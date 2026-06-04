이재명 대통령, 6·3 지방선거 결과로 국정 동력을 유지

이재명 대통령은 6·3 지방선거 결과로 국정 동력을 유지한 채로 집권 2년 차를 시작하게 됐다. 더불어민주당은 16개 광역단체장 중 12곳에서 승리하여 '국정 안정론'에 힘을 실어주었다.

이재명 대통령 은 6·3 지방선거 결과로 국정 동력 을 유지한 채로 집권 2년 차를 시작하게 됐다. 더불어민주당 은 16개 광역단체장 중 12곳에서 승리하여 ' 국정 안정론 '에 힘을 실어주었다. 이 대통령은 국회의 입법 지원뿐만 아니라 지방정부의 '풀뿌리 행정' 지원까지 받을 수 있게 됐으며, 국정과제를 추진하는 발판을 하나 더 얻었다.

이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 '임기 2년 차부터는 지금까지의 정책 성과를 바탕으로 국민 삶의 실질적 변화를 더 크게 만들고, 더 속도를 높이고, 더 폭을 넓혀야 한다'고 언급했다. 민주당은 정부 출범 1년 만에 '국정 안정론'을 전면에 내세워 치른 선거임에도 불구하고 정치적 상징성이 큰 서울시장 자리를 탈환하는 데 실패했다. 함께 치러진 국회의원 재·보궐 선거에서도 야권이 상대적으로 선전하면서 결과적으로는 민주당의 의석수가 소폭 줄어들었다.

국정과제 이행에 속도를 붙이면서도 '균형'을 요구하는 만만찮은 목소리를 어떻게 끌어안아 국민 통합을 이룰 것이냐가 '포스트 지방선거' 정국 구상의 과제가 될 전망이다. 김민석 국무총리가 조만간 사의를 표할 것으로 보이는 가운데, 차기 총리를 비롯한 2기 내각 및 청와대 참모진을 어떻게 꾸리느냐가 민심을 향한 하나의 메시지가 될 수 있는 만큼 이 대통령은 심사숙고를 거듭할 것으로 보인다. 선거 후 본격화될 예정인 검찰 보완수사권 논의, '조작기소 특검법' 추진 논의 등 여론이 극명하게 갈리는 민감한 이슈를 어떻게 다루느냐도 과제로 꼽힌다.

당초 기대와 달리 탈환에 실패한 서울시장과 경남도지사의 경우 부동산 공급 정책과 '5극 3특' 지방발전 전략과도 긴밀하게 맞닿아 있는 지자체라는 점에서 향후 관계 설정에도 시선이 집중될 전망이다





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