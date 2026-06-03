이재명 대통령, 지방선거 이후 '속도전' 나설 전망

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 6·3 지방선거 출구조사 결과 및 초반 개표 분위기가 여권에 우세하게 나타나면서 이 대통령의 집권 2년차 국정운영 동력도 탄력을 받을 것이라는 관측을 낳고 있다.

이재명 대통령 이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 6·3 지방선거 출구조사 결과 및 초반 개표 분위기가 여권에 우세하게 나타나면서 이 대통령의 집권 2년차 국정운영 동력도 탄력을 받을 것이라는 관측을 낳고 있다.

자연스럽게 이 대통령에 대한 중간평가 성격을 띨 수밖에 없으며, 현재의 개표 추세가 끝까지 이어져 여권이 양호한 성적표를 받아 든다면 이 대통령의 국정과제 이행에도 속도가 붙을 가능성이 크다. 현재 흐름대로 여당이 지방선거에서 승리할 경우, 압도적 여대야소 구도로 의회 권력의 뒷받침을 받아왔던 이 대통령은 행정의 '모세혈관'으로 볼 수 있는 풀뿌리 지방권력까지 품에 안게 된다. 우선 서울시장 선거에서 정원오 후보가 승리할 경우 더불어민주당은 5년 만에 서울을 탈환하게 되는데, 애초 여권 내에서 정 후보의 '대세론'을 만든 것이 바로 이 대통령이었다.

이 대통령은 정 후보가 서울 성동구청장이었던 지난해 12월 자신의 SNS에 '정 구청장이 일을 잘하기는 잘하나 보다. 저의 성남시장 (시절 주민들의) 만족도가 꽤 높았는데, 저는 명함도 못 내밀 듯'이라고 적었고, 이후 정 후보는 단숨에 인지도를 끌어올린 바 있다. 이 같은 요인들이 겹치면서 지방선거 이후 '이 대통령 효과'가 승리를 견인했다는 평가가 지지자들 사이에 흘러나오면서 정부의 발걸음을 한층 가볍게 할 가능성도 제기되고 있다. 실제로 이 대통령은 선거 이후 자신이 공언한 '속도전'에 본격적으로 나설 전망이다.

검찰개혁을 중심으로 한 각종 권력기관 개혁에도 고삐를 죌 수 있다. 당장 검찰 보완수사권 폐지 등의 내용을 담은 형사소송법을 정부가 내놓을 것이라는 관측도 나온다. 특히 관심을 모으는 것은 수도권 집값 안정을 위한 대책이다. 이대로 서울시장 자리를 가져온다면 정부로서는 시너지를 극대화할 기회를 갖게 되는 셈이다.

당청관계 정립 등 과제도 함께 고려해야 하며, 무엇보다 민심이 지방권력까지 여권에 몰아준 상황에서 '국민이 체감하는 실질적 성과'를 내야 한다는 책임은 더 커졌다는 목소리도 나온다. 이 대통령 역시 지난 2일 국무회의에서 '임기를 시작할 때보다 마칠 때 더 많은 국민의 성원과 평가를 받는 정부가 되겠다는 말씀을 다시 한번 새기며 언제나 최선을 다하겠다'며 민심을 무겁게 여기겠다는 뜻을 내비쳤다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 지방선거 속도전 검찰개혁 수도권 집값 안정

United States Latest News, United States Headlines