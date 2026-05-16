이재용 삼성전자 회장, 노조 총파업 위기 속 공개 사과와 내부 결속 호소

이재용 회장이 삼성전자 노조의 총파업 예고와 관련해 모든 책임을 지겠다며 공개 사과했습니다. 성과급 체계 갈등과 HBM 공급망 리스크, 내부 분열 상황 및 최대 100조 원의 잠재적 손실 우려를 상세히 다룹니다.

삼성전자 의 이재용 회장이 창사 이래 최대 규모의 위기로 치닫고 있는 노동조합의 총파업 사태와 관련하여 직접 고개를 숙이며 진심 어린 공개 사과를 전했다. 일본 출장 일정을 모두 마치고 15일 서울 김포 비즈니스항공센터를 통해 귀국한 이 회장은 취재진과 마주한 자리에서 현재 회사 내부에서 발생한 갈등으로 인해 전 세계 고객들과 국민들에게 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊은 사죄의 뜻을 밝혔다.

특히 이 회장은 이번 사태의 모든 책임을 본인이 짊어지겠다며, 매서운 비바람은 자신이 맞고 모든 잘못을 제 탓으로 돌리겠다는 파격적인 발언을 통해 내부 결속과 화합을 강력하게 호소했다. 그는 노동조합과 삼성 가족 모두가 결국은 한 몸이자 한 가족임을 강조하며, 지금과 같은 국가적, 기업적 위기 상황에서는 지혜를 모아 한 방향으로 나아가야 한다는 메시지를 전달했다. 또한 문제 해결을 위해 중재에 힘써주고 있는 정부 관계자들에게도 감사의 인사를 잊지 않으며 낮은 자세로 소통하겠다는 의지를 보였다.

이번 사태의 핵심은 삼성전자 노사가 임금 협상과 성과급 지급 체계를 둘러싸고 극심한 대립을 이어가고 있다는 점에 있다. 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부는 오는 21일부터 다음 달 7일까지 약 18일간의 총파업을 예고하며 사측을 강하게 압박하고 있다. 노조 측의 구체적인 요구 사항은 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 명문화하여 배정하고, 현재 시행 중인 성과급 상한제를 완전히 폐지하여 제도로 안착시키는 것이다. 반면 사측은 글로벌 반도체 업황의 극심한 변동성과 미래 성장을 위한 대규모 투자 부담 등을 고려해야 한다는 입장을 고수하며 팽팽하게 맞서고 있다.

이러한 갈등은 단순한 노사 관계의 문제를 넘어, 삼성전자 내부의 사업부 간 갈등으로까지 번지는 양상을 띠고 있다. 특히 DX 부문 조합원들 사이에서는 반도체를 담당하는 DS 부문 중심의 노조 운영이 TV나 스마트폰 같은 완제품 사업부의 목소리를 외면하고 있다는 불만이 고조되고 있으며, 이에 따라 교섭권 자체를 문제 삼는 법적 가처분 신청 움직임까지 포착되는 등 노조 내부의 분열 조짐까지 나타나고 있다. 정부 역시 사태의 심각성을 인지하고 적극적인 중재에 나섰다.

고용노동부 장관은 삼성전자 경영진과 면담을 통해 노동조합의 입장과 정부의 우려를 전달하며, 사측이 더욱 열린 자세로 대화에 임해 조속히 합의점을 찾을 것을 당부했다. 이에 삼성전자 경영진과 사장단 역시 국민들에게 사과하는 입장문을 발표하며, 노조를 운명 공동체로 여기고 조건 없는 대화에 나서겠다고 약속했다. 특히 전영현 DS부문장 등 핵심 경영진은 평택 캠퍼스의 노동조합 사무실을 직접 방문해 현장의 목소리를 듣는 등 파업을 막기 위한 총력전에 나섰다. 하지만 파업의 현실화 가능성에 대비해 DS 부문에서는 반도체 생산 라인의 타격을 최소화하기 위한 웜다운 작업에 돌입한 상태다.

웜다운은 신규 웨이퍼의 투입량을 전략적으로 조절하고 고부가가치 제품 중심으로 생산 믹스를 재편하여, 실제 파업이 발생하더라도 가동 중단으로 인한 피해를 최소화하려는 선제적 조치다. 업계 전문가들은 이번 총파업이 실제로 실행될 경우, 단순한 생산량 감소를 넘어 삼성전자의 글로벌 공급망 신뢰도에 치명적인 타격을 줄 수 있다고 경고하고 있다. 현재 전 세계적으로 인공지능 AI 서버용 메모리 수요가 폭발적으로 증가하는 상황에서, 핵심 제품인 고대역폭메모리 HBM의 공급에 차질이 생길 경우 글로벌 빅테크 고객사들이 경쟁사로 이탈할 가능성이 매우 높기 때문이다.

일부 분석에 따르면 파업이 장기화될 경우 생산 차질과 고객사 이탈, 그리고 협력사들이 입게 될 간접적인 피해까지 모두 합산했을 때 직간접적인 경제적 손실 규모가 최대 100조 원에 달할 수 있다는 비관적인 전망까지 나오고 있다. 결국 이번 사태는 삼성전자가 기술적 리더십을 회복하는 것 못지않게, 내부 구성원들의 신뢰를 회복하고 합리적인 보상 체계를 구축하는 것이 얼마나 중요한지를 보여주는 사례가 되고 있다





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