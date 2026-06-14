이재명 대통령의 당무 메시지, 여권 내부 갈등 격화

유럽 순방 중인 이재명 대통령이 트위터에 남긴 '책임의 언어' 강조 발언이 친명·친청 세력 사이에 논란을 일으키며 민주당 내부 갈등이 심화되고 있다. 당권 연임과 지방선거 책임 문제가 대립하고, 정책 추진까지 영향을 미치는 현 상황을 짚어본다.

8월 전당{{ { } } }}대회를 앞두고 여권 내부에 친명·친청 세력 간 갈등이 격화되는 가운데, 현재 유럽 순방 중인 이재명 대통령 이 더불어 민주당 에 보낸 메시지가 큰 논란을 일으켰다. 대통령은 전날 트위터에 "집권 여당은 신념을 버리지는 않되 신념의 언어보다는 책임의 언어에 더 집중해야 한다"는 말을 남겼다.

이 발언은 곧바로 정청래 대표 체제의 당 지도부가 6·3 지방선거 결과에 대해 책임을 지고, 당권 연임에도 제동을 걸어야 한다는 해석으로 이어졌다. 이에 민주당 내부에서는 정 대표의 연임을 반대하는 목소리와 대통령의 당무 개입을 비판하는 목소리가 동시에 터졌다. 친정청래 계열에 속한 조승래 당 사무총장은 "메시지 대상을 특정 인사나 지도부로 한정하는 해석은 대통령 뜻을 왜곡하는 것"이라며 확대 해석을 경계했지만, 논란은 쉽게 가라앉지 않았다. 국민들은 중요한 외교 일정을 수행 중인 대통령이 당내 정치에 개입한 것이 의아하고, 그로 인한 설전이 당내 분위기를 어지럽힌다며 혼란을 표시했다.

민주당 내 친이재명과 친정청래 간의 대립은 이번 사건만이 아니다. 대통령은 과거에도 "현실이 없는 이상주의자는 해결책 없이 편가르기에 집중하는 무능한 선동가가 된다"며 당 내부의 균형감각을 강조한 바 있다. 이는 강성 지지층 결집에 치중하는 현재 당 지도부에 대한 경고로 해석될 수 있다. 청와대가 대통령 출국장에 민주당 지도부를 배제한 조치와도 연관성이 짙다고 볼 수 있다.

정 대표는 지방선거 평가에서 "국민은 영원하고 정권은 짧다"는 발언을 했고, 이는 친명계로부터 "야당 대표 발언인 줄 알았다. 당권은 더 짧다"는 비판을 받았다. 반면 친청계는 차기 당권 주자로 거론되는 김민석 국무총리의 일거수일투족을 확대 해석하며 비난의 강도를 높이고 있다. 이처럼 당 내 세력 간 경쟁이 격화되면서 검찰 보완수사권 등 중요한 정책 이슈마저도 계파 논리로 판단되는 위험한 상황이 연출되고 있다.

결국 2년 차 집권 정부와 여당이 당권 다툼에만 몰두한다면, 정책 추진은 물론 국민 신뢰도 크게 훼손될 수밖에 없다. 당권을 잡기 위한 오만과 독선은 결국 당과 국가 모두에게 부메랑이 될 것이며, 이는 지방선거 민심을 왜곡하고 계파 이익만을 추구하는 결과를 낳는다. 지금은 여당다운 책임감과 성숙한 리더십을 보여줄 때이다. 당 내부의 갈등을 조속히 수습하고, 국민이 기대하는 정책 과제에 집중한다면 비로소 전당대회에서 통합된 모습으로 새로운 비전 제시가 가능할 것이다





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민주당 이재명 대통령 정청래 정당 갈등 당권 다툼

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