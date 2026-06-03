이재준 수원특례시장 후보, 민선 9기 재선 성공…'수원대전환' 완성 과제

이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보가 6·3 지방선거에서 재선에 성공하며 민선 9기 수원특례시를 다시 이끌게 됐다. 이번 승리는 민선 8기 동안 추진해 온 '수원대전환' 정책에 대한 시민들의 재신임으로 해석된다. 이재준 후보는 개표율 60% 기준 55.94%의 득표율로 안교재 국민의힘 후보(41.13%)를 크게 앞서며 당선을 확정 지었다. 당선 소감에서 그는 "위대한 수원시민 모두의 승리"라며 "일하는 시장, 성과를 만드는 시정"으로 수원의 중단 없는 발전을 이어가겠다고 강조했다. 이재준 후보의 재선 성공 요인은 민선 8기 누적된 시정 성과, 민생 중심 '반값 생활비' 공약, 미래 성장 전략인 '글로벌 첨단과학 연구도시' 비전 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다. 수원은 경기도 남부권 중심도시로서 첨단산업 기반을 바탕으로 민선 9기 시정이 수도권 남부 발전에도 영향을 미칠 전망이다.

이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보가 6·3 지방선거 에서 재선에 성공하며 민선 9기 수원특례시를 다시 이끌게 됐다. 이번 승리는 단순히 현직 시장의 연임을 넘어 민선 8기 동안 추진해 온 ' 수원대전환 ' 정책에 대한 시민들의 재신임이라는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다. 4일 오전 2시 5분 현재 수원특례시장 선거 개표율이 60%인 가운데, 55.94%의 득표율을 기록한 이재준 후보가 41.13%에 그친 안교재 국민의힘 후보를 크게 앞서며 당선을 확정 지었다.

정희윤 개혁신당 후보는 2.92%를 얻었다. 이재준 후보는 당선이 확정된 뒤 발표한 소감문에서 "오늘의 승리는 개인의 승리가 아니라 위대한 수원시민 모두의 승리"라며 "수원의 중단 없는 발전을 선택한 시민들의 뜻을 무겁게 받아들이겠다"고 밝혔다. 그는 이어 "시민들이 선택한 것은 정치 구호가 아니라 일하는 시장, 성과를 만드는 시정, 약속을 결과로 증명하는 행정"이라며 "왜 다시 이재준을 선택했는지 과정과 결과로 증명하겠다"고 강조했다. 현직 프리미엄 넘어선 '성과 선거' 이번 선거에서 이재준 후보의 가장 큰 강점은 민선 8기 4년 동안 축적한 시정 성과였다.

도시계획 전문가 출신인 이재준 후보는 지난 임기 동안 수원특례시의 위상 강화와 도시 경쟁력 확보에 주력해 왔다. 특히 경제자유구역 추진, 첨단산업 유치, 기업 지원 확대, 도시재생 사업, 교통 인프라 확충 등 굵직한 사업들을 추진하며 '도시 혁신형 시장' 이미지를 구축했다. 선거 과정에서도 이재준 후보는 "시작한 사람이 완성해야 한다"며 수원대전환의 연속성을 강조했다. 민선 8기를 대전환의 토대를 마련한 시기로 규정하고, 향후 4년은 이를 완성하는 단계라고 설명했다.

또한 공약 추진율 90% 이상의 시정 성과를 내세우며 안정적인 시정 운영 능력을 강조했다. 특히 지방선거에서 유권자들이 중요하게 평가하는 행정 경험과 검증된 리더십 측면에서 경쟁 후보들보다 우위를 확보했다는 분석이다.

'반값 생활비'로 민생 공략 이번 선거에서 이재준 후보가 가장 전면에 내세운 공약은 '반값 생활비' 정책이었다. 교통비·교육비·의료비 등 시민들이 일상에서 체감하는 생활비 부담을 줄여 실질적인 가계 지원 효과를 만들겠다는 구상이다. 고물가와 경기 침체로 민생경제가 어려운 상황에서 시민들의 현실적 고민에 집중한 공약이라는 점에서 호응을 얻었다. 실제로 이재준 후보는 선거 기간 내내 "결국 경제가 밥"이라고 강조하며 거창한 정치적 구호보다 시민들의 삶을 직접 개선하는 정책에 초점을 맞췄다.

당선 소감에서도 그는 "내일부터 바로 시정에 복귀해 생활비 부담은 낮추고 골목경제는 살리고 좋은 일자리는 늘리겠다"고 밝히며 민생 중심 시정 운영 의지를 재확인했다.

'글로벌 첨단과학 연구도시' 비전 제시 이재준 후보의 재선 성공을 이끈 또 다른 요인은 미래 성장 전략이다. 그는 선거 과정에서 '수원대전환 3대 전략'을 제시했다. 반값 생활비 정책과 함께 K-글로벌 문화관광 허브, 글로벌 첨단과학 연구도시 조성이 핵심 축이었다. 특히 첨단과학 연구도시 비전은 수원의 미래 먹거리 창출 전략으로 주목받았다.

반도체·인공지능(AI)·바이오 산업을 중심으로 연구개발과 창업, 실증이 이뤄지는 첨단산업 생태계를 구축해 양질의 일자리를 만들겠다는 구상이다. 그는 "수원을 글로벌 핵심 기술이 모이는 첨단과학 연구도시로 키우겠다"고 강조했다. 여기에 K-문화관광 허브 조성을 통한 도시 브랜드 가치 제고, 관광산업 활성화 전략까지 더해지면서 민생과 미래를 동시에 아우르는 정책 패키지를 제시했다는 평가를 받았다.

'수원의 미래 10년'을 선택한 선거 이번 선거 결과는 단순한 시장 선출을 넘어 수원시의 발전 방향에 대한 시민들의 선택으로도 해석된다. 이재준 후보는 당선 소감에서 "앞으로의 4년은 단순한 임기가 아니라 수원의 미래 10년, 20년을 결정하는 시간"이라고 말했다. 수원은 전국 최대 규모의 기초자치단체 가운데 하나이자 경기도 남부권의 중심도시다. 삼성전자와 광교테크노밸리 등 첨단산업 기반을 갖춘 도시인 만큼 향후 도시 경쟁력 확보 여부가 수도권 남부 발전에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다.

재선에 성공한 이재준 후보가 민선 8기 동안 뿌린 씨앗을 실제 성과로 연결하고, 시민들에게 약속한 '수원대전환'을 완성할 수 있을지 관심이 모아진다. 무엇보다 이번 선거에서 시민들이 보여준 기대와 재신임에 걸맞은 성과를 만들어내는 것이 민선 9기 시정의 가장 중요한 과제가 될 것으로 보인다





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이재준 수원특례시장 6·3 지방선거 수원대전환 반값생활비

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