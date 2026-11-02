이재명 대통령, 2027년 예산안 시정연설 위해 국회 방문

이재명 대통령이 2027년도 예산안 시정연설을 위해 국회를 방문, 여야 및 사법부 수뇌부와 환담을 나누고 국가 경제 규모 성장과 재정 안정성을 설명.

이재명 대통령 은 2일 2027년도 예산안 시정연설을 위해 국회를 방문했다. 이 대통령은 오전 9시40분께 국회의장 접견실에서 사전 환담장을 갖고 주요 정치 인사 및 사법부 수뇌부와 면담을 진행했다.

2027년 예산안 시정연설 국회 방문

이 자리에서 이 대통령은 조희대 대법원장과 악수를 나누며 안부를 물었다. 또한 민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표, 국민의힘 장동혁 대표, 조국혁신당 신장식 대표 등과 환담을 나눴다. 김민석 민주당 대표에게는 반갑다고 인사를 건넸다. 이 대통령은 이날 방문을 통해 향후 국회와 협력 관계를 공고히 하는 한편, 주요 사안에 대한共识을 형성하려는 움직임을 보였다. 사진 자료에는 이 대통령이 여야 대표 및 사법부 수뇌부와 인사를 나누는 모습이 담겨 있다.

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조희대 대법원장과 환담 주요 내용

조희대 대법원장은 역대 최고 규모의 2027년도 예산안에는 국가적 화두인 인공지능 대전환과 민생 회복을 위한 많은 고심이 담겨 있을 것이라고 평가했다. 이어 국민의 기대와 함께 국회도 책임감을 느낀다고 밝혔다. 이에 이 대통령은 이번 예산이 놀라울 정도로 규모가 크지만, 내용을 살펴보면 거의 신규 국채 발행 없이 국가 살림을 할 수 있게 되었다고 설명했다. 대한민국 경제 볼륨이 엄청나게 커졌다는 점을 강조하며, 예산의 건전성을 어필했다.

이재명 대통령과 여야 대표 정책 협의

이 대통령은 국민의힘에서 늘어난 재정을 빚 갚는 데 써야 한다는 주장에 일면 타당성이 있지만, 미래를 내다봤을 때 지속 성장의 토대를 갖추는 데 유용하면 미래를 위해 투자하는 것이 맞다고 역설했다. 국채 비율도 우려와 달리 오히려 떨어지고 있기 때문에 재정부채 문제는 걱정할 필요가 크게 없다고 덧붙였다. 그러면서 어떻게 하는 것이 국민에게 바람직한지 끊임없이 고민한 결과물임을 이해해줄 것을 부탁했다.

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국가 균형 발전과 정치적 경쟁 제안

이 대통령은 경쟁을 하는 것은 좋은데 전쟁이 되면 안 된다고 지적했다. 더 나은 세상을 위해 합리적 경쟁을 하는 모습을 국민들에게 보여드리면 더 낫지 않겠느냐고 제안했다. 이번 예산안 시정연설은 단순한 재무 계획을 넘어 국가 미래 전략과 정치적 화합을 목표로 하고 있다. 여야 및 사법부 대표들과의 교류를 통해 정책 합의 도출과 사회적 consensus 형성에 힘쓸 전망이다.

이번 환담장은 2027년도 예산안 통과를 위한 중요한 절차 중 하나로, 각 당의 입장을 확인하고 협력 방안을 모색하는 자리였다. 이재명 대통령은 내년도 국가 운영의 비전을 제시하고 여야의 지지를 얻기 위해 국회 방문을 통한 소통을 이어갔다. 특히 조희대 대법원장과의 교류는 사법부의 중립적 역할과 정부 정책 간의 조화를 상징하는 의미 있는 순간으로 평가된다.

결국 이번 2027년도 예산안 시정연설은 한국 정치와 경제의 새로운 국면을 열 것으로 기대된다. 다양한 정치적 배경을 가진 인사들과의 만남은 정책의 실효성을 높이는 데 기여할 것이다. 정부는 국민 생활의 안정과 국가 성장 동력 확충에 주력할 방침이다. 앞으로 국회 본회의를 통한 예산안 심의·재정 과정에서 여야 간 논의를 통해 구체적인 성과가 도출될 예정이다. 이 대통령의 리더십 아래 국가 균형 발전과 경제적 안정이 실현되기를 기대해 본다.