이재명 대통령, SNS 소통 유지 주장...알고리즘 갇힘 반박

이재명 대통령이 주변 조언에도 SNS 활동을 고수하겠다고 밝혔다. 알고리즘에 갇히지 않으며 국민과 직접 소통하는 것이 생존의 핵심이라고 강조하며 정책 논쟁도 수용한다고 밝혔다.

이재명 대통령은 5일 SNS 활동 축소에 대한 주변 조언을 일축하며, 국민과의 직접적인 소통 수단을 계속 활용하겠다고 밝혔다. 대통령은 공개 유튜브 대담 프로그램 ' 대통령의 Y'를 통해 SNS 가 단순한 홍보 도구가 아니라 현장의 목소리를 듣는 중요한 창구라고 재차 강조했다.

SNS 활동 고수 및 알고리즘 반박

이재명 대통령은 일부에서 주장하듯 자신이 특정 정보에만 노출된 알고리즘의 감옥에 갇혀 있다는 지적을 분명히 거부했다. 그는 권한이 커질수록 주변 사람들이 좋은 말만 하게 마련인데, 오히려 있는 그대로의 솔직함을 전해주는 사람이나 의견을 고마워한다고 말했다.

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특히 트위터(엑스) 플랫폼의 댓글을 적극적으로 읽으며, 비난이나 욕설까지도 모두 확인하고 있다고 밝혔다. 이는 불리한 의견까지 포용하여 실제 여론의 균형을 파악하려는 의도로 보인다. 대통령은 이러한 과정을 통해 정책적 입장의 차이를 인정하고 논쟁을 통해 더 나은 결론을 이끌어내야 한다고 생각한다고 덧붙였다.

타인의 글을 인용하는 것과 관련해선, 그것이 단순히 모방이 아닌 서로 다른 시각을 대비시켜 보여주는 효과가 있다고 해석했다. 인용한 글의 작성자 이력을 모두 확인해야 한다는 주장에 대해서는 수용하기 어렵다며, 지금의 대화 맥락에서 의미를 해석하는 것이 중요하다고 맞섰다.

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국무회의 생중계 및 정책 논쟁의 필요성

이재명 대통령은 국무회의를 생중계하는 이유에 대해, 공개되지 않았다면 계엄 선언이 가능했을지도 모른다는 강한 논리로 정당화했다. 대통령이라는 공적인 업무의 주인이 국민임을 명시하며, 주인인 국민에게 업무 과정을 보여줘야 한다는 원칙을 제시했다.

생중계 과정에서 드러날 수 있는 오류나 부적절한 모습의 노출 위험성을 완전히 배제하지는 않았다. 그럼에도 불구하고 아직은 감내할 수 있는 수준이며, 공개를 통해 문제를 예방하고 신뢰도를 높이는 긍정적인 효과가 훨씬 크다고 평가했다.

대통령의 Y 프로그램 및 향후 방송 계획

대통령의 유튜브 대담 프로그램인 '대통령의 Y'를 통해 대통령으로서의 사명을 다시 한번 되새겼다. 대통령은 국민과 직접 소통하지 않았다면 지금의 자리에 있을 수 없었을 것이라고 단언하며, 이를 '목숨줄 같은 것'이라고 표현했다.

향후 방송 방식에 대해서는 앞으로 생방송을 더 자주 진행하는 것이 좋겠다는 의견을 제시했다. 집무실에서도 가끔 불시에 생방송을 진행해볼 계획이라고 언급하며, 위험한 상황이라도 속내를 모두 보여주는 것이 소통의 본질이라고 강조했다.