이재명 대통령의 SNS 소통 1년, 성과와 리스크 동시에

취임 1년간 엑스 600여 게시글을 통해 국민과 소통한 이재명 대통령의 SNS 활용이 국정 신뢰도 제고와 정책 선제적 안내에 기여했으나, 사실 확인 미흡으로 인한 논란도 발생하며 메시지 관리의 중요성이 대두되고 있다.

이재명 대통령 은 취임 1년을 맞이하여 활발한 소셜네트워크서비스(SNS) 활용으로 국민과의 직접 소통을 강조하고 있다. 지난해 6월 8일 취임 나흘 만에 엑스(X·옛 트위터)에 첫 게시글을 올린 후 1년간 총 600여 건의 글을 게재하며 하루 평균 1~2건의 꾸준한 활동을 보였다.

이 대통령의 SNS 소통은 전통적인 대통령의 권위적 이미지를 탈피하고 투명한 의사소통의 상징으로 평가받으며, 여러 여론조사에서 국정 수행 긍정 평가의 주요 이유로 '소통'이 꼽히는 등 국정 신뢰도 제고에 기여한 것으로 나타났다. 특히 부동산 정책과 같은 주요 국정 현안에 대해 반복적이고 일관된 메시지를 전달함으로써 시장에 선제적 시그널로 작용하고 부동산 상승세 억제 효과를 거둔 점이 주목받았다. 그러나 대통령이 직접 글을 작성하다 보니 사실 확인이 부족하거나 다듬어지지 않은 메시지가 노출되어 외교적 논란과 같은 리스크가 발생할 가능성도 제기된다.

최근 이스라엘-팔레스타인 관련 영상 공유나 무신사 광고 비판 사례에서처럼 정확하지 않은 정보 전달로 인해 야당의 비판을 받는 상황이 발생했고, 전문가들은 대통령 메시지의 권위와 무게를 고려해 SNS 소통의 정례화와 형식화를 고민할 필요가 있다고 조언했다. 이재명 대통령의 SNS 활용은 국민과의 소통 창구를 확대했지만, 동시에 메시지 관리의 어려움이라는 과제를 안겨주고 있다. 향후 어떻게 투명성과 신중함 사이에서 균형을 잡을지가 주요 관전 포인트가 될 전망이다





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이재명 대통령 SNS 소통 엑스(X) 국정 신뢰도 메시지 관리

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