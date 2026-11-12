이재명 대통령 국정 지지율 44%...SNS 발언 감소 의견 51% 우세

엠브레인퍼블릭 등이 실시한 최근 NBS 조사 결과 이재명 대통령의 국정 지지율이 44%로 조사됐다. 대통령은 SNS 발언을 줄여야 한다는 응답이 51%로 더 높게 나타났다.

이재명 대통령 에 대한 국정 수행 지지율이 44%로 집계된 전국지표조사(NBS) 결과가 12일 공개됐다. 여론조사 전문기관들이 지난달 9일부터 11일까지 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 실시한 이번 조사는 대통령 직속 SNS 및 유튜브 등 직접 소통 방식에 대한 시민들의 복잡한 심리를 드러냈다.

이재명 대통령 국정 평가와 정당 지지도 현황

이 대통령 국정 수행에 대해 '잘하고 있다'는 긍정 평가는 44%를 기록했다. 이는 같은 기관이 2주 전 실시한 직전 조사 대비 2%포인트 하락한 수치로, 여론의 흐름이 다소 위축되고 있음을 시사한다. 반면 '일을 잘 못하고 있다'는 부정 평가는 47%로 나타나, 이전 조사보다 3%포인트 상승했다. 나머지 9%는 모름 또는 무응답으로 처리됐다.

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2주 전 NBS 조사에서는 약 2개월 만에 긍정 평가가 부정 평가를 앞선 바 있었으나, 이번 조사에서는 다시 부정 평가가 3%포인트 높은 것으로 집계됐다. 정당 지지도에서는 더불어민주당이 35%로 최상위를 차지했다. 이어 국민의힘 25%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 1%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도를 유보한 응답은 33%로 높은 비중을 차지했다.

정당 지지도 변동 측면에서 직전 조사인 2주 전 대비 민주당은 1%포인트 하락했고, 조국혁신당은 1%포인트 상승했다. 국민의힘 지지율은 변화가 없는 것으로 확인됐다. 이는 여당 지지층의 동요와 제3지대 정당으로의 유동표 이동이 동시에 발생했음을 보여준다.

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대통령 SNS 및 유튜브 직접 발언에 대한 견해

이 대통령이 소셜네트워크서비스(SNS)나 유튜브 등을 통해 정책 방향이나 입장을 직접 밝히는 행위에 대해 '줄여야 한다'는 응답이 51%로 더 높게 나타났다. 이는 '충분한 검토 없는 발언으로 혼란이 우려된다'는 의견이 42%에 그친 반면, 상대적으로 더 큰 비중을 차지했다. 모름 및 무응답은 7%였다.

연령대별 반응은 상이하게 나타났다. 40대(57%)와 50대(51%)에서는 소통을 통한 '계속해야 한다'는 답변이 우세한 편이었다. 반면 30대(58%), 60대(64%), 70세 이상(56%)에서는 정책의 신중함과 검토를 요구하며 '줄여야 한다'는 응답이 다수를 차지했다.

이 대통령의 국정 수행 평가와 직접 발언 유지 의사는 명확하게 상관관계를 보였다. 국정 수행을 긍정적으로 평가한 응답자의 74%는 소통 방식을 '계속해야 한다'고 답했다. 반면, 부정적으로 평가한 응답층 중 83%는 '줄여야 한다'고 주장하며 정책 검증에 대한 높은 니즈를 드러냈다.

조사 방법론과 표본 오차 범위

이번 NBS 조사는 휴대전화 가상번호를 100% 활용한 전화면접 방식으로 진행되었다. 95% 신뢰수준에서 표본오차는 ±3.1%포인트로 집계되었으며, 유효 응답률은 14.3%였다. 조사의 상세한 내용과 방법론은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인 가능하다.