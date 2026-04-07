이정후, 부진 탈출 가능성 보였지만…'땅후루' 오명 벗고 반등할까?

메이저리그 3년차 이정후, 시즌 초반 부진 늪에 빠져. 타율 0.162, OPS 0.499 기록. 컨택트 능력과 낮은 삼진율 흔들. 샌프란시스코 자이언츠의 부진과 맞물려 부담 가중. 긍정적 신호도 있어, 반등 기대.

올해로 메이저리그 진출 3년차를 맞이한 샌프란시스코 자이언츠 외야수 이정후 (28)의 2026시즌 초반 흐름이 심상치 않다. 시즌 초반, 기대 이하의 성적을 기록하며 팬들의 우려를 자아내고 있다. 4월 7일 기준으로 11경기에 출전한 이정후 는 타율 0.162, OPS(출루율+장타율) 0.499를 기록하며, 기대했던 모습과는 거리가 먼 부진한 모습을 보이고 있다. 7일 필라델피아 전에서 안타를 기록하며 부진 탈출의 신호를 보냈지만, 전체적인 타격 생산성은 리그 최하위권 수준에 머물러 있다. 이러한 부진은 소속팀인 샌프란시스코 자이언츠 의 부진과 맞물려 이정후 개인에게도 심리적인 부담을 가중시키고 있다. 현재 샌프란시스코는 4연패를 기록하며 NL 서부지구 최하위로 추락했고, 팀 전체의 타격 침체 속에서 이정후 의 역할에 대한 기대와 우려가 교차하고 있다. 특히, 메이저리그 데뷔 이후 이정후 의 가장 큰 강점으로 평가받던 컨택트 능력과 낮은 삼진율이 흔들리고 있다는 점이 문제로 지적된다.

높은 삼진 비율과 유리한 카운트에서의 범타, 좌완 투수 상대 약점 등, 이정후의 타격 지표 전반에 걸쳐 개선이 필요한 상황이다. 이정후의 부진은 단순한 타율 저하 이상의 의미를 지닌다. 메이저리그 진출 당시, 6년 1억 1,300만 달러(한화 약 1,700억 원)의 대형 계약을 이끌어낸 그의 강점은 정확한 컨택트 능력과 선구안, 그리고 낮은 삼진 비율이었다. 하지만 올 시즌 들어 삼진 비율이 20% 이상으로 급상승하면서, 이정후의 장점이 퇴색되고 있다는 평가가 나오고 있다. 특히, 좌완 투수를 상대로 10타수 1안타에 그치는 등, 작년에도 개선되지 않았던 약점이 여전히 발목을 잡고 있다. 타구 질 역시 지난해보다 나빠져 땅볼 타구가 증가하고 장타성 타구는 줄어들었다. 투수들이 스트라이크 존을 적극적으로 공략하는 상황 속에서 이정후의 빠른 볼 대처 능력 또한 늦어지면서 변화구 대응에도 어려움을 겪는 모습이다. 이러한 어려움 속에서도 긍정적인 신호는 감지되고 있다. 7일 경기 8회말, 이정후는 상대 투수의 96마일(약 154km/h) 패스트볼을 공략해 중전 안타를 만들어내며 반등의 가능성을 보여주었다. 또한, 수비에서도 안정적인 모습을 보이며 우익수 포지션에 적응해가는 모습을 보여주고 있다. 결국 이정후에게 가장 중요한 것은 시간과 적응이다. 지난해 메이저리그에서 풀타임 시즌을 소화하며 리그 적응을 마친 경험이 있는 만큼, 현재의 부진을 딛고 일어설 수 있을지 귀추가 주목된다. 지난해 이정후는 승리 기여도(WAR/팬그래프 기준) 2.4를 기록하며 리그 평균 이상의 활약을 펼쳤다. 현재의 부진은 월드베이스볼클래식(WBC) 참가 이후 겪는 일시적인 적응의 어려움일 수도 있다. 샌프란시스코 자이언츠 팀 전체의 부진 속에서 이정후의 반등은 단순히 개인 성적을 넘어 팀 전체의 분위기를 바꿀 수 있는 중요한 계기가 될 수 있다. 이정후가 끈기 있는 컨택트 능력을 회복하고 팀 타선의 활력을 불어넣을 수 있다면, 샌프란시스코는 다시금 경쟁력을 갖출 수 있을 것이다. 4월은 이정후에게 매우 중요한 시험대다. 부진이 계속된다면 이정후의 입지는 줄어들 수밖에 없지만, 반등에 성공한다면 팀의 핵심 선수로 자리매김하며 팀 전체의 흐름을 바꿀 수 있는 기회를 얻게 될 것이다. 이정후가 잔혹한 4월을 이겨내고 자신의 강점을 되살려 다시 한번 팬들에게 희망을 선사할 수 있을지 기대가 모아진다.





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이정후 샌프란시스코 자이언츠 MLB 타격 부진 반등

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