이재명 대통령, 821조 슈퍼예산으로 모두의 성장 선언

이재명 대통령이 3대 민생 프로젝트와 미래기금 도입을 골자로 한 821조 슈퍼예산을 발표하며 양극화 해소를 약속했다. 일자리·서민금융·주거 안정 재원 확보가 핵심 과제다.

이재명 대통령 은 2일 국회 시정연설에서 '성장'이라는 단어를 36차례 언급하며 한국 경제 정책의 방향성을 '소수의 성장'에서 '모두의 성장'으로 전환하겠다고 공식 선언했다. 그는 심화되는 불평등과 양극화를 ' K자 성장'이라는 한국 경제의 주요 과제로 지목하고, 이러한 구조적 문제를 해결하기 위해 재정 지출의 우선순위를 명확히 조정하겠다는 의지를 밝혔다.

3대 민생 프로젝트와 미래기금 신설

이 대통령이 제시한 핵심 정책 기조는 일자리 창출, 서민금융 지원, 주거 안정을 묶은 '3대 민생 프로젝트'이다. 이 같은 성장 전략을 뒷받침할 재정 수단으로 내년 162조 3000억원 규모의 '미래대응기금' 신설안을 발표했다. 정부는 이 기금을 통해 45조 4000억원을 청년 지원, 성장 동력 강화, 지방 활성화, 교육 인재 양성 등 4대 분야에 직접 투자할 계획이라고 설명했다.

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이 대통령은 여유자금 운용 방식을 통해 재정 역할이 절실한 불황기에 지출을 줄이는 최악의 상황을 방지하고 국채 신규 발행을 줄여 시장 안정을 돕겠다고 강조했다. 그러나 104조 4000억원에 달하는 막대한 여유자금을 어떻게 운용하느냐가 향후 예산 심사 과정에서의 최대 쟁점으로 떠올랐다.

수익률 목표와 국회 통제권 논란

박홍근 기획예산처 장관은 지난달 국정감사에서 국채 평균 조달금리인 4.1% 수준을 웃도는 수익률을 확보하겠다는 목표를 제시했다. 기획예산처는 이를 위해 연기금 투자풀 활용이나 민간 외부위탁운용(OCIO) 검토 등을 진행 중이지만, 위험자산 확대 시 손실 가능성과 안전자산 위주 운용 시 목표 달성 난항 사이에서 고심하고 있다.

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국회예산정책처의 전망에 따르면 미래기금의 핵심 재원인 추가 세수는 2028년 57조 3000억원으로 감소한 뒤 2029년부터는 발생하지 않을 것으로 예상된다. 또한 정부는 국회 의결 없이 변경 가능한 미래기금의 주요 지출 항목별 한도를 일반 사업성기금의 20%보다 높은 30%로 설정해, 국회의 사전 통제권이 약화될 수 있다는 우려를 낳고 있다.

지방교부세 개편과 교육재정 반발

이 대통령은 서울·수도권 중심의 성장을 넘어 지방이 국가 운영과 성장 발전의 한 축에 설 수 있도록 기회를 넓히겠다고 강조했지만, 실제 재정 개편안은 지자체의 자율성 축소 우려를 키우고 있다. 정부는 미래대응기금 신설에 맞춰 내국세의 19.24%를 배분하던 기존 지방교부세 산식을 개편하기로 했다.

내년부터는 미래기금에 적립하는 추가 세수를 내국세 모수에서 제외하는 방식이 적용된다. 이에 따라 기존 산식을 유지했을 때보다 지방교부세 증가분이 30조 5000억원 줄어드는 효과가 발생할 것으로 예상되어, 중앙정부 의존도가 높아질 수 있다는 지적이 나온다.

교육계 저항과 향후 일정

교육 분야에서도 반발이 거세다. 정부는 내국세의 20.79%에 연동하던 지방교육재정교부금 산식을 내년부터 경상성장률과 학령인구 변화를 반영하는 방식으로 변경하기로 했다. 하지만 교육계는 학생 수 감소에도 교원 인건비와 학교 운영비가 경직성 지출로 발생한다고 반박하며, 특수교육과 다문화교육 등 새로운 수요 증가로 초중등교육 재원이 부족해질 수 있다고 주장한다.

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앞으로 국회에서는 104조 4000억원의 여유자금 운용 방식과 함께 지방·교육재정 개편안이 치열한 공방을 벌일 전망이다. 정부는 내년도 예산안 심사를 통해 3대 민생 프로젝트의 구체적 실행 계획을 확정하고, 미래기금의 안정적인 재원 마련 방안을 국회와 협의해야 한다.