶을 돌보는 데 쓰인 것이 아니라 친인척을 챙기고 비리를 은폐하고 확장하는 수단으로 변질된 것은 아닌지 의심스럽다"고 지적했다.

그는 "그간 박 후보를 둘러싼 비리 의혹은 이 뿐만이 아니었다"며 "인천국제공항공사 사장 시절 제기된 채용 비리와 명태균 게이트와의 연관성 논란도 있었다"고 상기시켰다. 이어 "기초단체장을 하면서 안으로 굽었던 팔이 광역단체장이 되고 공기업 사장이었을 때 달랐을 리 만무하다"고 의구심을 드러냈다. 이 원내대변인은 "공직자들의 부정부패는 반드시 국민의 피해로 되돌아 온다. 더욱이 일자리와 채용에서 공직농단은 그 일자리가 간절히 필요했을 누군가의 기회를 빼앗은 것이기에 더욱 심각하다"며 "공적 지위를 사적으로 남용하는 사람은 결코 도민을 대변할 수 없다"고 일갈했다





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