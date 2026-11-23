이재명 대통령이 11월 23일 국가정보원장을 비롯한 5명의 핵심 장관 후보자를 지명했다. 정책 추진 속도 상승과 원팀 구축을 위한 인사로 평가받으나, 인재 풀이 좁아진데 대한 우려도 제기된다.

이재명 대통령 은 2026년 11월 23일 국가정보원장을 비롯하여 외교부, 통일부, 행정안전부, 문화체육관광부 장관 후보자 5명을 일괄 지명했다고 밝혔다. 이는 이재명 정부 출범과 동시에 발탁되어 대통령의 곁을 지켜온 '원년 멤버'들을 중용하여 국정 운영의 안정성을 꾀하는 조치로 해석된다.

주요 인사 현황과 배경

임광현 대통령 비서실장이 춘추관에서 가진 브리핑을 통해 구체적 명단이 공개되었다. 강금실 전 법무부 장관이 국가정보원장 후보자로, 임웅순 국가안보실 제2차장이 외교부 장관 후보자로 내정되었다. 또한 홍익표 전 더불어민주당 의원이 통일부 장관 후보자, 더불어민주당 한준호 의원이 행정안전부 장관 후보자, 강유정 청와대 수석 대변인이 문화체육관광부 장관 후보자로 지명되었다.

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원팀 구축과 정책 가속화 의도

내년이면 이재명 정부 출범 3년 차를 맞는 시점에서 정책 추진 속도를 높이고 가시적인 성과를 내기 위해 신뢰할 수인 인력을 중용한다는 전략이다. 특히 외교 및 안보 라인에 청와대 동행을 배치함으로써 그동안 노출되곤 했던 갈등 양상을 최소화하고 내부적 불협화음을 외부에 드러나지 않도록 통제하려는 물밑 조정이 원활히 이루어질 수 있을 것으로 예상된다.

한준호 후보자는 민주당 내에서 대표적인 친명(친이재명) 계열 의원으로 분류된다. 강훈식 전 비서실장이 사퇴한 이후 차기 후보군으로도 거론될 만큼 대통령의 의중을 잘 파악하고 있는 인물로 평가받는다. 반면 강금실 후보자는 노무현 정부 시절 법무부 장관을 지낸 친노(친노무현) 인사라는 점에서 다소 차이가 있으나, 2022년 대선을 앞둔 당내 경선 시기부터 대통령의 후원회장을 맡는 등 오랜 우군 관계로 꼽힌다.

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전문성 논란과 인재 풀 한계

법조인 출신인 강금실 후보자의 정보기관 수장 지명은 야권의 비판을 초래할 가능성이 높다. 정보기관 운영에 필요한 전문성과 적합성에 대해 질의가 잇따를 것으로 전망된다. 이러한 인선 양상은 최근 일련의 흐름에서 대통령의 성남시장 및 경기도지사 시절 가까웠던 그룹이나 청와대 인사를 중심으로 '인재 풀'이 좁아진 모양새를 벗어나지 못하고 있다는 점을 시사한다.

인재 풀의 다양성 부족은 향후 국정 운영에 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다. 다만 이번 인선을 통해 성별 불균형 문제는 다소 개선될 전망이다. 이재명 정부는 앞서 6월에 한성숙 국무총리를, 8월에는 이형일 부총리 겸 재경부 장관, 홍지선 국토부 장관, 강신철 국방부 장관, 이소영 중소벤처기업부 장관 등을 차례로 지명하며 순차적인 개각을 진행해 왔다.