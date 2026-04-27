이정후, 4안타 폭발로 3할 타자 등극…자이언츠 위닝시리즈 확정

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 마이애미 말린스와의 홈 경기에서 5타수 4안타 2득점을 기록하며 시즌 타율을 0.313으로 끌어올렸다. 팀은 이날 6-3으로 승리하며 위닝시리즈를 확정했고, 이정후는 보름 전 0.143에 그쳤던 타율을 3할로 끌어올리는 기염을 토했다.

이제는 3할 타자 다. 샌프란시스코 자이언츠 이정후 는 27일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 마이애미 말린스와의 홈 경기에서 1번 우익수로 선발 출전, 5타수 4안타 2득점을 기록하며 팀의 6-3 승리를 이끌었다.

이날 경기로 시즌 타율이 0.313으로 올라섰고, 보름 전 0.143에 그쳤던 그는 이제 진정한 3할 타자로 거듭났다. 팀은 이 승리로 위닝시리즈를 확정하며 13승 15패의 성적을 기록했고, 마이애미도 같은 성적으로 동률을 이뤘다. 이정후는 이날 경기에서 뜨거운 타격감을 선보였다.

첫 네 차례 타석에서 모두 안타를 기록하며 자신의 빅리그 통산 세 번째 4안타 경기를 완성했다. 1회 첫 타석에서 상대 선발 맥스 마이어의 초구를 받아쳐 우중간을 완전히 갈라치며 시즌 첫 3루타를 기록했고, 무사 3루 기회를 만들었지만 후속타가 나오지 않으며 잔루가 됐다. 3회에는 1사 주자 없는 상황에서 좌전 안타로 출루한 후, 1사 1, 2루에서 루이스 아라에즈의 땅볼 때 상대 수비 실책을 틈타 홈으로 들어왔고, 이는 이날 팀의 첫 득점이 됐다. 5회에는 다시 한 번 우전 안타로 베이스를 밟았지만, 2사 1, 2루 기회를 살리지 못하며 잔루가 됐다. 이렇게 상대 선발 마이어와 승부가 끝났고, 마이어는 이날 5이닝 4피안타 1볼넷 5탈삼진 1실점(비자책)을 기록하며 마운드를 내려갔다.

샌프란시스코 타선은 마이애미 불펜과 승부에서 완승을 거두었다. 6회 바뀐 투수 캘빈 파우처를 두들겨 무사 1루에서 라파엘 데버스의 좌중간 2루타 때 1루 주자 케이시 슈미트가 홈으로 들어왔고, 이어 1사 3루에서 드류 길버트의 좌전 안타로 동점을 만들었다. 이정후는 7회 팀의 역전에 기여했다. 바뀐 좌완 블레이크 나르디를 상대로 빗맞은 타구가 중견수 앞에 떨어지며 행운의 안타가 됐고, 계속된 1사 2, 3루 기회에서 슈미트가 좌측 담장 넘기는 스리런 홈런을 때리며 함께 홈을 밟았고, 팀도 6-3으로 앞서갔다.

선발 랜든 루프는 7 2/3이닝 2피안타 1피홈런 2볼넷 6탈삼진 3실점으로 호투했고, 2회 2사 1, 2루에서 그레이엄 폴리에게 허용한 스리런 홈런이 유일한 옥에 티였다. 그러나 그 피홈런 이후 8회 2사에서 에리베르토 에르난데스를 볼넷으로 내보낼 때까지 단 한 명의 타자도 내보내지 않았다. 8회 2사 1루에서 구원 등판한 에릭 밀러는 네 타자를 모두 잡으면서 세이브를 기록했다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이정후 샌프란시스코 자이언츠 3할 타자 4안타 MLB

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

끝까지 싸운 SSG vs NC, 6년 만에 가을야구 맞대결SSG와 NC는 정규시즌 마지막 한 달간 매일같이 서로를 의식하며 경기에 나섰다. 당시엔 정규시즌 4위 NC가 5위 SK 와이번스(SSG의 전신)를 1차전에서 제압하고 준PO에 올랐다. 제이슨 마틴(타율 0.313·홈런 1개·9타점), 박건우(타율 0.294·홈런 2개·13타점), 박민우(타율 0.308) 등 주축 타자들도 시즌 내내 SSG 마운드를 잘 공략했다. - 김원형,강인권,SSG,NC,준플레이오프

Read more »

김하성, 스리런 폭발... 샌디에이고 3연승 이끌어시즌 3호 홈런 터뜨리며 샌디에이고 6-3 승리 견인

Read more »

‘1강’ LG 첫 시험대 들었다올 시즌 프로야구 선두권 경쟁의 초반 판세를 가늠할 승부가 온다. 올 시즌 팀 타율이 0.270으로 LG(0.280)에 이어 2위인데, 최근 4경기에선 0.228로 뚝 떨어졌다. 가뜩이나 낮은 팀 타율(0.240·8위)이 고민인데, 타율 0.313에 OPS(출루율+장타율) 0.779를 기록하던 중심 타자가 이탈해 한숨이 깊어지고 있다. - LG,시험대,시즌 초반,선두권 판도,삼성,SSG,선두권,프로야구

Read more »

'미생 아닌 완생' 신민재, 골든글러브로 완성한 육성선수 신화LG 트윈스 신민재가 2025 시즌 골든글러브 2루수 부문 수상자로 선정됐다. 육성선수 출신인 신민재는 시즌 초반 부진으로 2군행을 겪었지만, 히팅 포인트 조정 후 타율 0.313, 출루율 0.395를 기록하며 리드오프 역할을 완벽히 수행했다. 유효투표 316표 중 282표(89.2%)라는 압도적 득표율로 첫 골든글러브를 획득한 신민...

Read more »

“밸런스, 밸런스를 찾아야” 이정후가 ‘슬로우 스타트’를 극복할 유일한 방법시즌 초반한 이정후, 밸런스를 찾아야 한다. 샌프란시스코 자이언츠 이정후의 시즌 초반이 심상치 않다. 13경기에서 타율 0.143(42타수 6안타) 출루율 0.224 장타율 0.214에 그치고 있다. 기대 타율(0.238)과 기대 조정출루율(0.287)은 이것보다 더 나은 모습이지만, 여전히 리그 평균을 밑돈다. 지금까지 총 35개의 타구를 때렸는데 최고

Read more »

위기의 이정후·김혜성·송성문… 나란히 분위기 반전이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성(로스앤젤레스 다저스)은 안타 2개씩 때렸고, 송성문(샌디에이고 파드리스)은 드디어 빅리그에 올라간다. 이정후는 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 메이저리그(MLB) 마이애미 말린스와 홈경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷 1득점을 기록했다. 시즌 초반 부진에 빠지면 지난 9일까지 타율 0.143, OPS 0.439에 그쳤던 이정후는 최근 14경기에서 4할대 타율(0.404)을 몰아쳤다.

Read more »