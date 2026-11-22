리얼미터 조사 결과, 이재명 대통령의 국정 수행 지지가 37.3%로 전주보다 0.9%p 상승했다. 외교·경제 성과가 긍정평가 상승을 주도했으나, 국내 불안 요인으로 인해 상승폭은 제한적이었다.

이재명 대통령 의 국정 수행 지지도가 2주 연속 상승세를 이어갔다. 여론조사 전문 기관인 리얼미터 는 아시아경제의 의뢰를 받아 지난 16일부터 20일까지 전국 만 18세 이상 유권자 2514명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 23일 발표했다.

이재명 대통령 국정수행 지지도 37.3%로 상승

이번 조사 결과, 이재명 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 직전 조사보다 0.9%포인트(p) 오른 37.3%로 집계되었다. 이는 직전 조사 당시 기록했던 36.4%에서 소폭 상승한 수치로, 2주 연속 긍정 평가가 증가하는 양상을 보였다.

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반면에 부정 평가는 전주보다 1.0%포인트 하락한 59.9%를 기록했으며, 긍정 평가와 부정 평가 간의 격차는 전주 대비 1.9%포인트 좁혀졌다. 구체적으로 격차는 직전 조사의 24.5%포인트에서 22.6%포인트로 축소되었다. 나머지 2.8%는 잘 모름으로 응답했다.

외교·경제 성과 긍정, 국내 불안 요인 상승 제한

리얼미터는 이재명 대통령의 국정 수행 지지가 상승한 배경으로 외교 및 경제 분야의 성과를 지목했다. 아세안(동남아시아국가연합) 및 아시아태평양경제협력체(APEC) 순방 성공, 한중 정상회담 진행, 그리고 수출 1조 달러 돌파 등 구체적인 성과들이 부각되며 긍정적인 반응을 이끌어낸 것으로 분석된다.

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다만 이러한 긍정적 요인에도 불구하고 상승폭이 제한된 이유는 국내에서 발생한 불안 요인들이 겹쳤기 때문이다. 코스피 지수가 5000선을 이탈하며 나타난 시장 불안과 수능 기간 중 발생한 인공지능(AI) 부정행위 파문이 여론에 부정적인 영향을 미친 것으로 평가된다.

양당 지지율 격차 축소, 국민의힘 소폭 하락

정당 지지도 조사에서도 주요 정당 간 구도에 미세한 변화가 감지되었다. 국민의힘의 지지율은 전주보다 0.5%포인트 하락한 42.5%를 기록했다. 반면 민주당은 1.0%포인트 상승한 35.6%를 나타냈다.

이에 따라 양대 정당 간의 지지율 격차는 6.9%포인트로 좁혀졌다. 이는 전주에 기록했던 8.4%포인트 격차보다 1.5%포인트 줄어든 수치로, 민주당의 반등에 힘입어 양당 간 대립 구도가 다소 완화되는 양상을 보였다.

기타 정당에서는 조국혁신당이 0.9%포인트 하락한 7.8%를, 개혁신당은 1.0%포인트 상승한 2.9%를 기록했다. 진보당은 전주와 동일한 0.9%를 유지했으며, 기타 정당은 2.1%, 무당층은 0.6%포인트 줄어든 8.2%로 조사되었다.

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당내 갈등과 정책 추진, 지지율 변화 요인

리얼미터는 국민의힘 지지율 하락의 원인으로 당내 갈등과 장외 투쟁 중심의 강경 대치를 꼽았다. 당 내부의 불화가 유권자들에게 부담으로 작용하며 지지 기반이 다소 약화된 것으로 분석했다.

반면 민주당에 대해서는 최민희 최고위원 징계 논란 등 계파 갈등과 조희대 대법원장 탄핵 추진에 따른 역풍 우려가 있었음에도, 대통령의 외교·경제 성과와 AI 부정행위 제재 특별법 추진 등이 맞물리며 지지를 얻은 것으로 평가했다. 이번 조사는 무선전화 자동응답(ARS) 방식으로 진행되었으며, 대통령 국정 수행 조사표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 2.9%이다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 2.8%로 나타났다.