이재명 대통령이 청와대 회견서 12·3 혁명의 완전한 종식을 위해 책임자 처벌을 강조하며, 민생 개혁 3+1 프로젝트 추진 의지를 밝혔다.

이재명 대통령 은 27일 오전 청와대 충무관에서 열린 사회대개혁위원회 출범 1주년 기념 회의에서 역사적 사건에 대한 책임 추궁과 사회 구조적 변화를 위한 강력한 의지를 표명했다.

이 대통령은 '12·3 반란' 관련 책임자들이 헌법 질서를 위배한 것에 대해 적절히 책임을 물어야만 반란이 완전히 종식될 수 있다고 선언했다. 그는 '빛의 혁명'을 진정으로 완성하기 위해서는 사회 깊숙이 뿌리박힌 불공정과 불평등을 해결하고, 사회 전반에 구조적인 변화를 가져와야 한다고 강조했다.

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이날 대통령은 광장에서 이루어진 '빛의 혁명'의 목소리는 단순한 민주주의 수방을 넘어 대한민국의 근본적인 변화를 바라는 열망이라고 해석했다. 그는 광장에서 표출된 요구들이 시민들이 실제로 체감할 수 있는 변화로 전환되어야 한다는 점을 강조했다.

대법원 판결과 책임 논리의 맥락

이와 같은 발언은 대법원이 지난 19일, '12·3 반란' 관련 중요 직무 수행 혐의로 기소된 전 총리의 하급심 15년 징역형을 파기하고 서울고등법원으로 환송한 지 8일 만에 이루어졌다.

대법원은 이번 판결에서 원심 판단에 일부 무죄 사유를 인정하며 사건을 다시 심리하도록 명령했다. 그러나 이재명 대통령은 이날 발언에서 대법원의 구체적인 판결 내용을 직접적으로 언급하지는 않았다.

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대통령의 강조는 법적 판결 이상으로, 사회 전체가 역사적 사건에 대한 명확한 책임 소재를 확립해야 한다는 정치적·사회적 메시지에 초점을 맞추고 있는 것으로 보인다.

사회대개혁위원회의 역할과 주요 의제

사회대개혁위원회는 국무총리 산하 자문 기구로, 시민사회, 정치권, 정부에서 각각 3분의 1씩 추천한 50명의 위원으로 구성되어 있다.

위원회는 사회적 개혁 의제를 논의하며, 지난 3월 다섯 명 미만의 소규모 사업장에 근로기준법 적용 확대, 선거권 연령 하향 조정, 광역단체장 선거 runoff 제도 도입 등 20가지 긴급 시행 사항을 발표했다.

이 대통령은 위원회가 도출한 개혁 과제들에 대해, 다양한 목소리를 철저히 수렴하고 심의와 논의를 통해 실현 가능한 조치를 마련해야 한다고 촉구했다.

민생 혁신을 위한 '3+1 프로젝트' 추진

사회대개혁위원회 위원장 박석운은 민생 안정과 불평등 해소를 위해 '3+1(돌봄·일자리·주거+기후위기 대응)' 메가 프로젝트를 제안했다.

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박 위원장은 반란 관련 정리에는 일부 성과가 있었으나, 사회대개혁 의제가 시민들이 체감할 수준까지는 성과를 내지 못했다고 지적했다.

그는 경제 성장을 위한 3대 메가 프로젝트 추진과 병행하여 돌봄, 일자리, 주거, 기후위기 대응 등 '3+1' 메가 프로젝트를 추진하는 것이 의미 있는 시작점이 될 수 있다고 말했다.

정부와 시민사회의 협력 체계 강화

이재명 대통령은 시민사회를 거버넌스의 중요한 파트너이자 정부를 각성시키는 대나무 지팡이, 그리고 올바른 방향으로 이끄는 나침반이라고 정의했다.

정부는 국가 affairs에서 시민사회의 목소리를 충실히 반영하기 위해 노력하겠다고 약속했다.

이 대통령은 다양한 의견을 수집하고 토론을 통해 실현 가능한 조치를 마련하고 시행함으로써 실제 변화를 만들어야 한다고 재차 강조했다.

이번 출범 1주년 회의는 단순한回顾가 아니라, 향후 사회 개혁의 구체적인 실행 계획과 정부의 역할을 명확히 하는 자리로 의의를 가진다.