일론 머스크가 이재용 삼성전자 회장에게 메모리 반도체 공급을 위해 보증을 제안했으나, 이 회장이 '다른 기업들도 동일한 조건을 제시한다'며 반문해 난항을 겪은 실상을 전달한다.

일론 머스크 테슬라와 스페이스엑스 최고경영자(CEO)가 이재용 삼성전자 회장을 설득하기 위해 제시한 파격적인 조건이 실패한 것으로 알려졌다. 머스크는 인공지능(AI) 칩 수요 폭증으로 인해 메모리 반도체 확보가 시급하다는 점을 들어, 삼성전자 가 건설 중인 신규 공장에 대한 자금을 조달하는 과정에 보증을 서주겠다고 제안했다.

머스크의 보증을 제스쳐로 본 이재용 회장의 반문

이 사건은 월스트리트저널이 25일(현지 시각) 미국 자산운용사 캐피털그룹의 펀드매니저 칼 카와자가 지난 6월 한 콘퍼런스에서 공개한 대화를 인용하면서 세상에 알려졌다. 당시 일론 머스크는 이재용 삼성전자 회장에게 메모리 반도체의 장기 구매 계약을 제안하며 삼성전자의 신규 반도체 공장 건설 자금 조달에 보증을 서겠다고 공언했다.

Also read 정년연장과 국민연금 수급 사이의 소득 공백 문제 대두

그러자 이재용 회장은 즉각 반문했다. 그는 머스크의 제안을 듣더니, 다른 글로벌 기업들도 모두 동일한 조건, 즉 장기 구매와 자금 지원 보증을 제안하고 있다는 점을 지적했다. 이 회장은 머스크에게 "뭘 더 줄 수 있느냐"며 되물었고, 머스크는 이에 대한 추가적인 파격 조건을 내놓지 못한 채 난처한 상황을 맞았던 것으로 전해졌다.

글로벌 빅테크의 치열한 메모리 확보 전쟁 양상

인공지능 인프라에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서 메모리 반도체 품귀 현상은 심화되고 있다. 이로 인해 글로벌 빅테크 기업들이 반도체 공급사의 눈치를 보는 상황이 벌어졌으며, 기업 간 공급 경쟁은 예측 불가능한 수준으로 치닫고 있다. 시티그룹의 피터 리 반도체 애널리스트는 현재 공급사와 고객사 모두 최장 5년까지 구속력 있는 장기 계약을 선호한다고 분석했다.

Advertisement

계약 체결을 위한 조건도 가혹해지고 있다. 고객사는 구매대금의 25%에서 30%에 달하는 거액을 선지급해야 하거나, 신규 공장 투자비를 분담해야 하는 경우가 늘고 있다. 일부 거대 AI 기업들은 삼성전자나 SK하이닉스의 반도체 공장 인근에 상주 인력을 배치하여 매일 납품 상황을 직접 확인하는 등 공급망 관리를 철저히 하고 있다.

중소기업의 고통과 전자제품 가격 상승 여파

메모리 부족 현상은 대기업뿐만 아니라 중소기업과 일반 소비자들에게도 막대한 피해를 주고 있다. 월스트리트저널은 대기업과 물량 확보 경쟁에서 밀려난 중소 전자업체들이 구멍가게 같은 곳까지 뒤지며 부품을 매집하고 있다고 전했다. 심지어 일부 미국 자동차 부품 개발업체는 특정 부품을 당초 예산의 40배에 달하는 천문학적인 가격에 구매하기도 했다.

이 같은 공급 부족과 원가 상승은 최종 소비재 가격 상승으로 직결되고 있다. 애플은 메모리 가격 급등으로 인해 맥북 가격을 모델별로 100달러에서 500달러까지 인상했다. 마이크로소프트의 게임기 엑스박스는 1년 전보다 가격이 33% 올랐으며, 아마존의 스마트 스피커 에코닷은 무려 60% 가격이 치솟는 등 IT 제품값이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

2028년까지 지속될 것으로 예상되는 품귀 현상

메모리 반도체의 공급난이 언제 해소될 것인가에 대해 시장 전문가들은 낙관적이지 않다. 월스트리트저널은 주요 메모리 제조업체들의 신규 공장이 완공되어 본격적인 가동에 들어가는 2028년까지 품귀 현상이 지속될 것이라고 예상했다.

Advertisement

이는 단기적인 수급 불균형이 아니라, 구조적인 공급 부족에 근간을 둔 현상임을 시사한다. 향후 몇 년간 인공지능 기술을 선도하는 기업들이 메모리 반도체 확보를 위해 얼마나 치열하게 싸울 것이며, 이에 따라 글로벌 반도체 시장의 판도가 어떻게 재편될지 주목된다.