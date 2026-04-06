이재명 대통령, 가짜뉴스 엄단 및 개헌 추진 촉구

이재명 대통령은 가짜뉴스 유포 행위를 반란 행위에 비유하며 강력하게 비판하고, 헌법 개정 필요성을 강조하며 부분적·단계적 개헌 추진을 촉구했다.

이재명 대통령은 6일 대한민국이 중동전쟁으로 인한 전시 상황과 같은 위기에 직면했다는 인식을 드러내며 가짜뉴스 유포 행위에 대한 강도 높은 비판을 제기했다. 대통령은 특히, 정치인들의 가짜뉴스 유포 및 증폭 행위를 지적하며, 이는 반란 행위와 다름없다고 강력하게 규탄했다. 그는 청와대에서 주재한 국무회의에서 이같이 밝히며, 가짜뉴스 가 국가의 혼란을 가중시키고 사회적 안정을 해치는 심각한 문제임을 강조했다. 대통령은 가짜뉴스 가 전쟁 시 적군이 사용하는 수법과 유사하며, 상대 진영을 교란하고 혼란을 초래하는 방식으로 사용된다고 비판했다. 그는 가짜뉴스 에 대한 대응을 강화할 필요성을 역설하며, 필요에 따라 선제적으로 가짜뉴스 를 스크린하는 시스템을 구축해야 한다고 주문했다. 이러한 발언은 최근 사회 전반에 만연한 가짜뉴스 문제에 대한 심각성을 인식하고, 보다 적극적인 대응을 통해 국가 안보와 사회 질서를 지키겠다는 의지를 표명한 것으로 풀이된다.

또한, 대통령은 가짜뉴스 유포 행위가 단순히 장난으로 치부될 수 없는 심각한 범죄 행위임을 강조하며, 이에 대한 엄중한 처벌과 예방책 마련의 필요성을 시사했다. 대통령의 강경한 입장은 가짜뉴스로 인한 사회적 혼란을 최소화하고, 건전한 여론 형성을 위한 노력을 강화하겠다는 의지를 보여준다.\헌법 개정 필요성에 대한 국민적 공감대를 강조하며, 부분적·단계적 개헌 추진을 촉구했다. 이재명 대통령은 현행 헌법이 40년 가까이 지나면서 변화된 사회상을 제대로 반영하지 못하고 있다는 점을 지적하며, 개헌의 필요성에 대한 국민적 공감대가 충분히 형성되었다고 밝혔다. 그는 특히, 그간 개헌 논의가 번번이 좌초되었던 점을 언급하며, 모든 사안을 한꺼번에 해결하려다 또다시 실패하는 것을 경계했다. 대신, 이미 국민적 공감대가 충분히 이뤄진 구체적 사안부터 부분적·단계적으로 개헌을 추진하는 것이 순리라고 강조했다. 이러한 접근 방식은 현실적인 어려움을 고려하여, 개헌 논의의 진전을 위한 실질적인 방안을 제시한 것으로 평가된다. 대통령은 5·18 민주화운동이나 부마항쟁을 헌법 전문에 반영하는 문제에 대해 여야 간 이견이 없으며, 제1야당인 국민의힘조차 헌법 전문 반영을 주장해 왔다고 설명했다. 또한, 계엄 요건 강화와 관련해서도 국민의힘이 이미 반성의 뜻을 표명한 바 있기 때문에 이견이 없을 것이라고 전망했다. 대통령은 이러한 명시적인 합의가 이루어진 사안들에 대해서는 이번 지방선거에 맞춰 동시에 개헌을 추진할 수 있을 것이라고 밝혔다. 그는 이해타산을 따지지 않고, 정략적인 판단보다 국가의 미래와 국민의 삶을 우선시하며, 합의를 이끌어내기 위한 설득, 타협, 토론을 당부했다. 이는 초당적인 협력을 통해 개헌을 성공적으로 이끌어내고자 하는 의지를 보여주는 것이며, 정치권의 적극적인 참여와 국민적 지지를 촉구하는 메시지로 해석된다.\대통령은 국가적 위기 상황에 대한 인식을 공유하고, 가짜뉴스 대응과 개헌 추진에 대한 입장을 밝히며, 정치권과 국민에게 협력을 촉구했다. 그는 가짜뉴스 유포 행위를 반란 행위에 비유하며 강력하게 비판하고, 보다 적극적인 대응책 마련을 주문했다. 동시에, 헌법 개정의 필요성을 강조하며, 부분적·단계적 개헌 추진을 제안했다. 대통령은 가짜뉴스 대응과 개헌 추진이라는 두 가지 과제를 통해 국가의 안보와 발전을 동시에 이루고자 하는 의지를 드러냈다. 그는 가짜뉴스 문제 해결을 통해 사회적 혼란을 최소화하고, 헌법 개정을 통해 시대 변화를 반영하고자 한다. 이를 위해 정치권의 초당적인 협력과 국민적 지지를 호소했다. 대통령의 이러한 노력은 국가의 안정과 발전을 위한 것이며, 대한민국이 당면한 위기를 극복하고 더 나은 미래를 만들어가는 데 기여할 것으로 기대된다. 그는 “이해타산을 따지지 말고, 정략적인 판단보다 국가의 미래와 국민의 삶이 훨씬 더 중요하다”고 강조하며, 정치인들에게 헌신적인 자세를 요구했다. 또한, 국민들에게 개헌의 중요성을 알리고 적극적인 참여를 독려했다. 대통령의 이러한 메시지는 국가적 위기 상황을 극복하고, 더 나은 대한민국을 건설하기 위한 국민적 단합을 촉구하는 강력한 호소로 해석된다





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