이종집적 시대, 한국 OSAT 산업의 체질 개선이 절실하다

AI 시대의 반도체 경쟁이 미세화에서 이종집적 패키징으로 이동하며 한국 OSAT 산업이 위기를 맞고 있다. 대만과 일본의 생태계 기반 연합에 대비해 국내에서도 첨단 패키징 플랫폼 구축과 분업형 협력 모델 정착이 시급하다는 지적이다.

이병훈 포스텍 반도체공학과 학과장은 AI 시대의 반도체 경쟁이 더 작은 회로를 만드는 미세화에서 벗어나 서로 다른 기능의 칩을 하나로 묶는 이종집적 패키징으로 이동하고 있다고 설명했다. 첨단 패키징 기술은 여러 칩을 하나의 시스템처럼 연결·통합하는 핵심 수단으로, 기존 후공정 의 범주를 넘어 미세공정 노하우와 막대한 자본 투자를 동시에 요구한다.

이러한 추세로 인해 반도체 기업들의 후공정 내재화가 가속화되며, 칩 패키징과 테스트를 전문으로 하는 OSAT 업체들의 입지가 약화되고 있다. 국제 시장에서 한국의 OSAT 점유율은 수년째 5% 미만에 그치고 있는 반면, 대만은 세계 최대 OSAT 기업 ASE를 포함해 글로벌 시장의 약 50%를 차지하고 있다. 대만은 TSMC를 중심으로 팹리스, OSAT, 기판 기업이 긴밀한 가치사슬을 형성해 기술과 물량이 생태계 내에서 선순환하는 구조를 갖췄다.

첨단 후공정 라인 구축에는 수천억 원 규모의 설비 투자가 필요하기에, 한국은 대기업 중심의 수직계열화 구조를 발전시켜 왔으나, 이로 인해 국내 OSAT 기업들의 R&D 투자 여력이 부족해 기술 격차가 벌어지고 대기업-중소기업 간 협력도 미흡한 실정이다. 한편 경쟁국들은 첨단 패키징 표준 선점을 위해 연합체를 구축하고 있다. 대만은 TSMC 주도의 3D패브릭 얼라이언스로 생태계를 결속하고 진입장벽을 높이고 있으며, 일본 역시 J-OSAT 연합체를 통해 표준화에 속도를 내고 있다. 국내에서도 협력 움직임이 있지만, 대만의 분업형 모델에 비해 범용 공정 중심의 제한적 협력에 머물러 있다.

우리 반도체 산업이 메모리 강국의 지위를 유지하면서도 AI 시대의 핵심 무대인 파운드리 시장에서 경쟁력을 확보하려면 OSAT 산업의 체질 개선이 시급하다. 핵심 공정은 대기업이 맡되 후반부 공정은 OSAT로 이전하는 전략과 300㎜ 웨이퍼 기반 첨단 패키징 플랫폼 구축이 중요한 첫걸음이 될 것이다. AI 시대의 반도체 패권은 설계·제조·패키징이 유기적으로 연결된 생태계를 갖춘 국가가 쟁취할 것이다





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