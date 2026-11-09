이정효 감독 이끈 수원 삼성, 3년 만에 K리그1 승격 확정

수원 삼성의 이정효 감독이 코치진과 선수단 전면 개편을 통해 팀을 rebuild하고 K리그2 우승까지 눈앞에 두며 3년 만에 1부 리그 복귀를 확정지었습니다.

이정효 수원 삼성 감독이 이끄는 수원 삼성 블루윙즈가 지난 8일 K리그2 용인FC 를 2-0으로 압도하며 3년 만에 K리그1 승격 을 확정 지었다. 2023년 창단 첫 시즌 강등 이후 세 시즌 만에 원팀으로 돌아온 이번 승격은 단순한 성적 향상을 넘어, 구단 전체의 시스템과 철학이 완전히 재편된 결과물이다.

전체 조직 개편으로 재도약 발판 마련

수원 삼성은 이번 승격을 위해 코칭스태프부터 선수단 구성까지 과감한 변화를 단행했다. 이 감독은 취임 당시 광주FC 시절부터 호흡을 맞춰온 핵심 보좌진들을 수원으로 데려와 팀의 기반을 닦았다. 마철준 수석코치를 비롯해 조용태, 신정환 코치 등 5명이 이 감독을 따라왔고, 여기에 조광수 코치가 합류해 총 6명으로 구성된 강력한 코치진을 구축했다.

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선수단 개편도 극적으로 진행되었다. 2025시즌 종료 후 이기제, 황석호 같은 베테랑들과 세라핌, 레오 등 외국인 선수들과의 결별을 선언하고 새로운 선수들을 영입했다. 홍정호, 송주훈 등 경험이 풍부한 수비수와 김준홍, 페신 등이 합류했으며, 이 감독이 광주FC 시절 직접 지도했던 정호연과 헤이스도 함께하며 팀의 축구를 구현할 핵심 멤버들을 채웠다.

프로 마인드 강조와 일관성 있는 철학

이정효 감독이 가장 중요하게 강조한 요소는 선수들의 정신적 태도와 프로의식이었다. 그는 취임 초기부터 훈련 태도, 생활 습관, 팬 응대 등 모든 면에서 명문 구단에 걸맞은 변화가 필요하다고 주장하며 엄격한 기준을 적용했다. 결과에 일희일비하지 않고, 훈련부터 경기까지 동일한 기준으로 일관성을 유지하도록 요구했다.

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승리를 거두더라도 경기 내용이나 태도가 만족스럽지 않을 경우, 이 감독은 선수들에게 더 높은 수준의 수행을 요구하며 성장을 압박했다. 이러한 교육의 결과로 홍정호를 비롯해 고승범, 송주훈 등 경험 많은 주장단과 핵심 선수들이 경기장 내부와 외부에서 팀의 중심 역할을 수행하며 건강한 팀 문화를 정착시켰다.

공격력 보강과 무패 행진이 만든 승격

수원 삼성은 시즌 중반 밀집 수비 상대를 상대로 결정력 부족이라는 문제를 인지하고, 여름 이적시장에서 공격 자원을 보강했다. 루이스, 두비츠카스, 르본 등 새로운 공격수들의 합류는 득점력을 획기적으로 높이는 계기가 되었다. 이러한 노력의 결실로 수원은 시즌 초반의 혼란을 넘어 경기력을 안정화시켰다.

최근 14경기 연속 무패 행진(10승 4무)을 달리고 있는 수원 삼성은 K리그2 정상 획득도 눈앞에 두고 있다. 남은 두 경기에서 승점 1을 추가하면 리그 우승을 확정지을 수 있는 상황이다. 구단의 전폭적인 지원, 코치진과의 완벽한 시너지, 그리고 변화를 받아들인 선수단 전체가 하나로 뭉친 것이 이번 승격의 핵심動力이다.