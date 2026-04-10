이주노동자 에어건 상해 사건: 업체 대표 거짓 해명, 수사 본격화

금속 세척 업체 대표가 이주노동자에게 에어건을 쏴 장기를 다치게 한 혐의로 입건되었습니다. 업체 대표 측은 사고 경위에 대해 질문을 받은 적 없다고 부인했지만, 119 신고 녹취록과 병원 진료 기록에서 거짓으로 드러났습니다. 경찰과 고용노동부는 A 씨를 상해 및 폭행 혐의로 수사하며, 불법 파견 및 퇴직금 미지급 의혹도 조사하고 있습니다.

업체 대표 측 '사고 경위 질문받은 적 없어' 반박 AD 이주노동자 에게 에어건 을 쏴 장기를 다치게 한 혐의를 받는 금속 세척 업체 대표 측이 119 신고 당시에도 ' 에어건 으로 장난쳤다'고 말한 것으로 확인되었습니다. 사고 이유와 관련해 질문받은 적 없다는 업체 측의 기존 입장과 배치되는데, 경찰에 이어 고용노동부 도 업체 대표 를 입건하고 본격적인 수사에 나섰습니다. 지난 2월 20일, 복통을 호소하는 이주노동자 와 내원한 병원에서 치료가 어렵다고 하자, 업체 대표 A 씨의 아내는 119에 신고해 병원을 옮겨달라고 요청했습니다. 이후 출동한 구급대원과 경찰관은 회사 관계자로부터 ' 에어건 으로 장난치다 다쳤다'는 말을 들었다고 당시 상황을 기억했습니다. 하지만 A 씨 측은, 당시 구급대원에게서 사고 경위에 대한 질문을 받은 적 없다고 반박했습니다. YTN이 119 신고 녹취록을 확보해 살펴본 결과, A 측 주장은 사실과 달랐습니다.

신고 당시 119 대원이 '누가, 어디가 아프냐'고 묻자, 신고자는 '외국인이고 장 파열로 돼 있다'고 말합니다. 뭘 하다 다쳤느냐는 질문에는 '에어건 바람 부는 거, 항문으로 장난치다가 복통으로 내원했다', '장외 천공이라 쓰여 있다'고 답합니다. 취재진이 이 같은 신고 내용에 대한 입장을 묻자, A 씨 측은 '당시 아내가 신고했다면서, 다시 생각해보니 119 신고 접수자에게 사고 경위에 관한 질문을 받은 것이 맞다'고 말을 바꿨습니다. 수술 당일 병원 문진 기록에도 담당 의사는 환자와 보호자의 설명을 근거로 전날 친구와 장난치다 신체에 에어건을 쐈다고 적었습니다. 이에 대해서도 A 씨 측은 문진 당시에 현장에 있지 않아 자신들이 한 말이 아니라는 입장입니다. A 씨를 상해 혐의로 수사하는 경찰에 이어 노동 당국도 피해자와 동료 직원의 진술, 현장 감독 결과를 종합적으로 검토해 A 씨를 근로기준법상 폭행 혐의로 입건하고 본격적인 수사에 착수했습니다. 노동 당국은 또 A 씨 사업장에 대한 불법 파견과 퇴직금 미지급 의혹도 들여다보고 있습니다. 사건의 본질은 단순히 에어건 사고를 넘어, 이주노동자의 안전과 권리를 침해한 심각한 사건입니다. 업체 대표의 초기 진술 번복과 거짓 해명은 사건의 심각성을 더욱 드러내고 있습니다. 경찰과 고용노동부의 신속하고 철저한 수사를 통해 진실이 밝혀지고, 피해자의 권리가 보호되어야 합니다. 이주노동자들은 열악한 환경에서 일하는 경우가 많아, 이러한 사건을 통해 노동 환경 개선과 안전 의식 강화가 시급합니다. 또한, 사건 발생 이후 업체 측의 대응은 피해자에 대한 진정한 사과와 재발 방지를 위한 노력 없이, 자신들의 책임을 회피하려는 태도로 일관하고 있습니다. 이러한 모습은 사회적 비난을 초래하며, 더 나아가 기업의 신뢰도에 심각한 타격을 줄 수 있습니다. 사건의 전개 과정에서 나타나는 여러 문제점들은 사회 전반에 걸쳐 개선해야 할 점들을 시사합니다. 특히, 이주노동자에 대한 차별과 안전 불감증은 반드시 해결해야 할 과제입니다. 이번 사건을 계기로, 노동 환경 개선과 이주노동자의 인권 보호를 위한 제도적 장치 마련이 시급합니다. 정부와 관련 기관은 사건의 진실 규명과 함께, 유사 사건 재발 방지를 위한 실질적인 대책을 마련해야 합니다. 또한, 기업들은 노동자들의 안전을 최우선으로 고려하고, 안전 교육 및 시설 개선에 적극적으로 투자해야 합니다. 무엇보다 중요한 것은, 피해자에 대한 진심 어린 사과와 충분한 보상이 이루어지는 것입니다. 이를 통해 피해자는 정신적 고통에서 벗어나 회복할 수 있으며, 사회는 더욱 정의로운 방향으로 나아갈 수 있을 것입니다. 이번 사건은 우리 사회의 어두운 단면을 보여주는 동시에, 변화를 위한 강력한 촉매제가 될 수 있습니다. 사건을 통해 드러난 문제점들을 개선하고, 더 나은 사회를 만들기 위해 모두가 노력해야 합니다





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이주노동자 에어건 상해 폭행 근로기준법 업체 대표 거짓 해명 고용노동부 수사 안전사고

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