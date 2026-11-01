이재명 대통령 SNS 반박 공세, 여당서도 소통 방식 우려

이재명 대통령의 다문화 가정 및 해외순방 관련 SNS 강경 반박 발언에 여권 내에서도 우려의 목소리가 나오고 있다. SNS 소통 방식의 부작용과 진영 논리 비판 배경을 분석한다.

이재명 대통령 이 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 다문화 가정 관련 진보진영의 비판과 야당의 해외 순방 공세를 강력히 반박하면서 여권 내부에서도 그의 소통 방식에 대한 우려가 커지고 있다. 이 대통령은 지난달 31일 경북 영양전통시장을 방문해 주민들과 인사를 나누는 등 대국민 소통의 장을 활용해왔으나, 최근에는 자신의 정책 비판 세력을 겨냥한 반박 메시지 전달 수단으로 SNS를 적극 활용하고 있다.

다문화 가정 정책, 진영 논리 규정하며 반박

이 대통령은 1일 엑스(X, 구 트위터)에 '호남에서 콩이면 영남에서도 콩이어야'라는 제목의 글을 게시하며 "누군가 강조했던 이 상식의 언어는 진영 논리나 이념적 편향보다 있는 그대로의 사실과 공정한 원칙이 언제나 반드시 우선해야 함을 일깨워준다"고 밝혔다. 이는 다문화 가정 정책 관련 그의 발언에 대해 진보진영이 '내국인 역차별'을 조장할 수 있다며 비판한 것에 대한 직접적인 대응이다.

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이 대통령은 "제도 운영 과정에서 불합리와 제도적 맹점이 발견되어도 오직 집단의 정체성을 잣대 삼아 무조건 비호하거나 기계적인 피해주의로 일관하는 것은 콩을 콩이라 부르지 못하게 하는 왜곡, 콩을 팥이라 우기는 선동을 낳을 수가 있다"며 "문제를 문제라고 말하지 못하게 가로막는 교조적 태도는 다문화 가정을 동등한 대한민국 시민으로 건강하게 포용하려는 본래의 취지를 오히려 훼손할 수 있다"고 적었다.

그는 전날에도 엑스에 "다문화 가정 지원 필요한 것 맞다. 그러나 그것이 다문화 가정 지원 정책 중 불합리하거나 역차별을 낳는 잘못된 구체적 정책까지 정당화할 이유는 될 수 없다"며 "왜 시중에서 PC주의나 내로남불, 진영주의에 기반한 발언에 대해 반감을 가지는지도 생각해봐야 한다"고 덧붙였다. 이 대통령의 이러한 입장은 지난달 28일 반페미니즘·보수 성향 온라인 커뮤니티로 분류되는 에펨코리아의 게시물을 공유하며 다문화 가정 산모가 공공 산후조리원 예약 순위에서 상위권에 있다는 점을 문제 삼으면서 시작해, 닷새째 지속적으로 관련 입장을 밝히고 있다.

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해외 순방 비판, 돼지 눈의 비유로 강하게回应

야당의 잦은 해외 순방에 대한 비판에 대해서도 이 대통령은 강한 어조로 반발했다. 그는 전날 엑스에 대통령의 해외 순방은 단순 관광이 아니라고 적은 한 이용자의 글을 재게시하며 "부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다고, 사람은 아는 만큼만 보이는 법이니 이해해주시기 바란다"고 썼다.

이 대통령은 "하는 일도 준비도 없이 사진 찍고 생색이나 내며 널널하게 음주, 쇼핑, 관광이나 즐기는 것을 대통령 해외 순방으로 아는 사람 입장에서는 수시로 링거주사 맞으며 코피 터지는 해외 순방조차도 놀러 가는 것처럼 보일 수 있다"고 설명하며 야당 측의 인식 차이를 지적했다. 앞서 위성락 청와대 국가안보실장이 지난달 30일 해외 순방이 잦다는 야당 비판에 "공정하지 않다"고 이미 대응한 사안임에도 불구하고, 대통령이 직접 나서 거친 표현으로 야당을 겨냥한 형국이 됐다.

여당 내 소통 방식 우려와 '한 번 더 생각' 주문

이처럼 대통령이 SNS를 통해 비판 세력을 직접적으로 공략하는 방식은 여당 내에서도 우려를 자아내고 있다. 신현영 더불어민주당 대변인은 전날 기자들과 만나 "대통령께서 국민과 직접 소통하는 방식으로 SNS를 활용하고 계시고, 여러 국정을 알리는 긍정적 수단으로 활용되는 것은 사실"이라면서도 "전달 과정에서 잘못 오인될 수 있는 우려가 있는 만큼 소통에 있어서 좀 더 보완이 필요하다"고 말했다.

신 대변인은 "SNS 소통을 하실 때 한 번 더 생각하시는 방식의 참모들 역할이 청와대에서 필요하지 않겠느냐"고 밝혔다. 이어 한 민주당 중진 의원은 통화에서 "대통령의 SNS라는 게 모두를 위한 소통은 아니지 않냐"라며 "대통령이 국민하고 싸우는 모습도 좋은 모습이 아니다"라고 지적했다. 이는 대통령의 SNS 활동이 특정 진영을 겨냥한 대변 방식이 되어 국민의 단절을 초래할 수 있다는 우려를 반영한 것이다.

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청와대의 다양한 소통 방식 모색

청와대 관계자는 "대통령 SNS만 지나치게 주목을 받고 있는데, 다양한 대통령의 생각이 국민에게 잘 전달될 수 있도록 여러 가지 소통 방식들을 고민하고 있고 계획도 갖고 있다"고 밝혔다. 이는 대통령 SNS의 공격적인 어조가 여론의 반발을 살 수 있음을 인정하는 동시에, 향후 더 포괄적이고 건설적인 소통 전략으로 방향을 수정할 수 있음을 시사한다. 현재로서는 다문화 가정 정책의 공정성 강조와 외교 활동의 정당한 필요성을 주장하기 위한 강경한 논리가 주를 이루고 있으나, 이러한 방식이 장기적으로 국가적 합의와 국민적 공감대를 형성하는 데 얼마나 효과적일지는 향후 여야 갈등 양상과 함께 주목될 전망이다.