이정후, 부상 악재 딛고 16경기 연속 안타…코리안리거 기록과 타이

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 부상 복귀 후 16경기 연속 안타 행진을 이어가며 추신수와 김하성의 코리안리거 최장 기록과 어깨를 나란히 했다. 시즌 타율 0.333으로 리그 2위에 오르며 대형 계약의 가치를 증명하고 있다.

샌프란시스코 자이언츠 의 외야수 이정후 가 2026시즌 들어 극적인 반전 드라마를 쓰고 있다. 시즌 초반만 해도 타격 부진과 허리 부상으로 인해 팀 내 입지가 좁아지며 트레이드설까지 흘러나왔지만, 부상에서 복귀한 5월 30일 이후 완전히 다른 선수로 변모했다.

메이저리그 3년차를 맞은 이정후는 6년 1억 1300만 달러(약 1700억 원)의 대형 계약에 걸맞은 활약을 펼치며 팬들의 기대에 부응하고 있다. 상승세의 중심에는 놀라운 연속 안타 행진이 자리하고 있다. 이정후는 9일 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 5번 타자 겸 우익수로 출전해 4안타를 몰아치며 팀의 7-3 승리를 이끌었다. 이날 활약으로 이정후는 지난 5월 15일 LA 다저스전부터 이어진 연속 경기 안타 기록을 16경기로 늘렸고, 이는 추신수(2013년)와 김하성(2023년)이 보유한 코리안리거 최장 연속 경기 안타 기록과 타이를 이뤘다.

현재 메이저리그 전체에서 진행 중인 최장 연속 안타 기록이기도 하다. 타격 내용도 부상 전과 확연히 달라졌다. 이날 이정후는 좌우를 가리지 않고 타구를 흩뿌렸으며, 빠른 발을 활용한 내야 안타까지 만들어내며 다양한 방식으로 출루했다. 단순히 잡아당기는 스윙에 의존하지 않고 투수의 투구 코스에 맞춰 밸런스를 조절하는 특유의 정교한 컨택 능력이 빛을 발하고 있다.

이러한 맹타에 힘입어 이정후의 시즌 타율은 0.333(225타수 75안타)까지 상승했고, 이는 오토 로페즈(마이애미, 0.336)에 이은 리그 전체 타율 공동 2위에 해당하는 성적이다. 출루율과 장타율을 합한 OPS는 0.820, 조정 득점 창출력(wRC+)은 133으로 리그 평균을 크게 웃돌고 있다. 이러한 반전에는 부상 기간 동안의 철저한 준비가 뒷받침됐다. 이정후는 부상자 명단에 오른 열흘 동안 구종 시뮬레이터 장비인 '트라젝트'를 활용해 상대 투수들의 구질을 집중적으로 분석했고, 이 노력이 지금의 결과로 이어지고 있다.

마치 전성기 시절의 이치로가 빙의한 듯한 이정후의 안타 생산에 현지 언론의 평가도 완전히 달라졌다. 앞서 이정후를 트레이드 대상으로 지목했던 매체들조차 이제는 샌프란시스코의 미래를 책임질 '올스타급 재능'이라며 극찬을 아끼지 않고 있다. 소속팀 샌프란시스코는 내셔널리그 서부지구에서 4위(승률 0.403)에 머물며 암울한 상황이지만, 이정후의 불붙은 타격은 유일한 위안거리로 자리잡았다. 관건은 현재의 상승세를 언제까지 유지할 수 있느냐다.

지난해 풀타임 경험을 쌓은 이정후가 연착륙에 성공한다면 추신수가 기록한 한국인 단일 시즌 최고 타율(0.300) 경신은 물론, 2004년 이치로 이후 명맥이 끊긴 아시아 출신 메이저리그 타격왕 등극도 가능할 전망이다. 메이저리그 진출 후 가장 뜨거운 활약을 보이고 있는 이정후의 안타 행진이 언제까지 이어질지 야구팬들의 관심이 집중되고 있다





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이정후 샌프란시스코 자이언츠 메이저리그 연속 안타 타율

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