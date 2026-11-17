이재명 대통령이 17일 마닐라에서 수능 비상점검회의를 주재하며 시험 부정 근절을 위해 전시상황을 방불케 하는 국가적 역량을 총동원하겠다고 엄중히 밝혔다.

이재명 대통령 은 필리핀 마닐라를 방문 중인 17일(현지시간), 대학수학능력시험 이틀 ahead을 앞두고 국가 차원의 단호한 대응책을 공개하며 입시 부정 근절에 전력을 기울이겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이 날 엑스(X)를 통해 수험생들의 노고를 존중하며, 성적 절도나 시험 부정 행위가 엄단될 것임을 강력히 경고했다. 그는 수험생들을 대상으로 한 사기 성질의 부정 행위 방지와 철저한 감독을 위한 최신 기술 도입을 지시했다.

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국가기동성 동원 및 재난문자 검토

이재명 대통령은 선량한 수험생이 피해를 입지 않도록 전시 상황을 방불케 하는 각오로 국가 역량을 총동원하겠다고 밝혔다. 특히 시험 중 통신기기 소지에서 오는 잡음을 방지하기 위해 시험 직전과 시험 진행 중 최고등급 재난문자를 수시로 발신하는 방안을 검토하라고 지시했다.

이와 함께 첨단장비 등을 이용한 시험 부정 행위가 수십만 수험생들의 성적을 훔치는 도둑질과 같다는 점을 강조하며, 공연히 요행을 노리다가 인생을 망치지 말라고 경고했다. 만약 시험 부정을 고려하는자가 있다면 즉시 포기할 것을 권고했다.

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인공지능 활용 신고 의무화 및 처벌 강화

이 대통령은 최근 인공지능(AI)을 활용한 입시 부정 사례가 증가하자 관련 기업들과의 협력 강화에 나섰다. 시험 시간 동안 문제지를 찍어 질문한 모든 이용 사례를 기업에 제공받기로 했으며, 의무 제출 법률까지 추가 지시했다.

불법적인 시험 문제 답안 요청 시 기업은 의무적으로 자료를 제출해야 한다. 이 대통령의 지시에 따라 인공지능을 통해 답을 요청하거나 제출하는 행위는 징역 5년 이하의 형사처벌 대상인 공무원집행방해죄 또는 업무방해죄로 간주된다.

포상금 지급 및 신고 감면제도 도입

사후적으로 재발방지를 위해 모든 부정 사례를 찾아내고 예외 없는 형사처벌로 최대한 엄중히 제재하겠다고 밝혔다. 모든 기록이 완벽하게 남는다는 점을 명심해야 한다고 덧붙였다.

특히 신고 포상금 제도를 통해 불법 입시 부정을 신고한 경우 1억원 이상을 포상한다. 공동 부정행위 신고 시에는 신고자 처벌이 감면되는 제도를 도입하여 신고를 독려할 계획이다. 이 대통령은 첨단기술로 입시 부정을 쉽게 저지를 수 있으나, 모든 기록이 완벽하게 남는다는 사실도 명심할 것을 주문했다.