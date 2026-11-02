이재명 대통령 2027년 예산안 시정연설, 여야 극명 대립

이재명 대통령이 2일 국회에서 2027년도 예산안 시정연설을 실시했다. 민주당은 격렬한 박수로 호응한 반면, 국민의힘은 침묵시위와 구호로 강하게 반발하며 여야 간 갈등이 극명하게 드러났다.

이재명 대통령 은 2일 국회 본회의 장에서 2027년도 정부 예산안에 대한 시정연설 을 진행했다. 이 자리에서 여야는 예산안 규모와 정책에 대해 극명하게 엇갈린 반응을 보이며 강한 대립 양상을 띠었다. 더불어민주당 의원은 연설 내내 뜨거운 호응을 보인 반면, 국민의힘 의원은 침묵시위와 야유로 대응했다.

821조 원 예산안 여야 갈등

여야가 마주한 내년도 예산안은 역대 최대 규모인 821조원에 달했다. 이 같은 거대 예산안은 여야 간의 정치적 충돌을 부채질하는 주요 원인이 되었다. 민주당은 정부의 재정 확장 정책과 경제 성장 동력을 강조하며 예산안 통과를 위해 강력한 지지를 보내고 있다.

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반면 국민의힘은 재정 건전성과 법치 수호를 이유로 예산안을 강하게 비판하고 나섰다. 특히 막대한 국가 부채 증가와 사법부 독립성 침해 우려가 주요 쟁점으로 부상하며, 연설장 안팎에서 치열한 언쟁이 벌어졌다.

국민의힘 침묵시위와 구호

국민의힘 의원들은 국회 의사당 로텐더홀에 모여 사전 시위를 전개했다. 이들은 나라 빚을 외면한 쌈짓돈 예산과 미래 파괴적 요소를 규탄하는 구호를 외쳤다. 또한 재판 취소와 관련된 탄핵 추진 움직임, 그리고 사법부 겁박 중단 등을 요구하는 피켓을 내세웠다.

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연설이 시작되자 국민의힘 의원들은 노트북 컴퓨터에 규탄 성명을 붙인 채 침묵시위를 벌였다. 일부 의원은 연설 도중 야유를 보내거나 중도 퇴장하는 등 강력한 불만 표출에 나섰다. 이는 이번 예산안과 정부, 여당, 사법부 간 갈등이 정치적 양극화로 심화되었음을 시사한다.

이재명 대통령의 대응과 대화 단절

이 대통령은 연설 중 국회의장에게 뭘 가지고 저렇게 하는 것인가라고 묻기도 했다. 이는 야당의 시위에 대한 직접적인 우려와 불만을 담은 발언으로 해석된다. 연설 내내 이 대통령은 야당의 비판에 대해 듣고 싶으면 하라며 개방적인 태도를 보이려 했다.

이 대통령은 국채 발행의 대부분이 기존 국채 상환에 사용되어 순 증가분이 거의 없다고 설명하기도 했다. 하지만 임이자 의원을 비롯한 국민의힘 의원들은 이에 대해 탄식하며 동의하지 않았다. 이 대통령의 말 끝을 잇고 싶어 하는 모습과 야당의 반발이 공존하는 양상이다.

인사 교환과 예의 논란

이 대통령은 남색 정장에 남색과 회색 줄무늬 넥타이를 매치한 차림으로 입장했다. 입구 근처 순서대로 민주당 정청래 전 대표, 한병도 원내대표, 김민석 대표 등 핵심 지도부와 차례로 악수를 나누며 일일이 인사를 나눴다. 심지어 법무부 장관 후보자 지명 낙마 후인 김승원 의원과도 웃으며 악수했다.

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하지만 국민의힘 의원들은 사전 시위에서 사용한 사법부 겁박 중단, 재판 독립 수호 등의 손팻말을 노트북에 붙인 채 이를 지켜보았다. 이 대통령이 국민의힘 의석 쪽으로 다가가 인사를 나누려 했을 때, 의원들은 이미 자리를 뜬 상태였다.

이를 지켜본 일부 민주당 의원은 예의가 없다며 항의하기도 했다. 조 의원은 여야를 떠나 국가 원수에게 당연히 예우를 갖춰야 한다며 비판적인 입장을 밝혔다. 그는 박근혜 전 대통령 때도 민주당이 보이콧했는데 당시 유일하게 일어서서 박수쳤던 일을 예시로 들었다.

연설 종료 후 기념 촬영과 산회

약 27분간의 연설이 끝난 후, 민주당 의원들은 이 대통령의 동선을 따라 길게 늘어서 다시 악수와 인사를 나누었다. 일부 의원은 휴대전화를 꺼내 기념 사진을 찍자고 요청하기도 했다. 이는 여당 내부의 결속력을 다지는 모습으로 해석된다.

이 대통령이 연설 종료 후에도 10여분간 본회의장에 머물러 있었다. 조정식 국회의장은 대통령님이 나가셔야 산회한다며 웃으며 농담을 건넸다. 이 같은 과정은 이번 시정연설이 단순한 정책 보고를 넘어 정치적 상징성과 갈등의 장으로 작용했음을 보여준다.