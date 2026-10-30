이재명 대통령의 2년 차, 지지율 급락과 정치적 도전

이재명 대통령이 집권 2년 차에 겪은 정치적 도전과 지지율 하락, 그리고 이를 대응하기 위한 전략을 종합적으로 분석한다.

이재명 대통령은 6·3 지방선거 이후 집권 2년 차를 맞이하며 지역 선거에서 다수의 광역단체장 선거에서 승리를 거두었지만, 서울시장 선거에서의 패배가 그의 정치적 입지에 큰 타격을 주었다. 대통령은 "최소한 성공은 아니었다"라며 입지 하락에 대한 솔직한 고백을 6월 8일 기자회견에서 발표했고, 2~3일 정도 정신이 상당히 좋지 않았다고 밝혔다. 6월 29일 청와대 집무실에서 사우디 왕세자 겸 총리인 모하메드 빈 살만과 전화 통화를 한 장면이 공개되면서 주식시장이 혼란 속에 길을 잃었다.

동시점에 코스피 지수는 6월 중순에 급등락을 반복하며 상승분을 급격히 반납하기 시작했고, 부동산세제개편안이 성난 민심에 더 깊은 기름을 부었다. 8월 17일 더불어민주당 전당대회 직전에는 여권 내부 갈등이 본격화되었으며, 여권 강경파 주도로 검사의 보완 수사권 전면 폐지와 연임 개헌 논란이 끌어들인 정계 갈등이 정부 구성의 도덕성까지 깨트렸다. 이러한 위기 상황에서도 대통령은 국무회의에서 "국정 성과 홍보는 국민 설득과 지지 확보에 매우 중요한 발판이니 국정 홍보 전반을 개선하라"고 지시하며 대외 커뮤니케이션을 강화하려 했다.

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이재명 대통령 지지율 급락과 신조어 반박

하지만 한국갤럽 조사 결과, 그의 지지율은 가장 큰 폭의 낙차를 기록했다. 1년 차 4분기 63%에서 2년 차 1분기 46%로 17%포인트 하락했으며 이는 1987년 민주화 이후 취임한 대통령 중 가장 큰 폭이다. 이러한 하락세를 맞으며 이재명 대통령은 자신의 SNS 발신 빈도를 늘려 더 날카로운 메시지를 전달했고, 반대 세력이 제기한 '무책임한 극단주의파'라는 비판을 '무극파'라는 신조어로 반박했다. 과거 대통령들의 2년 차 '징크스'를 살펴보면, 노무현·이명박·박근혜·문재인·윤석열 등 전 대통령은 초반의 허니문 효과 이후 지지율이 급격히 하락했다가 어느 정도 회복하거나 새로운 이슈로 인해 변화했다.

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정치학자들은 이를 제도적 필연성으로 보며 대통령에게는 초기 상승 효과가 있지만 지속되는 것은 어렵다고 분석한다. 이재명 대통령 역시 기대 격차가 큰 상황에서 외연 확장과 균형 발전이라는 '모두의 대통령' 이미지를 꾸준히 보여줘야 지지율을 회복할 수 있을 것으로 시사된다. 최근 세종시 대통령기록관 방문과 같은 공공행사에서도 여론을 안정시키려는 노력이 이어지고 있다. 이번 서면을 통해 이재명 대통령의 집권 2년 차 정치적 도전과 그에 따른 지지율 변화, 민심을 반영한 방책의 필요성을 한눈에 살펴볼 수 있다.

재고침과 미래 방향을 위한 세 가지 도전 과제

"밝은 미래를 위한 정치의 새로운 방향", 이문제의 핵심은 대통령이 인식하고 도전하고 있는 세 가지: 1) 지방선거 승리와 동시에 도시권 내에서의 정치적 기준을 재정립, 2) 부동산과 세제개편이 야기한 사회적 불만을 어떻게 해소할지, 3) 통합적 홍보전략을 통해 지지율 감소를 역전시키는 방안이다. 결국, 이재명 정부가 직면한 현실은 과거 대통령들의 경험과 다르지 않다. 정치적 위기를 넘어서는 도전은 여전히 데이터를 기반으로 한 정책과 국민과의 소통이 핵심이다.