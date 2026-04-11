이주노동자, '악의 평범성' 앞에서 우리는 무엇을 해야 하는가

이주노동자에 대한 엽기적인 사건들을 통해 드러난 우리 사회의 어두운 현실과 '악의 평범성'에 대한 고찰. 차별과 혐오가 만연한 현실 속에서 개인의 인식 변화와 사회 구조적 문제 해결의 중요성을 강조.

발행 2026-04-11 09:21:43\“사장님 나빠요.” 오래전 TV 코미디 프로그램의 한 코너에서 자주 들었던 이 말은 단순한 웃음을 넘어 씁쓸함을 자아냈다. 연기를 너무나 잘하는 배우의 모습에 웃음과 함께 마음 한켠에는 짠함이 맴돌았다. 요즘은 이런 블랙코미디를 ‘웃프다’라고 표현하는 것 같다. 이런 사회 비판적 코미디가 텔레비전에서 사라진 후, 이주노동자 에 대한 사회적 시각이 변화했는지 돌아보게 된다. 이주노동자 들은 우리 사회의 필수적인 부분, 즉 대한민국 국민이 먹고 사용하는 모든 것을 최전선에서 만들고, 수확하며, 험난하고 고된 노동을 감당한다. 그러나 이들의 고통스러운 현실이 언론을 통해 간헐적으로 보도될 때마다, 여전히 해결해야 할 과제가 산적해 있음을 깨닫게 된다. 지난해 8월, 나주의 한 벽돌 공장에서 30대 스리랑카 출신 노동자가 일한 지 3개월도 채 되지 않아 동료들에 의해 지게차에 30분 동안 묶여 공중에 매달리는 끔찍한 사건이 발생했다.

이를 지켜보며 웃음을 터뜨리는 동료들의 모습에, 우리는 부끄러움을 느껴야 했다. 이주노동자들이 고용노동부에 신고한 직장 내 괴롭힘 사례는 2020년 65건에서 2024년 225건으로 3배 이상 증가했다는 사실은 심각성을 더한다. 화성의 한 제조업체 대표가 외국인 노동자에게 사용한 것과 유사한 에어건을 이용한 엽기적인 사건은 충격을 넘어 분노를 자아낸다.\지난 2월, 한 알루미늄 제조회사 대표가 작업용 에어건을 노동자의 복부에 쏴 살인미수를 저지른 사건은 충격적이다. 산업용 에어건의 강력한 압력은 피해자의 장기를 파열시켰고, 제대로 된 치료조차 받지 못했다는 사실은 더욱 참담하다. 더욱이, 고통스러워하는 노동자에게 본국으로 돌아가라고 종용하고, 심지어는 ‘사장, 내가 괴로워하자 만족한 듯 웃었다’는 인터뷰는 인간성을 의심하게 만든다. 말 못하는 짐승에게도 해서는 안 될 행동을 사람에게 자행했다는 사실도 충격적이지만, 원수도 아닌 자신에게 이윤을 가져다주는 노동자에게 이런 짓을 했다는 것은 도저히 용납할 수 없다. ‘사이코패스일 것이다’라는 단순한 추측으로 이 문제를 덮어버린다면, 우리 사회의 많은 구성원이 잠재적 가해자가 될 수 있다는 것을 의미한다. 이 사건의 배경에는 ‘저임금 노동’, ‘검은 피부 외국인’에 대한 뿌리 깊은 차별 의식이 자리 잡고 있다. 또한, 외국인 이주노동자들이 쉽게 일자리를 바꿀 수 없도록 묶어두는 ‘고용허가제’ 역시 이러한 문제를 심화시키는 요인으로 작용한다. 에어건을 사용할 정도였다면, 그 이전에도 수많은 괴롭힘이 있었을 것이라는 추측은 어렵지 않다. 노동 시장에는 불안정한 고용, 여성, 장애인, 저임금, 위험 노동 등 다양한 취약 계층이 존재한다. 이 중에서도 이주노동자는 가장 열악한 환경에 놓여 있으며, 이들의 산재 사망률은 내국인의 3배가 넘는다는 사실은 끔찍함을 더한다.\이러한 현실 앞에서 우리는 부끄러움을 느껴야 한다. 왜냐하면 우리는 국가라는 공동체 안에서 함께 살아가기 때문이다. 나 또한 이 공동체 안에서 ‘악의 평범성’의 주체가 될 수 있다. 누군가의 고통에 공감하지 않고, 구조적인 문제를 외면한다면, 결국 내가 ‘악’이 될 수 있다. 다시 한번 가슴에 손을 얹고 나의 인식을 성찰해야 한다. 그리고 우리 공동체에 질문을 던져야 한다. 우리는 누군가를 구조적으로 차별하고 있지는 않은가. 한나 아렌트의 ‘악의 평범성’ 개념은, 나치에 의한 유대인 학살이 광신도나 반사회적 성격장애자가 아닌, 상부의 명령에 순응한 평범한 사람들에 의해 자행되었음을 보여준다. 히틀러 치하의 독일에서 학살된 유대인은 600만 명에 이르렀고, 당시 독일 사회 전체가 인종차별주의에 동조하는 분위기였다. 이 사건들은 우리에게 경고한다. 우리는 끊임없이 우리 사회의 취약 계층에 대한 차별과 혐오를 경계하고, 구조적인 문제 해결을 위해 노력해야 한다. 이주노동자의 인권 보호는 단순히 그들의 문제가 아니라, 우리 사회 전체의 도덕성과 연결된 문제임을 잊지 말아야 한다. 그들의 고통에 함께 공감하고, 더 나은 사회를 만들기 위해 끊임없이 질문하고 행동해야 한다





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